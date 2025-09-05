La F1 va tenir une réunion de crise sur la flambée des coûts de l’essence pour 2026

Les dirigeants de la Formule 1 se réuniront la semaine prochaine pour discuter des moyens de réduire les coûts du carburant, dans un contexte d’inquiétude croissante face à une augmentation spectaculaire des factures pour 2026, qui pourraient atteindre 12 millions de dollars par an pour chaque équipe.

Avant le passage des Grands Prix à un carburant entièrement durable dès le début de l’année prochaine, les équipes s’inquiètent depuis un certain temps des coûts supplémentaires de développement et de matériaux qui leur seront répercutés.

Les premières projections prévoyaient une hausse du prix du carburant, passant de 22 à 33 dollars le litre actuellement à environ 170 à 225 dollars le litre.

Cependant, un directeur d’équipe a laissé entendre qu’on lui avait dit que le carburant pourrait coûter à son équipe plus de 300 dollars le litre !

Toto Wolff, directeur de Mercedes F1, a expliqué que les coûts avaient largement dépassé les prévisions initiales lors de l’élaboration du règlement.

La FIA n’a pas hésité à prendre en compte les implications financières de ces nouveaux produits durables, et à la suite de discussions avec les équipes ces dernières semaines, une réunion a été convoquée avec les fournisseurs de carburant de la F1 pour la semaine suivant le Grand Prix d’Italie afin de discuter des mesures à prendre pour réduire les coûts.

La question de l’augmentation considérable des factures de carburant a déjà été évoquée cette année entre les équipes, la F1 et la FIA au niveau de la Commission F1. Cependant, les discussions se sont accélérées ces dernières semaines, la réalité des coûts supplémentaires ayant fait surface.

Cette situation s’explique par le fait que les équipes ont une vision plus réaliste de leurs factures à mesure que les fournisseurs de carburant finalisent leurs spécifications et leurs coûts de fabrication.

Plusieurs directeurs d’équipe ont exprimé leurs inquiétudes face à ce que l’un d’eux a qualifié de « ridicule » de dépenses excessives, alors que la F1 déploie tant d’efforts pour réduire ses coûts.

Plusieurs ont indiqué être loin d’être satisfaits de la hausse de leurs factures annuelles de carburant, qui passeraient de 3 à 4 millions de dollars actuellement à 10 à 12 millions de dollars dès le début de l’année prochaine.

Le seul petit répit est que, pour la première fois l’année prochaine, le coût du carburant sortira du plafond budgétaire.

Toutefois, l’augmentation des factures nécessitera toujours un financement par des budgets d’équipe plus larges et devra provenir soit de revenus de sponsoring supplémentaires, soit de réductions de dépenses dans des domaines déjà hors plafond.

Toutes les parties conviennent qu’il n’y a rien à faire pour 2026 à ce stade avancé, les équipes devront donc supporter l’augmentation des coûts pendant au moins un an.

Toutefois, on espère que des changements pourront être apportés pour 2027, et ce sera le point central de la réunion.

Si un carburant entièrement standardisé serait le meilleur moyen d’éviter l’utilisation de matériaux exotiques coûteux, une telle solution serait inapplicable compte tenu des contrats commerciaux que de nombreuses équipes ont avec les grandes entreprises pétrolières.

Cependant, une solution pourrait consister à standardiser certains des éléments les plus coûteux des carburants afin d’éliminer les ingrédients coûteux.

Les fournisseurs de carburant pourraient alors être libres de réaliser leurs propres développements dans d’autres domaines ne nécessitant pas d’investissements importants.

Les dirigeants de la F1 ont toujours admis que le passage à un carburant entièrement durable entraînerait une augmentation des dépenses, mais il a toujours été suggéré qu’en promouvant cette technologie pour en accroître l’utilisation à l’échelle mondiale, cela contribuerait à réduire les coûts à long terme.

Le directeur des monoplaces de la FIA, Nikolas Tombazis, a déclaré que la F1 était depuis longtemps à l’avant-garde du développement de nouvelles technologies coûteuses, ce qui a ensuite contribué à accélérer la réduction des coûts.

"Les coûts baisseront comme toute technologie."

"Au départ, tout est nouveau, tout est innovant et, d’une certaine manière, tout est un prototype. Et à mesure que les gens apprendront, ils réduiront progressivement les coûts."

"Je ne dis pas qu’il soit totalement réaliste de se lancer dans une voiture de route demain, mais je pense que l’apprentissage de ces partenaires importants les aidera à réduire les coûts. Ils doivent le faire pour la F1 comme pour leurs activités quotidiennes."