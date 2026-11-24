Et si le prochain James Bond se trouvait sur la grille de Formule 1 ? Interrogé sur le pilote qui pourrait incarner le célèbre agent secret britannique au cinéma, Lando Norris a rapidement désigné George Russell, estimant que son compatriote possède le style et l’envie nécessaires pour endosser le costume de 007. Mais le pilote McLaren a également évoqué une autre candidature, celle de Fernando Alonso, dont il apprécie particulièrement le charisme. Quant à Norris lui-même, il se verrait bien au cinéma, mais certainement pas dans le rôle principal.

Les pilotes de Formule 1 pourraient-ils un jour troquer leur combinaison de course contre le célèbre costume de James Bond ? C’est la question inattendue à laquelle Lando Norris a été invité à répondre lors d’un échange avec les médias, après des informations évoquant Robert Pattinson comme possible nouvel interprète de l’agent 007.

Interrogé sur le pilote actuel qui pourrait le mieux incarner le personnage, le Britannique a immédiatement pensé à son compatriote George Russell, dont l’élégance vestimentaire et le goût pour les costumes semblent correspondre à l’image traditionnelle de James Bond.

Mais au-delà de son apparence, Norris estime surtout que le pilote Mercedes serait probablement très intéressé par une telle opportunité, au point de pouvoir envisager de quitter la Formule 1 pour le cinéma.

"Bonne question. La vraie question, c’est de savoir qui voudrait le faire. George ? Je veux dire, il porte habituellement des costumes et ce genre de choses. Je pense que George arrêterait la Formule 1 pour devenir James Bond, donc je dirais que George serait votre meilleur pari."

"Je ne sais pas qui d’autre voudrait le faire. Je ne sais pas qui, selon moi, conviendrait le mieux au rôle, mais lui aurait probablement aussi envie de le faire. Donc je miserais sur George."

Norris se verrait dans un autre rôle au cinéma

Relancé sur la possibilité d’incarner lui-même l’agent secret britannique, Norris a immédiatement écarté cette hypothèse.

Le pilote McLaren n’exclut pas totalement l’idée d’apparaître dans un film de James Bond, mais préfère imaginer une participation dans un rôle secondaire, sans savoir précisément quel personnage il pourrait interpréter.

"Moi ? Non, je jouerais un autre rôle dans le film. Je ne sais pas ce que ce serait, mais je serais quelque part ailleurs. Je ne dirais pas non plus que je serais un méchant, mais oui, je jouerais un autre rôle, quelque part."

Alonso possède aussi le charisme de James Bond

En poursuivant sa réflexion, Norris a finalement évoqué un deuxième candidat particulièrement intéressant : Fernando Alonso.

Le double champion du monde espagnol possède, selon lui, une présence et un charisme qui pourraient parfaitement correspondre à l’univers de James Bond.

"Je n’avais jamais réfléchi à ça, donc c’est une bonne question. Le premier qui m’est venu à l’esprit, c’est Fernando. Vous savez, certaines de ses arrivées dans le paddock, lorsqu’il arrive en costume, et puis, vous savez, il a le charisme pour ça, donc je vais dire que oui, Fernando. Mais je vois bien George dans ce rôle !"