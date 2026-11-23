McLaren F1 a signé un double podium construit au fil de la course à Las Vegas, avec un début d’épreuve particulièrement difficile, mais des progrès de compréhension de la stratégie de gestion d’énergie et une meilleure aisance au fil de l’épreuve ont permis à Lando Norris et Oscar Piastri de terminer deuxième et troisième, inscrivant un double podium inattendu.

Andrea Stella, le directeur de l’équipe, a salué ce résultat et les points qui vont avec, permettant à McLaren F1 de conserver une chance de terminer troisième du championnat constructeurs, avec seulement neuf points de retard sur Red Bull et deux circuits plutôt favorables à venir.

L’Italien admet toutefois que la gestion de l’énergie a été particulièrement complexe sur le tracé du Strip, et qu’il était difficile de trouver le bon fonctionnement du moteur hybride sur ce tracé rapide.

"Quelle course ! Las Vegas a offert à tous les fans de Formule 1 un spectacle incroyable : 50 tours riches en émotions et en dépassements qui resteront dans l’histoire de la discipline, constituant la meilleure promotion possible pour la Formule 1 aux États-Unis" a déclaré Stella.

"Pour nous, c’est une double satisfaction : voir nos deux pilotes sur le podium et être l’écurie ayant marqué le plus de points sur un circuit où notre monoplace n’était pourtant pas assez compétitive pour viser un tel résultat."

"C’est le fruit du travail accompli, avant tout, par Lando et Oscar, qui ont sans doute livré l’une des meilleures courses de leur carrière. Le soutien apporté par leurs équipes d’ingénieurs respectives, épaulées par le personnel de Mercedes HPP, a également été déterminant."

"Gérer au mieux l’énergie et l’aspiration s’est avéré particulièrement complexe, surtout dans une course qui n’a offert aucun répit, du départ jusqu’au drapeau à damier."

Le résultat était inattendu car la MCL40 montrait un déficit de vitesse sur le circuit de Las Vegas, mais Stella s’attend en revanche à ce qu’elle soit particulièrement à son avantage sur les deux derniers circuits de la saison, ce qui lui permet d’espérer des victoires pour terminer la saison.

"Lando a donc su trouver les solutions pour remonter dans le classement, après un début de course où il a payé cher le manque de vitesse de pointe de la MCL40 sur ce tracé. Oscar a, quant à lui, réalisé une superbe remontée depuis la 17e place sur la grille de départ. Ce podium récompense une performance de très haut vol."

"Grâce à ce résultat, nous avons réduit l’écart avec Red Bull : neuf points nous séparent désormais, alors qu’il reste deux courses à disputer. Il nous faut maintenant préparer au mieux les dernières manches, au Qatar puis à Abu Dhabi."

"Nous pensons que la MCL40, grâce notamment aux évolutions introduites entre São Paulo et Las Vegas, y sera compétitive, permettant ainsi à Lando et Oscar de se battre à nouveau pour la victoire."