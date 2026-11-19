Arvid Lindblad a été confirmé par Racing Bulls pour 2027 cette semaine, en même temps que Liam Lawson. Et bien que sa place ne semblait pas menacée par Nikola Tsolov, contrairement à son équipier, le Britannique est soulagé d’avoir officiellement sa place pour une deuxième saison dans la discipline, après un premier exercice positif au cours duquel il s’est montré très régulièrement à son avantage.

Racing Bulls a la volonté d’être l’équipe sœur de Red Bull et non la matérialisation de sa filière de jeunes pilotes, mais Lindblad ne sait pas si cette décision émane d’un changement de volonté au sein du team, ou si c’est simplement une envie de continuité.

"Je ne sais pas pour l’identité de l’équipe, cela dépend de gens plus haut placés. Je me concentre sur ma performance, j’essaie d’apprendre et je suis mon chemin. Je suis avec Red Bull depuis longtemps, et c’est un plan à long terme, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui doive se résumer à une course" a déclaré le jeune pilote.

Il raconte comment il a appris sa prolongation de contrat, et espère que le fait que ce soit désormais validé va lui permettre de travailler sur ses performances sans avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête.

"J’étais heureux, j’ai eu l’appel après le Brésil de la part d’Alan, je suis heureux que la nouvelle soit officielle et je vais essayer de me concentrer sur de bonnes performances, car ça a été une bonne saison jusqu’ici."

S’exprimant sur le circuit de Las Vegas, il reconnait que les défis seront nombreux ce week-end, et il ne sait pas encore comment l’équipe va pouvoir gérer les différentes équations à résoudre au niveau des pneus, de l’aéro et des moteurs.

"Ce sera une expérience unique, le circuit a très peu de grip, il y a de longues lignes droites et ce sera ma première fois au volant ici. Le défi sera différent avec ces moteurs, et normalement on enlèverait tout l’appui aérodynamique, les équipes auraient même aimé enlever l’aileron arrière dans le passé ! Mais cette fois on aura le normal, donc on verra."