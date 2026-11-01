Lawson s’excuse, Verstappen répond : ’on ne pousse pas les Red Bull hors de la piste !’

Liam Lawson a présenté ses excuses à Max Verstappen après leur accrochage lors des essais libres du Grand Prix de Mexico, un incident qui a valu aux deux pilotes une pénalité d’une place sur la grille de départ. Mais alors que le Néo-Zélandais lutte toujours pour conserver son volant chez Racing Bulls en 2027, les critiques formulées par le quadruple champion du monde ont alimenté les interrogations sur son avenir. Laurent Mekies assure cependant que cet épisode n’aura aucune influence sur les choix de l’écurie sœur de Red Bull, tandis que Verstappen, malgré des propos particulièrement fermes sur le respect dû à l’équipe principale, affirme conserver d’excellentes relations avec Lawson.

L’incident survenu entre Max Verstappen et Liam Lawson pendant la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix de Mexico continue de faire parler dans le paddock. Les deux pilotes soutenus par Red Bull se sont accrochés en piste, provoquant des dégâts sur leurs monoplaces et une perte de temps de roulage.

Les commissaires sportifs ont également décidé de leur infliger à chacun une pénalité d’une place sur la grille de départ. Une situation particulièrement délicate pour Lawson, dont l’avenir en Formule 1 reste incertain à l’approche de la saison 2027.

Le Néo-Zélandais doit en effet convaincre Racing Bulls de lui conserver son baquet, alors que d’autres candidats, dont Nikola Tsolov, pourraient prétendre à une place au sein de l’écurie.

La présence du Bulgare lors des EL1 à Mexico avait d’ailleurs donné une résonance particulière à l’incident, puisque Tsolov est le remplaçant potentiel de Lawson.

Verstappen n’avait pas caché son agacement après l’accrochage, estimant que le comportement du pilote Racing Bulls n’était "pas très intelligent" dans un contexte où celui-ci cherche précisément à assurer son avenir sur la grille.

Lawson présente ses excuses à Verstappen

Au lendemain de l’incident, Lawson a reconnu que cet accrochage n’aurait jamais dû se produire pendant une séance d’essais libres.

Le pilote Racing Bulls a également révélé être allé personnellement voir Verstappen pour lui présenter ses excuses et clarifier la situation.

"Évidemment, ce n’est pas idéal et c’est quelque chose qui ne devrait jamais arriver pendant les essais libres. Je suis allé voir Max pour m’excuser, parce qu’évidemment, je n’ai jamais eu l’intention de provoquer un contact. Ce n’est bon pour aucun de nous deux, j’en tirerai les leçons à l’avenir, mais pour le moment, je suis entièrement concentré sur la course."

Interrogé sur la sévérité des propos tenus par Verstappen vendredi, Lawson a préféré minimiser la portée de cette réaction. Selon lui, les tensions ont été dissipées depuis, et les déclarations prononcées immédiatement après une séance doivent aussi être replacées dans leur contexte émotionnel.

"Je pense que tout cela a également été clarifié maintenant. Évidemment, je n’ai pas parlé aux médias hier, mais lorsqu’on sort directement d’une séance, il y a encore de l’adrénaline."

"Au bout du compte, seul Max sait ce qu’il ressent, mais, comme je l’ai dit, je n’ai jamais eu l’intention qu’il y ait un contact, donc je m’en excuse."

Lawson toujours dans l’attente pour 2027

Le Néo-Zélandais n’a toujours pas reçu de confirmation concernant sa présence sur la grille de Formule 1 l’année prochaine.

Interrogé après les qualifications à Mexico sur sa confiance dans ses chances de conserver un volant, il a reconnu que la décision ne lui appartenait pas.

Son objectif reste donc de maximiser ses résultats lors des dernières courses de la saison, sans se laisser distraire par les spéculations entourant son avenir.

"La Formule 1 est un sport difficile, donc j’essaie de faire de mon mieux pour le moment, d’essayer de marquer des points à chaque course où je le peux, mais ce n’est pas moi qui prends cette décision."

Cette incertitude explique pourquoi les commentaires de Verstappen ont suscité autant d’attention.

Le Néerlandais possède une influence considérable au sein de l’environnement Red Bull, et ses critiques envers Lawson ont immédiatement soulevé la question d’un éventuel impact sur les décisions concernant les pilotes de Racing Bulls.

Laurent Mekies a cependant tenu à écarter cette interprétation.

Mekies assure que Verstappen ne décidera pas de l’avenir de Lawson

Interrogé sur les conséquences possibles de l’incident, le directeur de Red Bull a insisté sur la nécessité de distinguer deux sujets. D’un côté, il reconnaît que l’accrochage était inutile et frustrant pour les deux équipes concernées. De l’autre, il affirme que les décisions relatives aux pilotes de Racing Bulls relèvent exclusivement de cette écurie.

"Je pense qu’il faut séparer les deux aspects."

"Il y a quelque chose qui était totalement inutile en piste et qui est donc frustrant pour les pilotes comme pour les équipes concernées. C’est probablement ce que vous avez entendu dans la réponse de Max."

"Ensuite, il y a les décisions concernant les pilotes. La décision concernant les pilotes d’Oracle Red Bull Racing a été prise. Celle que Racing Bulls doit prendre lui appartient, et à elle seule."

Mekies a poursuivi en insistant sur l’autonomie de l’écurie de Faenza dans le choix de son futur duo.

"Racing Bulls prend donc les décisions concernant la composition de son équipe de manière totalement indépendante. C’est son affaire et celle de personne d’autre."

Le Français rejette ainsi l’idée que Verstappen pourrait influencer directement le choix des pilotes de Racing Bulls en raison de son statut au sein de Red Bull.

"Max connaît parfaitement le fonctionnement du sport automobile et comprend très bien qu’un incident isolé ne peut pas influencer des décisions majeures concernant le personnel."

Un accrochage "très, très inutile" pour Red Bull

Si Mekies refuse de relier l’incident à l’avenir de Lawson, il n’en minimise pas pour autant les conséquences sportives.

Le directeur de Red Bull a lui aussi jugé cet accrochage "très, très inutile", soulignant qu’il avait coûté du temps de piste, des pièces et une position sur la grille.

Dans un week-end déjà compliqué pour l’équipe principale, cette perte de temps n’a fait qu’ajouter des difficultés supplémentaires.

"On ne veut vraiment pas que cela arrive parce qu’au bout du compte, nous avons tous perdu du temps de roulage, nous avons perdu des pièces sur la voiture et, évidemment, nous avons maintenant perdu une position sur la grille. Mais à un moment donné, il faut passer à autre chose."

"Nous sommes un peu sur la défensive ce week-end et je ne veux vraiment pas utiliser cela comme une excuse. Nous avons du travail à faire, mais voyons maintenant si nous avons un peu de rythme en course."

Du côté de Racing Bulls, Alan Permane a confirmé qu’une décision concernant la composition de l’équipe pour 2027 serait annoncée "bientôt".

Le directeur de l’écurie n’a cependant pas souhaité prendre parti entre Lawson et Verstappen au sujet de leur accrochage. Il estime que les deux pilotes peuvent probablement reconnaître une part de responsabilité dans cet incident.

"Je suis certain qu’ils ont chacun leur propre opinion. Lorsqu’ils regarderont les images avec la tête froide, ils penseront tous les deux qu’ils auraient pu mieux faire."

Verstappen confirme que ses relations avec Lawson restent bonnes

Malgré la fermeté de ses commentaires après les essais libres, Verstappen a lui aussi confirmé que la situation avait été clarifiée avec Lawson.

Le quadruple champion du monde assure que cet incident n’a pas remis en cause leurs relations personnelles.

Il rappelle également avoir toujours soutenu le Néo-Zélandais et défendu ses qualités au sein de l’organisation Red Bull.

"Nous avons discuté, tout va bien. Je l’ai toujours soutenu. Je m’entends très bien avec lui et j’ai toujours tenu des propos très positifs à son sujet au sein de l’équipe."

Mais Verstappen n’a pas renié le fond de ses critiques. Pour le Néerlandais, les pilotes appartenant à la filière Red Bull doivent respecter une certaine hiérarchie lorsqu’ils se retrouvent en piste avec ceux de l’écurie principale.

"Quand on appartient à la même famille, on a toujours appris qu’il fallait avoir beaucoup de respect pour l’équipe principale."

"C’est ce que je faisais également chez Toro Rosso. On ne va pas pousser les pilotes Red Bull hors de la piste."

Le Néerlandais a également été interrogé sur la gestion des jeunes talents au sein de la filière Red Bull.

Avec plusieurs pilotes susceptibles de prétendre à une promotion, l’organisation doit déterminer à quel moment il convient d’offrir une opportunité à un espoir prometteur, quitte à remettre en question la place d’un titulaire.

Verstappen reconnaît que cette situation peut devenir délicate lorsque plusieurs pilotes talentueux se retrouvent en concurrence pour un nombre limité de baquets.

"C’est toujours un peu un problème, bien sûr, lorsqu’on a beaucoup de pilotes talentueux et que l’un d’entre eux commence à obtenir de très bons résultats à un moment donné. Est-ce qu’on va donner sa chance à ce pilote ou non ? Je laisse cela à l’équipe."

Interrogé pour savoir s’il avait personnellement une préférence concernant cette décision, Verstappen a laissé entendre qu’il avait effectivement son opinion.

Mais il n’a pas souhaité la rendre publique.

"Oui, je n’ai pas besoin de la donner."