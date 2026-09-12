La FIA valide deux GP en Espagne et fixe une limite au calendrier F1

L’Espagne pourrait conserver deux Grands Prix de Formule 1 à long terme. Alors que Madrid a obtenu une place annuelle au calendrier jusqu’en 2035 et que le Circuit de Barcelona-Catalunya doit revenir selon un principe d’alternance à partir de 2028, Mohammed Ben Sulayem estime que les deux rendez-vous peuvent parfaitement coexister. Le président de la FIA considère également que le calendrier mondial a désormais atteint une taille proche de sa limite.

Le Madring accueille désormais chaque année le Grand Prix d’Espagne jusqu’en 2035, tandis que Barcelone retrouvera la Formule 1 en 2028, puis en 2030 et 2032, dans le cadre du nouvel accord d’alternance conclu avec Spa-Francorchamps.

Pour Ben Sulayem, la présence de deux courses espagnoles ne constitue pas un problème. Cette position intervient quelques jours seulement alors que Stefano Domenicali, le président-directeur général de la Formule 1, a indiqué que Barcelone souhaitait toujours retrouver une présence annuelle plutôt que de rester durablement intégrée à un système d’alternance.

"En Espagne, deux courses, c’est très bien," a déclaré le président de la FIA.

"Il y en avait autrefois deux en Italie, deux en Allemagne. Il y en a trois aux États-Unis."

Selon lui, la question doit avant tout être abordée sous l’angle de la logistique et de la capacité du calendrier à conserver une organisation cohérente.

"Il faut donc faire ce qui est nécessaire, ce qui a du sens sur le plan logistique. Donc je ne sais pas si cela peut être deux chaque année. Le calendrier de la F1 est très demandé, Stefano fait ce qu’il y a de mieux."

Ben Sulayem se montre toutefois beaucoup moins favorable à une croissance continue du nombre de Grands Prix. Si deux courses en Espagne ne lui posent aucun problème, le président de la FIA considère que le calendrier mondial ne doit pas continuer à s’étendre indéfiniment.

Selon lui, 24 épreuves constituent un volume adapté, tandis que 25 devraient représenter une limite effective, notamment en raison de la charge imposée aux pilotes, aux écuries et à l’ensemble du personnel qui accompagne le championnat.

"Le pire, c’est l’épuisement, et la sécurité en dépend," a-t-il expliqué. "Mais la F1 ne souhaite pas aller à plus de 25, nous sommes alignés sur ce sujet avec Stefano."

Au-delà de la Formule 1, Ben Sulayem a également salué la place occupée par l’Espagne dans le sport automobile international. Le pays dispose notamment d’un important vivier de pilotes et d’une forte culture de la compétition automobile.

"L’Espagne est un pôle majeur dans le monde. Constructeurs, pilotes, passion, compétition, course... Tout se réunit ici."

Cette dynamique ne doit d’ailleurs pas uniquement profiter à la Formule 1. Ben Sulayem souhaite que le nouveau Madring, qui fait ses débuts au calendrier, puisse devenir une installation permanente plutôt qu’un circuit utilisé uniquement lors du week-end du Grand Prix.

"Nous ne voulons pas d’un circuit qui ne soit là que pendant une semaine," a-t-il déclaré.

"Nous en voulons un qui soit permanent, un circuit qui laisse une empreinte."

Le président de la FIA a enfin été interrogé sur un autre sujet espagnol ayant marqué récemment l’actualité de l’instance : les ambitions présidentielles finalement abandonnées de Carlos Sainz Sr. La légende du rallye avait envisagé de se présenter à la présidence de la FIA avant de renoncer à son projet.

Ben Sulayem estime que l’ancien pilote aurait eu besoin de davantage de préparation pour prétendre à cette fonction.

"S’il veut atteindre la FIA, il doit étudier. Cela m’a pris douze ans de campagne, douze ans de travail."