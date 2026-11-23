Günther Steiner a suggéré que George Russell devrait cesser de provoquer Max Verstappen à l’avenir et se concentrer sur le pilotage plutôt que chercher une confrontation qui ne lui rend pas service. Les deux hommes se sont accrochés pendant le week-end du Grand Prix de Las Vegas à la suite d’un incident en piste lors des derniers essais libres, Russell disant qu’il fallait tenir tête au Néerlandais quand il fait des actions dangereuses en piste.

Et si l’on peut comprendre le point de vue de Russell face aux provocations du quadruple champion du monde en piste, l’ancien directeur d’écurie de Haas F1 est quant à lui convaincu que cela dessert le pilote Mercedes F1, au volant et en dehors.

Il y a deux ans déjà, les deux pilotes s’étaient lancés dans une guerre des mots à la fin de la saison par médias interposés, et ils avaient aussi eu des tensions à Bakou en 2023. Une querelle qui s’est ravivée ce week-end dans le Nevada.

"Je n’ai pas de problème avec ça parce qu’au final, s’ils ne s’aiment pas, qu’est-ce que ça peut me faire ?" a déclaré Steiner au podcast Red Flags. "Ça dure depuis longtemps entre eux, et évidemment George qui dit ’ce type se comporte de manière très arrogante’ et ’quelqu’un doit lui tenir tête’, bonne chance avec ça, mon gars."

"On voit comment ça a tourné. Je respecte George en tant que pilote de course, mais au final, Max, mentalement, est juste supérieur. La façon dont il gère les choses mentalement, il est tellement supérieur à toi. Il ne faut pas réveiller l’ours qui dort, à mon avis."

"Il n’y a aucune raison de faire ça parce que tu ne te rends pas service. Passe à autre chose, essaie de gagner des courses au lieu de chercher des noises au meilleur pilote qui existe, au type mentalement le plus fort qui existe. Parce que devine quoi ? Tu vas perdre."

"Je ne comprends pas que personne autour de George ne lui dise ’George, prends-t’en à quelqu’un d’autre’. Max va te mettre une rouste de toute façon, au volant et dans une guerre des mots."

Russell était en lice pour la victoire avant qu’une erreur en fin d’épreuve ne le fasse bloquer les roues et heurter légèrement le mur. Cela a marqué un nouveau moment décevant pour lui et Verstappen en a profité pour se moquer de lui et parler de Karma.

Steiner estime qu’il devrait éviter de lancer des attaques sur Verstappen : "À un certain stade de ta vie, tu dois savoir que si tu ne peux pas les battre, rallie-toi à eux. Il n’y a pas de messager."

"Et si tu essaies de faire ce que tu ne peux pas faire passer comme message, et que tu sais que tu vas juste y perdre, pourquoi tu le fais ? Il n’y a personne d’aussi talentueux et d’aussi fort mentalement que Max. Donc quiconque le fait sera un perdant."

"Pourquoi George essaie-t-il de choisir ce combat-là ? Qu’est-ce qu’il veut prouver ? Tu es dans une position très faible. Tu viens de perdre le championnat du monde, et maintenant tu veux faire chier l’un des tout meilleurs pilotes du championnat du monde."

"Allez, George, calme-toi. Mais c’est ce que je veux dire, personne ne s’assoit avec lui pour lui dire ’George, parfois il faut moins en faire. Ne dis rien. Fais ton propre boulot. Reviens à la victoire en course et quand tu auras quelque chose à dire parce que tu as battu le gars, choisis ton combat’."

"Une fois que tu as gagné quelque chose, tu peux choisir le moment d’une bagarre, pas avant. Si tu ne peux pas les battre, rallie-toi à eux. Pour l’instant, ferme-la juste et passe à autre chose. C’est ce que je ferais. Et Max apprécie ça."

Steiner a également remis en question la direction chez Mercedes pour avoir laissé cette situation se produire, et il pense qu’il aurait fallu maîtriser les émotions de Russell avant, car il pense que cela est dû à la situation globale.

"C’est ce que Toto va faire maintenant, mais il est clair que George ne veut pas écouter. Au lieu de se concentrer sur le fait de finir deuxième du championnat du monde, il ne le fait pas. Ça l’aiderait. Je pense simplement que George ne veut écouter personne en ce moment parce que sa frustration est tellement grande."

"Un gamin de 20 ans lui a pris le championnat, et c’était un championnat qu’il ne pouvait que perdre. C’est un bon pilote, mais il a perdu les pédales en dehors de la piste. C’est pour ça qu’il dit ce genre de choses."

"C’est très difficile de contrôler quelqu’un comme ça, parce que George est un gars intelligent. Si tu lui dis quelque chose, il sera convaincu que sa propre façon de faire est la bonne. Il est en train de détruire sa carrière de ses propres mains, avec sa propre bouche."