Verstappen peut-il vraiment gagner à Monza ?

Max Verstappen a brisé de manière inattendue la domination de McLaren à Monza en s’adjugeant la pole position avec le tour le plus rapide de l’histoire de la Formule 1.

Le quadruple champion du monde a réalisé une vitesse moyenne de 264,682 km/h, éclipsant le record de Lewis Hamilton, vieux de cinq ans. Pourtant, Verstappen, qui a connu des difficultés avec la Red Bull RB21, pense que ce n’est pas la voiture la plus rapide de tous les temps.

"L’asphalte est différent et nous avons des vibreurs différents, donc le circuit est tout simplement plus rapide," a-t-il déclaré.

"Si vous conduisez la Mercedes 2020 ici aujourd’hui, vous irez encore plus vite. Surtout si vous me mettez dans cette voiture," a-t-il souri.

Verstappen a admis ne pas être sûr que la pole se traduira par une victoire.

"Le rythme de course est généralement notre point faible. Je pense que McLaren sera rapide. Ils sont toujours dans la course – ils sont toujours meilleurs en course qu’en qualifications."

Mais le Dr Helmut Marko, conseiller de Red Bull, s’est montré plus optimiste, même si la pole position se transforme rarement en victoire à Monza de nos jours.

"Si Max parvient à rester devant, il pourra gérer ses temps au tour et sa gestion des pneus. Le long relais de vendredi a été excellent. Je suis donc optimiste quant au fait que cette statistique n’entrera pas en ligne de compte."

Alors pourquoi McLaren semble-t-elle soudainement vulnérable ?

"Notre voiture est très compétitive dans les virages," a admis Andrea Stella, le directeur de l’équipe. "Même ici, nous sommes les plus rapides dans presque tous les virages."

"Mais les virages sont relativement courts. Globalement, nous ne pouvons pas être aussi dominants que sur d’autres circuits."

Le leader du championnat, Oscar Piastri, seulement troisième sur la grille derrière Lando Norris, a acquiescé.

"Nous sommes vulnérables sur certains circuits. Quand la concurrence se rapproche, c’est généralement Max. La seule surprise, c’est l’ampleur des progrès de Red Bull par rapport à l’an dernier."

"Je pense que nous sommes plutôt confiants pour la course. C’est généralement notre point fort, mais nous n’avions pas l’air d’être au-dessus de tout le monde vendredi. Attendons de voir. C’est un circuit où l’aspiration fait toute la différence. Le départ peut être assez chaotique. Je pense donc que plusieurs facteurs entreront en jeu, outre le rythme pur."

Marko a suggéré que la différence venait de Verstappen lui-même.

"Seul un génie du pilotage comme lui peut faire ça," a-t-il déclaré, tout en révélant que Red Bull avait modifié son approche notamment en matière de réglages et de programmes du vendredi.

Verstappen a minimisé cet argument.

"C’est gentil de la part d’Helmut mais oui et non. La voiture est encore sensible, mais je pense que nous comprenons un peu mieux où nous devons en être en termes de réglages. Cela ne nous aidera pas beaucoup pour les réglages l’an prochain, mais cela nous aidera pour certains aspects à long terme."

"Difficile à dire en tout cas pour la course. Comme je l’ai dit, cette saison, le rythme de course n’a pas toujours été excellent. J’espère donc pouvoir faire quelque chose. Nous avons été compétitifs sur un tour et nous essaierons de faire de notre mieux sur les longs relais."

Aux côtés de Verstappen, sur la 1ère ligne, il y aura Lando Norris. Le Britannique espère bien dépasser rapidement le Néerlandais et reprendre des points à Piastri au championnat.

"Je veux bien ce scénario. Rester coincé derrière Max serait... Tout le monde sait que notre rythme de course est probablement plus fort que notre rythme en qualifications. Nous l’avons prouvé à maintes reprises. Mais, comme Max l’a dit, ils ont beaucoup progressé par rapport à l’année dernière."

"Je pense qu’avant le week-end, nous ne nous attendions probablement pas à ce que la Red Bull soit aussi performante. Mais dès les premiers runs, il était clair qu’ils avaient fait de bons progrès par rapport à la saison dernière. On verra bien. Son rythme de course était bon vendredi. Il n’était pas très différent du nôtre. L’avenir nous le dira."