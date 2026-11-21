Racing Bulls continue son impressionnante série de présence en Q3, et ce sont cette fois les deux pilotes qui y étaient présents. Arvid Lindblad a signé un très beau sixième chrono en qualifications du Grand Prix de Las Vegas, le débutant ayant parfaitement réussi à se hisser au milieu des top teams. Il sera même cinquième au départ avec la pénalité de Kimi Antonelli, qui sera à ses côtés en troisième ligne.

Le Britannique se félicite d’une bonne exécution de la séance qualificative dans la nuit du Nevada, et il a profité de l’aspiration qui était cruciale pour aller chercher cette place de meilleur des autres.

"C’était bien, l’aspiration était très importante ici. C’était un peu chaotique à la fin, tout le monde essayait d’avoir l’aspiration, mais l’équipe a fait un bon travail, on a bien géré les bases et on est bien placés pour demain" a déclaré Lindblad.

Interrogé sur la possibilité de marquer des points en course, il rappelle que c’est un objectif classique pour le team : "On peut l’espérer, la voiture a été bonne sur tous les circuits jusqu’ici cette année, donc pourquoi pas ici ?!"

Liam Lawson était très rapide en début de qualifications mais il n’a pas optimisé la fin de sa séance et il sera septième au départ, ce qui reste un bon résultat. Il s’inquiète toutefois d’un défaut principal sur sa voiture.

"La voiture était très bonne aujourd’hui, c’est très positif car on ne s’attendait pas à être aussi bons ici. On doit juste tout réussir, il faut la bonne aspiration, la bonne vitesse de pointe, et on ne l’avait pas. C’est frustrant car la voiture était collée au sol. La course sera sûrement différente de la normale donc on verra ce qu’on peut faire" indique le Néo-Zélandais.