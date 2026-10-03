Officiel : la F1 maintient le Qatar et Abu Dhabi... et Imola en course secrète ?

Après plusieurs mois d’incertitude concernant la fin de la saison 2026 de Formule 1, Stefano Domenicali a officiellement confirmé que les Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi se dérouleraient comme prévu. Les garanties obtenues par la discipline permettent ainsi de maintenir le calendrier initial, avec deux dernières manches organisées dans le Golfe les 29 novembre et 6 décembre. Cette décision écarte - a priori - le scénario d’un retour à Imola en fin d’année, le circuit italien ayant été placé en réserve pour éventuellement remplacer l’une des deux épreuves.

C’est à l’occasion du Grand Prix de Bahreïn organisé exceptionnellement à Sepang que le PDG de la Formule 1 a mis fin aux interrogations concernant les deux dernières manches du Championnat du monde.

Domenicali a indiqué que les informations et les garanties reçues étaient désormais suffisantes pour confirmer définitivement les déplacements au Qatar et aux Émirats arabes unis à Abu Dhabi.

"Avec les informations et les garanties que nous avons reçues, nous pouvons le confirmer : le Qatar et Abu Dhabi seront les dernières étapes de ce championnat du monde."

Le Grand Prix du Qatar se déroulera donc le 29 novembre et constituera l’avant-dernière manche de la saison 2026. Une semaine plus tard, le 6 décembre, Abu Dhabi retrouvera son rôle traditionnel de finale du championnat sur le circuit de Yas Marina.

Cette confirmation met simultanément fin, sur le papier, à la possibilité de voir Imola intégrer le calendrier en urgence pour accueillir l’une des dernières manches de la saison.

Le circuit italien avait été identifié comme l’une des solutions de repli possibles dans l’hypothèse où la F1 n’aurait pas été en mesure de maintenir ses deux déplacements dans le Golfe. Ce scénario ne serait désormais plus nécessaire...

La F1 prête pour un plan de réserve

...mais on peut penser que la F1 a tout de même ce plan de secours OFFICIEUSEMENT en réserve et tout ne serait pas aussi limpide que Domenicali ne le dit aujourd’hui. En maintenant les deux deniers Grands Prix au Moyen-Orient, la F1 s’assure ainsi d’être payée par le Qatar et Abu Dhabi, soit 120 millions d’euros de revenus.

En cas d’empêchement de dernière minute, avec des monoplaces arrivant par avion au Qatar et ne pouvant pas rouler, il serait encore temps de les rapatrier pour disputer une finale à Imola sur le week-end prévu pour Abu Dhabi. Les équipes disposent en effet de 4 jeux complets logistiques pour équiper leurs garages, en voyage constant à travers le monde. Et en Europe un de ces jeux se trouve dans les camions, déjà de retour dans les usines des équipes avec la fin de la saison européenne qui a eu lieu au Madring.

La F1 pourrait donc tenir ce plan secret en mode actif, en collaboration active avec les équipes, pour réagir à la toute dernière minute. Avec une finale à Imola mais deux Grands Prix au Moyen-Orient annulés mais payés, ce serait même jackpot pour tout le monde dans le paddock ! Le beurre et l’argent du beurre...

Domenicali salue le pari inhabituel entre Bahreïn et la Malaisie

Domenicali est également revenu sur l’organisation très particulière du Grand Prix disputé ce week-end à Sepang.

L’épreuve est officiellement le Grand Prix de Bahreïn, mais elle se déroule en Malaisie grâce à une collaboration exceptionnelle entre les organisateurs bahreïnis et le circuit de Sepang.

Une idée qui paraissait encore particulièrement inhabituelle lorsqu’elle avait commencé à être évoquée au mois de juillet.

"Lorsque nous avons discuté pour la première fois de cette idée en juillet, elle semblait un peu étrange, mais nous avons réussi à la concrétiser."

La réalisation de ce projet a nécessité le déplacement d’un nombre considérable de personnes habituellement impliquées dans l’organisation de l’épreuve de Bahreïn.

Domenicali a révélé que plus d’un millier de personnes avaient ainsi fait le déplacement jusqu’en Malaisie afin de permettre la tenue du Grand Prix dans sa configuration actuelle.

"Il y a plus de 1000 personnes venues de Bahreïn qui travaillent ici pour faire de cet événement ce que nous sommes en train de vivre aujourd’hui."

Au-delà de cette coopération logistique inhabituelle, la F1 se montre également satisfaite de l’intérêt manifesté par le public malaisien pour le retour des monoplaces à Sepang.

La Formule 1 n’avait plus couru en Malaisie depuis 2017, mais cette longue absence ne semble pas avoir fait disparaître l’intérêt local pour la discipline.

Domenicali a notamment souligné que la fréquentation observée dès la journée du vendredi avait déjà dépassé celle enregistrée lors du dernier Grand Prix de Malaisie neuf ans auparavant.

"Le fait que nous ayons déjà vu davantage de personnes dans les tribunes vendredi que lors du dernier Grand Prix à Sepang en 2017 montre que, même si la Formule 1 n’est pas venue en Malaisie depuis longtemps, la passion est toujours palpable."