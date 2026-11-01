Hadjar excédé par les intrusions des fans : ’ce n’est pas une émission de téléréalité’

Isack Hadjar a donc écopé d’un avertissement officiel de la FIA après avoir repoussé un invité du paddock lors du Grand Prix de Mexico. Le pilote Red Bull avait été convoqué par les commissaires sportifs à la suite de la diffusion d’une vidéo montrant un homme tenter de prendre un selfie en passant son bras autour de lui, sans son consentement. Si la FIA a considéré que le geste du Français constituait techniquement une infraction au Code Sportif International, elle a également reconnu plusieurs circonstances atténuantes, notamment le comportement intrusif de l’individu. Hadjar assume sa réaction et réclame désormais une meilleure protection des pilotes dans un paddock qu’il juge de plus en plus difficile à fréquenter.

L’incident avait rapidement fait le tour des réseaux sociaux pendant le week-end du Grand Prix de Mexico. Sur les images, Isack Hadjar apparaît en train de repousser un homme adulte qui avait passé son bras autour de lui pour tenter de prendre une photo.

Le pilote Red Bull, qui se rendait à son travail dans le garage de l’équipe, n’avait visiblement pas apprécié cette intrusion dans son espace personnel.

La séquence avait conduit les commissaires sportifs de la FIA à convoquer le Français afin d’examiner son comportement.

Après avoir étudié les circonstances de l’incident, ils ont finalement choisi de lui adresser un simple avertissement officiel.

La décision précise que la poussée effectuée par Hadjar avec la main ouverte constituait techniquement une infraction au Code Sportif International, mais plusieurs éléments ont été retenus pour atténuer sa responsabilité.

Dans leur décision, les commissaires ont notamment souligné que Hadjar n’était pas à l’origine de l’interaction physique. Ils ont considéré que l’invité avait adopté une attitude intrusive en s’approchant du pilote et en pénétrant dans son espace personnel sans y avoir été autorisé.

La FIA a également pris en compte le contexte dans lequel l’incident s’est produit. Hadjar était en retard pour la première séance d’essais libres du Grand Prix de Mexico et devait rejoindre rapidement son équipe.

Les commissaires ont aussi relevé que le dispositif de sécurité autour du Français était insuffisant pour empêcher ce type d’interaction. Enfin, ils ont explicitement retenu le fait que l’homme avait pénétré dans l’espace personnel du pilote sans son consentement.

Ces différents éléments ont conduit les commissaires à limiter leur sanction à un avertissement, malgré le caractère techniquement répréhensible du geste de Hadjar.

Hadjar satisfait de la décision des commissaires

Interrogé après les qualifications, le Français a accueilli favorablement cette décision. Il estime que les commissaires ont correctement compris la situation et les raisons qui l’avaient poussé à repousser l’individu.

"Je suis content qu’ils aient pris la bonne décision."

"J’ai parlé aux commissaires et ils ont compris mon point de vue. Donc oui, je pense que c’est juste."

Hadjar considère néanmoins que cet incident aurait pu être évité avec une meilleure organisation de la sécurité dans le paddock.

Le pilote Red Bull ne souhaite pas avoir à gérer lui-même les personnes qui tentent de l’approcher physiquement, particulièrement lorsqu’il doit rejoindre son garage pour travailler.

"La prochaine fois, il faudra que quelqu’un s’occupe un peu mieux de la sécurité."

"Je ne veux pas avoir à gérer moi-même la sécurité."

Hadjar a également tenu à faire une distinction entre les jeunes supporters et les adultes qui cherchent à obtenir une photo avec les pilotes.

Le Français assure être prêt à faire des efforts pour les enfants, même lorsque le moment ne s’y prête pas forcément. En revanche, il considère qu’un adulte doit être capable de respecter les limites et l’espace personnel d’un pilote.

"Il y a des limites, surtout quand on a cet âge. Quand c’est un enfant, je prends une photo même si je n’en ai pas envie. Mais maintenant, quand on est un homme adulte, on n’envahit pas mon espace personnel."

Pour Hadjar, le problème dépasse la simple question d’un selfie. Il rappelle que les pilotes se trouvent dans le paddock pour exercer leur métier et qu’ils doivent pouvoir circuler entre les différentes installations sans être constamment interrompus ou physiquement sollicités.

"Je vais travailler. Ce n’est pas une émission de téléréalité. Je vais réellement travailler dans le garage."

L’incident intervient alors que Max Verstappen a récemment exprimé son mécontentement concernant l’ambiance et la fréquentation du paddock de Formule 1.

Le quadruple champion du monde avait notamment comparé cet espace à un "zoo", dénonçant implicitement la multiplication des sollicitations et la difficulté croissante pour les pilotes de circuler tranquillement.

Interrogé sur cette comparaison, Hadjar a soutenu la vision de son coéquipier.

"Oui, je suis d’accord. Il faudrait que les choses se calment un peu."