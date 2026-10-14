Alonso vs Hamilton en 2007 : la BBC prépare un documentaire explosif, un témoin clé refuse d’y participer

Près de vingt ans après l’une des saisons les plus explosives de l’histoire de McLaren, la BBC prépare un documentaire consacré au championnat du monde de Formule 1 2007 et aux tensions qui avaient opposé Fernando Alonso à Lewis Hamilton. Mais cette reconstitution devra se passer du témoignage d’Antonio Lobato, figure incontournable de la couverture télévisée de la F1 en Espagne à cette époque. Le journaliste espagnol révèle avoir décliné une invitation de la chaîne britannique, préférant rester à l’écart d’une histoire dont le traitement médiatique demeure particulièrement sensible.

La saison 2007 reste l’un des épisodes les plus controversés de l’histoire récente de la Formule 1. L’arrivée de Fernando Alonso chez McLaren, après ses deux titres mondiaux remportés avec Renault, devait permettre à l’écurie britannique de retrouver les sommets du championnat.

Mais la cohabitation entre l’Espagnol et son jeune équipier Lewis Hamilton, qui disputait alors sa première saison dans la discipline, s’était rapidement transformée en une rivalité particulièrement intense.

Les tensions entre les deux pilotes avaient progressivement dépassé le cadre sportif, alimentant des divisions au sein de McLaren et une véritable opposition entre une partie des médias et des supporters britanniques et espagnols.

Près de deux décennies plus tard, la BBC entend revenir sur cette période à travers un documentaire consacré à la saison 2007.

Une initiative qui suscite déjà des interrogations sur la manière dont les événements seront racontés et sur la place accordée aux différents protagonistes.

Antonio Lobato, qui occupait alors une place centrale dans la couverture télévisée de la Formule 1 en Espagne, a révélé avoir été contacté pour participer au projet.

Le journaliste espagnol, particulièrement associé au parcours de Fernando Alonso, a cependant choisi de ne pas donner suite à cette proposition.

"Ce qui s’est passé en 2007 sera certainement raconté, que ce soit avec ou sans moi, mais la question est de savoir ce qui sera raconté," a-t-il déclaré.

"La BBC prépare un documentaire sur la saison 2007 de Formule 1, marquée par les tensions internes chez McLaren. Ils m’ont invité à participer et j’ai refusé."

"Je ne veux pas me mêler de ces histoires."

Cette décision témoigne de la sensibilité qui entoure encore aujourd’hui cette période du championnat.

La rivalité entre Alonso et Hamilton avait en effet pris une dimension particulière, chaque pilote bénéficiant d’un soutien important dans son pays.

En Grande-Bretagne, l’émergence spectaculaire de Hamilton avait suscité un immense enthousiasme, tandis qu’en Espagne, Alonso était déjà devenu une figure majeure du sport national grâce à ses deux sacres consécutifs.

La confrontation entre les deux hommes avait ainsi donné lieu à des interprétations parfois très différentes des événements, notamment concernant la gestion des pilotes par McLaren et les tensions internes à l’écurie.

Avec le recul, Antonio Lobato reconnaît que sa propre perception de la saison 2007 a pu être influencée par l’intensité des événements qu’il avait vécus.

Le journaliste ne remet pas en cause son expérience personnelle, mais admet qu’il lui est difficile de se détacher totalement du contexte émotionnel de l’époque.

"Je sais ce que j’ai vécu, je sais ce qui s’est passé," a-t-il poursuivi.

"Peut-être que j’ai moi aussi été influencé par tout cela."

Plutôt que de revenir une nouvelle fois sur les désaccords et les polémiques qui avaient accompagné la saison, Lobato préfère désormais observer la manière dont la BBC choisira de présenter les faits.

Il ne formule pas de jugement définitif sur le projet, mais souhaite attendre sa diffusion avant de se prononcer sur son contenu.

"Quand le documentaire sortira, nous verrons comment le sujet est abordé, comment l’histoire est racontée et ce qu’ils en disent."

Un déroulement de saison qui avait coûté le titre à McLaren

Le championnat 2007 reste d’autant plus marquant que la rivalité entre Alonso et Hamilton s’était finalement achevée sans titre mondial pour aucun des deux pilotes.

Alors que McLaren disposait de deux prétendants sérieux au championnat, les tensions internes avaient accompagné une lutte particulièrement serrée jusqu’à la dernière course.

C’est finalement Kimi Räikkönen qui avait décroché le titre mondial au volant de sa Ferrari, avec un seul point d’avance sur Alonso et Hamilton.

Le Finlandais avait ainsi offert à la Scuderia son dernier titre mondial des pilotes à ce jour.

Ce dénouement spectaculaire demeure l’un des éléments les plus marquants de cette saison, au même titre que la détérioration des relations entre les deux pilotes McLaren.

Et on ne saurait oublier évidemment l’épisode du scandale de l’espionnage de Ferrari par McLaren, qui avait valu une exclusion du championnat constructeurs pour l’équipe anglaise, avec une amende record de 100 millions de dollars à la clé.