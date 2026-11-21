Liam Lawson a finalement obtenu sa prolongation chez Racing Bulls pour la saison 2027, mais sa place était loin d’être assurée face à la candidature de Nikola Tsolov. Peter Bayer, PDG de l’écurie, révèle qu’Alan Permane a joué un rôle déterminant dans cette décision, en privilégiant les performances régulières du Néo-Zélandais et une analyse objective des données. L’expérience de Lawson auprès d’Arvid Lindblad a également pesé dans la balance. Mais pour Jacques Villeneuve, ce maintien ne garantit absolument pas au pilote de 24 ans un avenir durable en Formule 1.

Après plusieurs mois de spéculations concernant son avenir, Liam Lawson sait désormais qu’il poursuivra sa carrière en Formule 1 avec Racing Bulls en 2027. Une prolongation qui n’avait pourtant rien d’évident, alors que Red Bull envisageait sérieusement de promouvoir le jeune Bulgare Nikola Tsolov, engagé en Formule 2.

La décision de conserver Lawson a finalement été prise après une réflexion approfondie au sein de l’écurie, avec un rôle particulièrement important joué par son directeur, Alan Permane.

Interrogé à Las Vegas, Peter Bayer a expliqué que Permane avait longuement étudié les différentes possibilités avant de défendre le maintien du Néo-Zélandais.

"Alan a vraiment beaucoup réfléchi à la situation", a déclaré le PDG de Racing Bulls.

"En fin de compte, il s’agit de prendre la meilleure décision pour l’équipe. Liam a été tellement régulier dans ses performances qu’il était difficile de ne pas en tenir compte."

Cette constance a fini par convaincre les responsables de Racing Bulls de privilégier la continuité plutôt que de procéder à un nouveau changement de pilote.

Selon Bayer, Alan Permane a notamment insisté pour que la sélection des pilotes repose davantage sur des critères mesurables.

"Alan a dit qu’il voulait intégrer davantage de décisions fondées sur les données plutôt que sur les émotions", a expliqué Bayer.

L’expérience accumulée par Lawson a également constitué un élément déterminant, notamment dans le contexte des difficultés rencontrées par son coéquipier Arvid Lindblad.

Pour Racing Bulls, conserver un pilote expérimenté aux côtés de Lindblad représentait un avantage important dans le développement de la monoplace et l’accompagnement du jeune Britannique.

"Au bout du compte, le facteur décisif a été qu’Arvid ne se sentait pas totalement à l’aise dans la voiture, particulièrement sur les longs relais, et qu’il essayait de trouver de meilleures sensations avec les réglages", a détaillé Bayer.

"Un pilote expérimenté est incroyablement utile dans cette situation."

Tsolov déçu, mais intégré au programme de développement Red Bull

Cette décision a nécessairement constitué une déception pour Nikola Tsolov, qui espérait obtenir sa première opportunité en Formule 1 dès 2027.

Le Bulgare avait été présenté comme un candidat sérieux au baquet de Racing Bulls et a dû accepter de voir cette possibilité lui échapper.

Peter Bayer reconnaît que sa première réaction a été marquée par la colère, avant qu’il ne finisse par accueillir plus favorablement le programme qui lui était proposé.

"Une fois la colère initiale retombée, sa réaction a été extrêmement positive", a indiqué le dirigeant.

Tsolov ne sera toutefois pas écarté du dispositif Red Bull. Le jeune pilote bénéficiera d’un programme de développement conséquent, comprenant des participations à des séances d’essais libres, des essais privés et un travail régulier sur simulateur.

Il occupera également le rôle de pilote de réserve pour les deux écuries Red Bull, ce qui lui permettra de rester directement impliqué dans leurs activités en Formule 1. Cette solution doit lui offrir la possibilité de poursuivre son apprentissage et de se préparer à une éventuelle promotion ultérieure, sans disposer pour autant d’un baquet de titulaire en 2027.

Villeneuve prévient Lawson : rester chez Racing Bulls ne suffit pas

Si Lawson a réussi à conserver sa place pour une saison supplémentaire, Jacques Villeneuve estime que cette prolongation ne doit pas être interprétée comme une garantie pour son avenir.

Le champion du monde 1997 rappelle que Racing Bulls occupe une position particulière dans l’organisation Red Bull, avec une vocation historique de formation et de promotion des jeunes pilotes.

"Quel genre d’équipe est-ce ?", s’est interrogé Villeneuve.

"Elle est censée être un point de départ avant de rejoindre une équipe plus importante. Vous y passez deux ans, peut-être trois, puis vous êtes évincé si vous ne parvenez pas à accéder à une équipe de pointe."

"Liam sait quelque part au fond de lui qu’il doit déjà se trouver une autre équipe, certainement dès 2028."