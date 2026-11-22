Racing Bulls a certainement manqué une opportunité de très bon résultat à Las Vegas après une erreur d’Arvid Lindblad, qui évoluait dans le top 5 et se battait même pour le podium un moment, et un souci mécanique sur la voiture de Liam Lawson qui lui a fait débuter la course avec un tour de retard. La frustration était de mise alors qu’Alpine F1 a inscrit 18 points, même si la cinquième place au championnat reste pour l’instant assurée.

Lindblad était frustré après la course d’avoir perdu le contrôle de sa VCARB 03 sous Safety Car, et le fait d’avoir lutté aux avant-postes tout au long de la première moitié de course ne suffisait pas à réduire sa frustration.

"C’est vraiment décevant de terminer notre course de cette façon. Jusqu’à ce moment-là, nous menions une bataille incroyable avec les meilleures équipes, ce que je n’avais jamais vraiment connu auparavant en Formule 1" a déclaré le Britannique.

"J’ai encore du mal à comprendre exactement ce qu’il s’est passé ; je chauffais les pneus pendant que la voiture de sécurité était en piste et dès que j’ai remis les gaz, la voiture est tout simplement partie en tête-à-queue."

"Au final, c’était de ma faute et je présente mes sincères excuses à l’équipe, car c’était une énorme opportunité manquée. Nous allons analyser ce qu’il s’est passé et en tirer des leçons. Pour l’instant, nous nous concentrons sur les courses restantes de ce dernier enchaînement de trois Grands Prix de la saison."

Lawson était quant à lui déçu même s’il termine 14e et qu’il inscrit le meilleur tour en course, son premier en carrière. Lui aussi pense avoir manqué une opportunité de très bon résultat, sans que ce soit de sa faute.

"Une journée très difficile aujourd’hui. Nous avions une voiture de course vraiment rapide tout le week-end, donc il est décevant qu’une fuite de carburant avant la course nous ait empêchés de prendre le départ" a expliqué le Néo-Zélandais.

"Les gars et les filles ont fait un travail fantastique pour réparer la voiture et tout remonter, et de manière encore plus impressionnante, pour me faire sortir en piste sans aucun autre problème."

"Partir avec un tour de retard signifiait que nous n’avons jamais vraiment pu revenir dans la bagarre, donc cela a fini par être une course assez solitaire. Il y a beaucoup de points positifs à retenir de ce week-end et à emporter pour les deux dernières courses. Nous allons continuer à attaquer et chercher à repartir avec d’autres points."

Alan Permane, le team principal, était lui aussi frustré même s’il a salué l’implication de toute l’équipe pour que Lawson puisse prendre le départ, et il a donné le bénéfice du doute à Lindblad en attendant une analyse complète de l’incident.

"Tout d’abord, nous nous excusons auprès de Liam de ne pas lui avoir donné une voiture pour prendre le départ de la course depuis la grille aujourd’hui. Nous avons eu une fuite de carburant qui était compliquée à réparer, mais les mécaniciens ont fait un excellent travail pour la faire sortir au moment où ils l’ont fait" a indiqué Permane.

"Arvid a malheureusement connu une course difficile après avoir perdu le contrôle de la voiture sous voiture de sécurité. Nous devrons examiner attentivement le passage des vitesses pour comprendre si cela a pu y contribuer, mais il ne fait aucun doute qu’il avait le rythme aujourd’hui et qu’il était capable de se battre avec les quatre premiers."

"Nous allons laisser cela derrière nous et nous rendre au Qatar en mode attaque maximale. Nous sommes convaincus que la voiture y sera compétitive, et nous avons hâte de réaliser un solide week-end alors que nous entamons les deux dernières courses de la saison."