Hamilton révèle le secret de sa première pole position avec Ferrari

Lewis Hamilton a décroché sa première pole position avec Ferrari au Grand Prix de Mexico, au terme d’une séance de qualifications où les écarts se sont joués à quelques millièmes de seconde. Mais derrière cette performance symbolique, qui met fin à une longue attente pour le septuple champion du monde, se cache un travail particulièrement minutieux sur la préparation des pneumatiques. Alors que Charles Leclerc semblait disposer de la vitesse nécessaire pour s’imposer, le Britannique a trouvé le compromis idéal entre température et adhérence au moment décisif. George Russell, deuxième à seulement neuf millièmes, a lui aussi frôlé la pole, tout en regrettant une stratégie de préparation qui lui a probablement coûté la première place.

La première pole position de Lewis Hamilton sous les couleurs de Ferrari restera comme un moment important de son aventure avec la Scuderia. Après une première saison compliquée et de nombreuses occasions manquées, le Britannique a enfin réussi à transformer le potentiel de sa monoplace en un résultat concret lors des qualifications du Grand Prix de Mexico.

À son retour vers les stands, Hamilton a d’ailleurs confié à la radio que cette pole position s’était fait attendre pendant très longtemps.

L’émotion était particulièrement forte pour le septuple champion du monde, qui a immédiatement repensé aux difficultés traversées depuis son arrivée chez Ferrari, mais aussi à ses souvenirs de Michael Schumacher dominant les qualifications et les courses au volant des monoplaces rouges.

"Cela fait longtemps, je crois, que je ne me suis pas retrouvé à cette place. Je ne me souviens même plus vraiment de la dernière fois où j’ai décroché une pole position. En me lançant dans cette aventure avec Ferrari, avec tous les défis, les hauts et les bas que nous avons connus, et même hier, qui a été compliqué, évidemment, lorsque la voiture s’est arrêtée en piste et que nous avons perdu le relais long que tous les autres ont pu effectuer, nous avons simplement continué à garder l’espoir qu’un jour, nous retrouverions la première ligne et la première place, une fois que nous aurions réussi à bien régler la voiture."

"Mais ces qualifications ont été tellement serrées et tellement difficiles, je pense, pour tout le monde, notamment pour faire fonctionner les pneus. Il y a tellement peu d’appui aérodynamique et d’adhérence ici qu’il faut être précis au millimètre près. C’était un tour vraiment, vraiment propre. J’en avais besoin parce que Charles avait, je crois, trois ou quatre dixièmes d’avance après la première tentative, et c’est un écart assez important à combler lors de son dernier tour. Mais je savais dans quels domaines je pouvais progresser."

"Et puis, je pense à la confiance que j’ai dans cette équipe, à l’opportunité qu’elle m’a donnée et à la confiance qu’elle m’a accordée. C’est formidable de pouvoir la récompenser avec une pole position. Et décrocher sa première pole avec Ferrari, franchement, cela me ramène à l’époque où je regardais Michael enchaîner toutes ces pole positions et toutes ces victoires chez Ferrari. C’est donc vraiment, vraiment spécial."

Le véritable secret de la pole position de Hamilton

La performance de Hamilton ne s’explique pourtant ni par une évolution aérodynamique majeure ni par un avantage particulièrement important de Ferrari sur le tracé mexicain.

Le facteur décisif s’est joué avant même le début de son dernier tour rapide, dans la manière dont il a préparé ses pneumatiques.

Depuis le début de la saison, Ferrari a régulièrement éprouvé des difficultés à placer les pneus de sa SF-26 dans leur fenêtre optimale de fonctionnement en qualifications.

La monoplace italienne possède la particularité de ménager relativement bien ses gommes, un avantage appréciable en course lorsqu’il faut limiter leur surchauffe et préserver leur performance sur de longs relais.

Mais cette caractéristique peut devenir un handicap sur un tour lancé, lorsqu’il est nécessaire de faire monter rapidement les pneumatiques en température.

La difficulté ne consiste pas seulement à atteindre la bonne température globale. Il faut également trouver un équilibre entre les trains avant et arrière, afin d’éviter que les pneus arrière ne surchauffent au moment où les pneus avant commencent enfin à fonctionner correctement.

Hamilton a expliqué combien cet exercice pouvait devenir frustrant.

"Le plus souvent, on se dit : ’Le pneu avant n’est pas prêt pour le virage 1, mais les pneus arrière le sont.’ Ensuite, les pneus avant commencent à fonctionner et les arrière commencent à perdre en performance. C’est ce mouvement de balancier permanent auquel on est confronté. Et parfois, les pneus arrière ne sont pas prêts lorsqu’on sort du dernier virage pour commencer le tour, mais ils sont meilleurs à la fin. Parfois, ils sont trop prêts."

"Alors, essayer de trouver cet équilibre, je vous assure que c’est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Et franchement, cela a été très, très, très difficile à trouver."

À Mexico, la clé consistait précisément à chauffer suffisamment les pneus pour aborder efficacement les premiers virages, sans provoquer une dégradation excessive de leur adhérence avant le dernier secteur, particulièrement exigeant.

Et c’est dans cet exercice que Hamilton a finalement fait la différence face à Charles Leclerc.

Deux tours de préparation, deux approches différentes

Lors de sa première tentative en Q3, Hamilton avait adopté une préparation très méthodique. À sa sortie des stands, son ingénieur lui avait donné un compte à rebours, tandis que le Britannique avançait lentement avant d’accélérer, de ralentir, puis d’accélérer à nouveau.

Il avait également effectué des mouvements de zigzag particulièrement prononcés dans les lignes droites, tout en négociant les virages avec beaucoup de précaution.

Mais cette première préparation n’avait pas produit le résultat recherché. Dès le virage 2, Hamilton avait commencé à perdre du temps, avant de céder davantage de terrain dans l’enchaînement des virages 4 à 6, puis au virage 11. Ses pneumatiques ne semblaient pas avoir atteint leur fenêtre idéale de fonctionnement au début du tour.

Pour sa seconde tentative, le Britannique a donc modifié son approche. Il s’est montré nettement plus agressif dès la sortie des stands, utilisant davantage l’accélérateur dans chacune des lignes droites, tout en faisant preuve d’un peu plus de prudence dans la section du stade avant de lancer son tour.

Cette préparation a produit un équilibre légèrement différent. Dans les premiers virages, Hamilton n’était pas nécessairement plus rapide : à la sortie du virage 3, il accusait même environ 0"150 de retard sur sa précédente tentative.

Mais une meilleure accélération dans la ligne droite menant au virage 4 lui a permis de combler cet écart. À partir de là, ses pneumatiques se sont retrouvés dans leur fenêtre optimale, lui permettant de terminer son tour avec suffisamment de performance pour décrocher la pole position.

Hamilton n’a pas souhaité détailler précisément les changements effectués, mais il a reconnu avoir puisé dans toute son expérience pour trouver la solution.

"Je pense que j’ai réussi à utiliser quelques outils supplémentaires que je n’avais pas utilisés depuis environ 13 ans."

"J’ai simplement réussi à placer les pneus dans leur fenêtre parfaite de fonctionnement pendant ce tour de préparation. Une fois les virages 1, 2 et 3 passés, tout s’est déroulé assez facilement, et je ne pense pas avoir perdu du temps où que ce soit, pour être honnête."

Leclerc perd la pole après une préparation pourtant prometteuse

De l’autre côté du garage Ferrari, Charles Leclerc a vécu une séance beaucoup plus frustrante.

Le Monégasque avait signé le meilleur temps provisoire lors de sa première tentative en Q3, prenant une avance de plusieurs dixièmes sur Hamilton. Mais son dernier tour ne lui a pas permis de conserver cet avantage, et il a finalement dû se contenter de la troisième place sur la grille.

Les difficultés de Leclerc avaient commencé dès la préparation de sa première tentative.

Alors qu’il suivait Hamilton à la sortie des stands, il s’était agacé de voir son coéquipier avancer particulièrement lentement avant d’accélérer.

"Mais qu’est-ce qu’il fait ?," avait-il lancé à la radio, après avoir été contraint de freiner en pleine ligne droite.

Pour sa deuxième tentative, Leclerc a donc choisi de laisser davantage d’espace avec Hamilton, afin de ne pas être gêné par une éventuelle préparation lente jusqu’au premier virage.

Son tour de préparation a également été beaucoup plus agressif. Le Monégasque a notamment abordé le virage 1 à plus de 270 km/h, contre environ 230 km/h lorsqu’il se trouvait derrière Hamilton lors de sa première préparation. Il a également roulé plus rapidement dans le premier enchaînement de virages et jusqu’au virage 4.

Cette approche semblait initialement fonctionner parfaitement. Après un tour de préparation propre, Leclerc disposait de pneumatiques suffisamment chauds pour attaquer immédiatement.

Il comptait environ 0"150 d’avance dans le premier enchaînement, puis encore un dixième à la sortie du virage 6. Mais son tour s’est ensuite progressivement dégradé.

Entre les virages 6 et 7, le pilote Ferrari a perdu une quantité importante de temps, laissant penser que ses pneus arrière avaient commencé à surchauffer et à perdre de la motricité.

Il a tenté de compenser en attaquant très agressivement dans l’enchaînement des virages 9, 10 et 11. Cette prise de risque a provoqué une glissade, susceptible d’avoir encore accentué la surchauffe de ses pneumatiques. À l’approche de la section du stade, toute son avance avait ainsi disparu.

Leclerc a immédiatement compris qu’il venait de laisser échapper une occasion importante.

À la radio, il a qualifié sa tentative de "tour vraiment merdique", tout en se plaignant d’une monoplace dont le comportement était "assez différent avec un tour normal".

Il a également indiqué être "vraiment furieux" de la manière dont les choses avaient été gérées.

Lors de la conférence de presse organisée après les qualifications, Leclerc n’est toutefois pas revenu sur les éléments qui avaient provoqué sa colère à la radio.

Au contraire, il a préféré assumer personnellement la responsabilité de son résultat. Le Monégasque reconnaît que la préparation des pneumatiques a constitué un facteur déterminant, mais considère qu’il disposait malgré tout des conditions nécessaires pour réussir sa dernière tentative.

"Je n’ai tout simplement pas fait un assez bon travail. Oui, la préparation des pneus est absolument essentielle. J’ai eu un peu de mal à retrouver les mêmes conditions lors de mes tours de préparation tout au long des qualifications."

"Mais au bout du compte, lorsque j’ai eu un tour de préparation sans problème en Q3, lors de ma deuxième tentative, je n’ai pas fait le travail. Je ne peux donc m’en prendre qu’à moi-même."

Leclerc a ainsi perdu une pole position qui semblait à sa portée, alors que son coéquipier a réussi à exploiter précisément le compromis qui lui avait échappé.

Russell passe à neuf millièmes de la pole sans comprendre pourquoi

Si la bataille interne chez Ferrari a été particulièrement serrée, George Russell a bien failli priver les deux pilotes de la Scuderia de la première place.

Le Britannique a finalement signé le deuxième temps, à seulement 0"009 de Hamilton, au terme d’un tour qui l’a lui-même surpris.

Depuis le début du week-end, Russell ne se sentait pourtant pas à l’aise avec la version évoluée de sa Mercedes.

Les premières phases des qualifications n’avaient pas davantage laissé entrevoir une lutte pour la pole, l’équipe ayant notamment privilégié une stratégie comprenant deux tours de préparation pour mettre les pneumatiques en température.

Cette méthode ne donnant pas les résultats espérés, Russell a décidé de changer d’approche pour sa dernière tentative. Plutôt que de poursuivre avec une préparation prolongée, il a choisi d’attaquer immédiatement. Le résultat a été spectaculaire, puisqu’il est passé à neuf millièmes de la pole position.

Une amélioration dont il reconnaît lui-même ne pas comprendre entièrement l’origine.

"C’est un peu l’histoire de ma saison. J’ai l’impression de ne jamais réaliser un tour moyen. Soit c’est un tour catastrophique, soit c’est un très bon tour, et c’est assez frustrant."

"Je ne pense pas avoir réalisé un seul tour de tout le week-end, avant la Q3, qui m’aurait permis d’envisager de me battre pour le top 3, et encore moins pour la pole position. Mais ce dernier tour s’est vraiment très bien déroulé. J’aimerais beaucoup savoir exactement pourquoi, mais je n’ai pas les réponses."

Au-delà de la préparation des pneumatiques, Russell regrette également un détail stratégique qui pourrait avoir fait toute la différence. Mercedes avait initialement prévu une séquence comprenant deux tours de préparation, ce qui nécessitait d’embarquer davantage de carburant.

Mais lorsque Russell a finalement choisi d’attaquer sans effectuer cette préparation supplémentaire, sa monoplace transportait toujours l’essence prévue pour le programme initial.

Ce surplus de poids lui a vraisemblablement coûté davantage que les neuf millièmes qui le séparaient de Hamilton à l’arrivée.

Russell estime donc qu’une décision légèrement différente aurait pu lui permettre de décrocher la pole.

"Oui, c’est probablement la chose la plus importante que j’ai changée. J’ai vu que Lewis, Charles et Max ne faisaient pas de tour de préparation. Nous, nous en faisions, simplement pour faire monter les pneus en température. C’est assez compliqué. Mon instinct me disait que nous pouvions y arriver dès le premier tour sans cette préparation, mais l’équipe voulait effectuer ce tour de préparation, donc nous avons fini par embarquer le carburant nécessaire pour un tour supplémentaire."

"Vous savez, c’est une quantité tellement faible, mais elle représente davantage que l’écart avec la pole position. Alors évidemment, avec le recul, on se dit toujours que si nous avions embarqué uniquement le carburant nécessaire pour un tour, plutôt que cette quantité supplémentaire, nous aurions pu être en pole position."

Le Britannique ne souhaite cependant pas laisser ce regret occulter le résultat positif obtenu après un week-end difficile.

Il estime que le potentiel de sa Mercedes est bien présent, mais regrette de ne pas parvenir à l’exploiter avec la même régularité que par le passé.

"Mais je suis très reconnaissant de me retrouver dans cette position, parce que nous avons traversé une période difficile. Et comme je l’ai dit dès ma sortie de la voiture, je sais que ce potentiel est là. Je n’ai jamais douté qu’il était là. Il faut simplement comprendre pourquoi, cette saison, nous ne parvenons pas à l’exploiter aussi régulièrement que je l’ai fait par le passé."