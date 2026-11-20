Racing Bulls a connu une première journée difficile à interpréter à Las Vegas, les deux pilotes ayant terminé dans le fond du classement. Mais dans des conditions difficiles, la pertinence de ce résultat est très limitée, et il n’est pas exclu de voir un grand pas en avant de l’équipe à partir de demain, et surtout en qualifications et en course, sur un tracé qui pourrait convenir à la VCARB 03.

Liam Lawson était 16e au terme de la première journée de roulage, et il admet qu’il était difficile de comprendre quelles leçons tirer de ce résultat, mais il estime avoir une bonne base de réglages pour se sentir en confiance au volant.

"Première journée à Vegas terminée. Il faisait très froid et humide aujourd’hui, donc nous n’avons pas pu faire beaucoup de tours. Les prévisions indiquent que ces conditions ne dureront pas tout le week-end" note le Néo-Zélandais.

"Mais si c’est le cas, nous avons au moins pu tirer quelques enseignements utiles et avoir de bonnes sensations au volant de la voiture. Espérons que la piste sèche demain et que nous puissions vraiment rouler."

Arvid Lindblad était 17e au terme des EL2, et il a reconnu qu’il était déçu de sa journée, pas par le résultat brut, mais plutôt parce qu’il espérait se préparer un peu mieux pour son premier Grand Prix à Las Vegas.

"La pluie a eu un impact important sur le roulage d’aujourd’hui et a perturbé nos plans, ce qui signifie que nous n’avons pas eu autant de temps de piste que nous l’aurions souhaité. Nous avons réussi à boucler quelques tours en EL2, ce qui a été précieux pour m’aider à apprendre le circuit et à prendre progressivement le rythme" note Lindblad.

"Ce n’était pas facile, car je pense que c’est probablement le circuit avec le moins d’adhérence du calendrier, surtout dans ces conditions humides, et avec les murs qui ajoutent un autre défi."

"Mon objectif était de prendre confiance et de me sentir à l’aise avec la voiture, et je me suis senti mieux vers la fin de la séance à mesure que les conditions de piste commençaient à s’améliorer. Voyons ce que demain nous réserve."

Alan Permane, le directeur de Racing Bulls, explique que la journée a été particulière et peu pertinente : "Une journée assez étrange ici à Las Vegas aujourd’hui. C’était humide tout au long des deux séances, ce qui n’est pas ce que nous attendons pour le reste du week-end."

"Nous n’avons pas roulé en EL1, mais en EL2 nous avons effectué quelques tours avec les pneus intermédiaires pour avoir une idée de l’endroit où nous devons nous situer en termes de niveaux de refroidissement pour l’unité de puissance."

"Nous n’accordons pas trop d’importance aux temps au tour, car nous nous attendons vraiment à ce que le reste du week-end soit sec. En raison des deux séances humides d’aujourd’hui, nous pouvons conserver un train de pneus supplémentaire pour les EL3 demain."

"Cela signifie que nous nous attendons à une séance particulièrement chargée, toutes les équipes utilisant probablement les trois trains, il y aura donc beaucoup de roulage et de rattrapage à faire !"