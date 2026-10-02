Bearman croyait à un canular avec l’annonce d’un Sprint F1 à Monaco

Oliver Bearman a d’abord cru à une plaisanterie lorsque les pilotes ont appris que Monaco accueillerait une course Sprint à partir de la saison 2027. Le pilote Haas reconnaît toutefois qu’un format proposant deux séances de qualifications et deux départs pourrait présenter un certain intérêt sur un circuit où les dépassements sont traditionnellement particulièrement difficiles. Max Verstappen se montre beaucoup moins convaincu : pour le pilote Red Bull, augmenter le nombre de tours parcourus en course ne changera rien au principal problème posé par les rues de la Principauté.

L’arrivée d’un Sprint à Monaco constitue l’une des évolutions prévues pour la saison 2027, mais l’idée a visiblement surpris jusqu’aux pilotes eux-mêmes.

Interrogé à Sepang, Bearman a expliqué quelle avait été sa première réaction lorsqu’il avait appris que le format Sprint serait introduit durant le week-end monégasque.

"Quand ils nous ont annoncé que nous aurions une course Sprint pendant ce week-end, j’ai vraiment pensé que c’était une blague," a raconté le pilote Haas.

"Je pensais que c’était une plaisanterie, mais il s’est avéré que c’était vrai."

Passée cette première réaction, Bearman a néanmoins reconnu que le choix de Monaco pouvait présenter une certaine logique.

Le tracé urbain de la Principauté est notoirement difficile lorsqu’il s’agit de dépasser. Dans ce contexte, un week-end Sprint permettrait au moins d’organiser deux séances de qualifications et deux départs, multipliant ainsi les moments forts avec les tours rapides à la limite et ceux où la hiérarchie pourrait éventuellement évoluer, voire causer un peu de chaos avant la qualification principale en cas de dégâts.

Max Verstappen partage beaucoup moins cet enthousiasme.

Pour lui, le problème fondamental de Monaco reste l’impossibilité de dépasser dans des conditions normales. Ajouter une deuxième course au programme ne changerait donc pas véritablement la nature de la compétition.

"À Monaco, normalement, vous savez que vous ne pouvez pas dépasser," a expliqué Verstappen. "Alors peu importe que vous rouliez pendant dix, quinze ou cent tours."

"Cela reste la même chose."

Verstappen a également été interrogé sur l’argument avancé en faveur du format Sprint concernant la tenue de deux qualifications.

Invité à dire si cette perspective rendait au moins l’idée plus séduisante à ses yeux, Verstappen n’a pas véritablement changé de position.

"Oui, on peut le voir comme ça. Mais pour moi, cela ne change pas grand-chose."