Hadjar averti : vouloir adapter la RB22 à son pilotage pourrait lui coûter cher

Les progrès récents de Red Bull pourraient paradoxalement compliquer la tâche d’Isack Hadjar face à Max Verstappen. Alors que l’écurie de Milton Keynes semble avoir retrouvé une monoplace plus performante, notamment sur des circuits qui lui posaient traditionnellement problème, l’écart entre ses deux pilotes suscite de nouvelles interrogations. Pour Tom Coronel, la raison est simple : la Red Bull retrouve un comportement particulièrement adapté au style de pilotage de Verstappen. Le Néerlandais estime donc que Hadjar doit apprendre à exploiter cette configuration plutôt que chercher à modifier l’équilibre de la voiture selon ses propres préférences.

Le regain de compétitivité de Red Bull lors des dernières courses de la saison 2026 a confirmé les progrès réalisés par l’équipe dans l’exploitation de sa RB22.

Mais cette évolution semble également faire réapparaître une difficulté bien connue à Milton Keynes : lorsqu’une monoplace devient plus performante entre les mains de Max Verstappen, son équipier peut parfois éprouver davantage de difficultés à en exploiter le potentiel.

Cette situation avait déjà été observée par le passé avec plusieurs pilotes associés au quadruple champion du monde.

À Singapour, Toto Wolff avait lui-même relevé cette tendance, estimant que Red Bull avait retrouvé une fenêtre de fonctionnement plus favorable à Verstappen, tandis qu’Isack Hadjar semblait moins à l’aise avec le comportement de la monoplace.

Tom Coronel, ancien pilote et figure du sport automobile néerlandais, partage cette analyse. Selon lui, les dernières évolutions de Red Bull ont permis de retrouver un équilibre particulièrement apprécié de Verstappen, mais potentiellement plus difficile à maîtriser pour son équipier français.

Consultant pour la chaine Viaplay qui couvre la F1 aux Pays-Bas, Coronel a particulièrement insisté sur les progrès réalisés par Red Bull au niveau du comportement de l’arrière de la monoplace.

Pour le Néerlandais, les performances observées à Singapour constituent un signal particulièrement révélateur, puisque ce circuit avait régulièrement mis en évidence certaines faiblesses de l’équipe.

"Ce changement à l’arrière de la voiture fait la différence," a-t-il commencé.

"Et sur le circuit où les choses ne s’étaient jamais vraiment bien passées, à savoir Singapour."

Les caractéristiques du tracé urbain, avec ses bosses, ses vibreurs et ses virages lents, avaient souvent compliqué la tâche des ingénieurs de Red Bull. Mais Coronel estime que ces difficultés ont désormais été largement surmontées.

"Les vibreurs, les bosses, les virages lents. C’était justement ce qui posait toujours problème. Ce week-end a été magnifique."

"Ils ont résolu le problème qui leur donnait du fil à retordre depuis quatre ans."

Cette amélioration représente une avancée importante pour Red Bull, qui cherche à retrouver une compétitivité régulière après un début de saison difficile.

Toutefois, selon Coronel, le nouvel équilibre de la monoplace pourrait également accentuer les différences de performance entre Verstappen et Hadjar.

Isack Hadjar a récemment exprimé son souhait de pouvoir ajuster davantage le comportement de sa Red Bull à ses préférences personnelles. Mais Tom Coronel considère qu’une telle approche pourrait s’avérer contre-productive.

Pour lui, le comportement particulièrement incisif de la monoplace, notamment à l’entrée des virages, constitue précisément l’une des raisons de sa compétitivité actuelle. Chercher à rendre la voiture plus rassurante pourrait donc conduire à sacrifier une partie de son potentiel.

"Alors, on redevient un peu plus lent," a-t-il prédit à propos d’éventuels changements destinés à satisfaire Hadjar.

"Une voiture avec un train avant très incisif semble être trop vive. Et c’est aussi ce que Max préfère."

"Il ne faut pas avoir peur de cet arrière de la voiture. Il semble enfin plus stable pour répondre à un train avant très vif."

Cette analyse repose sur une caractéristique régulièrement associée au pilotage de Verstappen : sa capacité à exploiter une monoplace dotée d’un train avant très réactif, même lorsque l’arrière devient plus mobile. Un équilibre qui peut offrir un avantage en performance pure, mais qui demande également beaucoup de confiance et de précision de la part du pilote.

Pour Coronel, c’est précisément sur cet aspect que Hadjar doit progresser. Pour illustrer son raisonnement, le Néerlandais évoque le précédent Sergio Pérez.

L’ancien équipier de Verstappen avait régulièrement rencontré des difficultés à suivre le rythme du Néerlandais, notamment lorsque les évolutions de la Red Bull favorisaient un comportement plus incisif.

Coronel estime que chercher à adapter la monoplace à un style de pilotage différent peut permettre de gagner en confiance, mais au prix d’une perte de performance.

Il redoute ainsi que Hadjar ne reproduise certaines difficultés déjà rencontrées par Pérez.

"S’il règle la voiture comme il le souhaite, nous allons simplement retrouver des écarts compris entre trois dixièmes et une demi-seconde," a-t-il affirmé.

"La priorité devrait plutôt être de comprendre comment Max parvient à exploiter le comportement actuel de la monoplace.

Malgré ses réserves sur les intentions de Hadjar concernant les réglages, Coronel estime que le Français possède les qualités nécessaires pour s’adapter.

"Je pense que Hadjar est le genre de pilote qui est capable de s’adapter," a-t-il poursuivi.

"Qu’il reste simplement dans le sillage de Max en tout point."

"Qu’il regarde où il gagne du temps pour essayer de s’approprier ses sensations. Ne pas changer la voiture pour l’adapter à ses propres préférences."

"Parce que, tout simplement, cela ne fonctionne pas. En fin de compte, c’est le chronomètre qui fait foi."