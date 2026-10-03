D’une RB22 ’en papier’ à la pole en un mois : Verstappen analyse les progrès de Red Bull

Moins d’un mois après avoir qualifié sa Red Bull de voiture "en papier" à Monza, Max Verstappen vient de franchir à Sepang une étape symbolique dans le redressement de son équipe. Cette expression concernait alors spécifiquement la dégradation de certains composants de la RB22 au fil d’une course, un problème qui, de l’aveu du Néerlandais et de Laurent Mekies, ne pourra plus être totalement corrigé en 2026. Mais en matière de performance pure, la situation a considérablement évolué : après être monté sur le podium à chaque week-end depuis son accident de Zandvoort, Verstappen a décroché en Malaisie sa première pole position de la saison.

Cette pole marque surtout une nouvelle étape dans la progression de Red Bull. Verstappen avait certes terminé sur le podium à Monza, Madrid et Bakou, mais jamais son équipe n’avait véritablement constitué la référence au cours de ces week-ends. À Sepang, le scénario est différent : le quadruple champion du monde avait déjà impressionné sur les longs relais vendredi avant de dominer les qualifications samedi.

Pour Verstappen, cette compétitivité ne relève pas seulement des caractéristiques du circuit ou des températures particulièrement élevées rencontrées en Malaisie. Elle traduit aussi les progrès réalisés par Red Bull dans la compréhension et le développement de sa monoplace.

"Je pense que la voiture se trouve dans une bonne fenêtre de fonctionnement depuis le début du week-end. Est-ce peut-être dû à la chaleur ici ? C’est possible, mais je pense également que nous avons fait de bons progrès avec les réglages au cours des dernières semaines et, bien sûr, avec les évolutions apportées à la voiture."

La hiérarchie observée samedi peut effectivement s’expliquer de deux manières. Verstappen estime que certaines équipes, Mercedes en particulier, souffrent davantage de la chaleur que Red Bull. Mais le travail du département technique dirigé par Pierre Waché a également permis de faire progresser la RB22.

Le Néerlandais refuse toutefois de tirer des conclusions définitives concernant l’important package d’évolutions introduit par Mercedes à Sepang. Selon lui, les difficultés de la W17 peuvent simplement être liées aux conditions particulières du week-end malaisien.

"Je pense qu’ils ont toujours davantage de difficultés sur les circuits où il fait très chaud, donc je pense qu’il faut attendre de voir ce que donneront leurs évolutions lors des prochaines courses. Ils restent généralement très efficaces dans beaucoup de domaines. Nous devons simplement regarder les choses course après course. Le week-end dernier, ils étaient évidemment plus rapides et, en réalité, ils l’ont été pendant toute la saison, mais pas maintenant. Ils connaissent simplement un week-end un peu moins bon."

Une RB22 devenue plus facile à piloter

Verstappen préfère ainsi se concentrer sur la progression de sa propre équipe. Le package introduit à Bakou, dernière évolution significative programmée sur la RB22 cette saison, a produit les effets espérés en interne. Au-delà du gain chronométrique, la monoplace est surtout devenue plus prévisible et plus facile à exploiter.

"Il est clair qu’avec les changements que nous avons effectués, nous avons réussi à tirer beaucoup plus de la voiture et elle est également devenue plus facile à piloter. C’est évidemment positif, également pour l’année prochaine. Il y a quelques éléments que nous ne pouvons plus modifier cette saison, donc nous voulons nous en occuper pour l’année prochaine et j’espère que cela nous permettra d’aller encore davantage dans la bonne direction."

Le contraste avec le début de saison est important. Verstappen avait alors régulièrement été confronté à des réactions difficiles à anticiper, qui limitaient sa capacité à exploiter pleinement la voiture.

"C’est évidemment agréable d’avoir une voiture qui fait un peu plus ce que vous voulez. Au début de la saison, j’ai vraiment connu des week-ends où je tournais le volant et des choses étranges se produisaient. Maintenant, tout est redevenu un peu plus normal."

Cette évolution permet également au Néerlandais de retrouver davantage de marge pour faire la différence derrière le volant, même s’il rappelle que l’influence du pilote reste nécessairement limitée lorsque la monoplace ne dispose pas d’un équilibre suffisamment sain.

"Cela reste évidemment un peu un problème. Mais plus notre voiture retrouve le bon équilibre, plus je peux attaquer et plus je peux en tirer quelque chose."

En revanche, retrouver la pole ne modifie absolument pas son opinion concernant les règlements 2026 et notamment la gestion de l’énergie, dont il s’est montré critique depuis le début de la saison. Interrogé sur la possibilité que ce résultat puisse changer son jugement, Verstappen a immédiatement écarté cette idée.

"Non ! Cela n’a rien à voir avec le fait que je sois premier, sixième ou dixième. Ce sont deux choses différentes."

La position de départ ne constituera d’ailleurs qu’une partie du défi dimanche. Pirelli a prévenu dès vendredi que l’asphalte extrêmement abrasif de Sepang et la très forte dégradation placeraient la gestion des pneumatiques au centre du Grand Prix. Verstappen se montre néanmoins satisfait de sa préparation, même s’il reste prudent quant aux modifications que ses adversaires ont pu effectuer depuis les longs relais du vendredi.

"Personnellement, je suis confiant avec ce que j’ai fait. Si les autres ont fait de plus gros sacrifices pour la course, alors bonne chance à eux, mais moi, je suis prêt. Au bout du compte, nous devons prendre un départ correct et c’est déjà suffisamment difficile pour nous cette année. Ensuite, ce sera évidemment une très longue course avec les pneus. Mon rythme de course semblait bon, mais bien sûr, nous ne savons pas ce que les autres ont changé depuis vendredi, donc nous devrons attendre pour voir."

Verstappen mesure le chemin parcouru par Red Bull

Lors de la conférence de presse, Verstappen est revenu plus largement sur la signification de cette première pole de 2026, également la première de la saison obtenue sans groupe propulseur Mercedes. Pour lui, le résultat doit être replacé dans le contexte d’un début de championnat particulièrement compliqué pour Red Bull.

"Je pense que, dans l’ensemble, c’est un résultat incroyable pour nous. Quand on regarde la saison, la manière dont elle a commencé pour nous et la progression que nous avons réalisée... Sur certains circuits, nous étions assez proches, mais je pense que ce week-end a été très positif pour nous. Je pense que dès les EL1, nous avons plutôt bien commencé et, à partir de là, nous avons simplement essayé de continuer à améliorer la voiture. C’est incroyable, sincèrement. Je suis très heureux d’être en pole ici."

Red Bull a même placé ses deux monoplaces parmi les trois premières en qualifications, puisque Isack Hadjar a obtenu le troisième temps. Le Français s’est pourtant montré frustré à la radio, considérant qu’une deuxième place était accessible et aurait permis de limiter davantage les conséquences de la pénalité qu’il devra purger sur la grille.

La très forte dégradation des pneumatiques a notamment limité son apprentissage au cours des trois séances d’essais libres. Hadjar estime également que des problèmes de déploiement de l’énergie l’ont pénalisé lors de sa dernière tentative.

"Deuxième, je dirais. Vous savez, tout ce que je peux prendre pour limiter les conséquences de la pénalité de demain. J’ai simplement l’impression que c’est le premier week-end où, après trois séances d’essais libres, je ressens encore le besoin de faire davantage de kilomètres, parce que les tours sont tellement limités ici avec cette forte dégradation des pneus. Donc, en gros, avec chaque type de gomme, vous avez un tour pour apprendre, et c’est pareil avec chaque train de pneus."

"J’ai l’impression d’avoir plutôt bien travaillé pendant tout le week-end, mais j’aurais aimé qu’il y ait une autre séance de qualifications pour pouvoir continuer à améliorer l’équilibre de la voiture, parce que je n’étais pas vraiment satisfait de la manière dont nous avons terminé la séance. Et oui, j’ai eu quelques problèmes avec le déploiement dans ce dernier tour. Donc, au final, rien ne s’est vraiment aligné et réussir malgré tous ces problèmes à terminer troisième... Lors d’un week-end normal, je serais huitième et là, je suis troisième. Nous devrions donc être heureux de la performance, mais personnellement, je ne le suis pas vraiment."

Les évolutions fonctionnent sur deux circuits totalement différents

Interrogé sur les raisons pour lesquelles Sepang semble convenir aussi bien à la RB22, Verstappen a de nouveau mis en avant la meilleure compréhension de la monoplace et surtout l’efficacité des dernières évolutions. Sur un circuit où la chaleur et la sensibilité des pneumatiques rendent la stabilité de l’équilibre particulièrement importante, les progrès effectués ces dernières semaines prennent encore davantage de valeur.

"Je ne sais pas. Je veux dire, c’est toujours très difficile de dire pourquoi, mais je pense que, de notre côté, lors des dernières courses, nous avons probablement un peu mieux compris la voiture, mais les évolutions ont également permis de supprimer certaines faiblesses de la voiture. Bien sûr, il y a toujours des choses que vous aimeriez encore améliorer, mais nous avons ajouté des éléments à la voiture et ils ont fonctionné. C’est aussi simple que cela."

"Quand cela fonctionne, vous gagnez du temps au tour et vous obtenez un meilleur équilibre général de la voiture. Donc, avec des pneus qui sont très sensibles à l’équilibre, cela vous permet également de gagner davantage de temps au tour. Et sur un circuit où tout est probablement très chaud et où vous voulez, disons, un équilibre stable, un comportement cohérent de la voiture, c’est très important. Et je pense que c’est ce que nous avons réussi à trouver un peu davantage au cours des derniers week-ends."

Hadjar dispose d’un point de comparaison particulièrement intéressant. Absent pendant trois Grands Prix, il a retrouvé une monoplace sensiblement différente de celle qu’il avait quittée à Budapest. Même s’il avait suivi de près le développement de la voiture pendant son absence, le Français reconnaît avoir été surpris par l’ampleur du changement une fois revenu derrière le volant.

"De mon côté, j’ai clairement l’impression d’être remonté dans une voiture bien meilleure que celle que j’avais laissée à Budapest. Quand vous sortez de la voiture pendant trois courses et que vous revenez ensuite, vous remarquez vraiment une différence plus importante. Et oui, les deux derniers week-ends ont été surprenants. Même si je suivais les choses de près, même si j’étais sur le banc, je dois dire que je suis assez surpris en pilotant cette voiture actuellement."

Tout n’est cependant pas encore résolu sur la RB22, ce qui rend sa compétitivité actuelle d’autant plus encourageante aux yeux d’Hadjar. Le Français se montre notamment surpris par son efficacité sur le revêtement peu adhérent de Sepang, une caractéristique qui ne lui convient habituellement pas.

"Je pense toujours qu’il y a des choses qui nécessitent d’importantes améliorations et, malgré cela, la voiture fonctionne correctement, donc ce ne sont que de bonnes nouvelles. Mais, pour être honnête, je suis vraiment surpris qu’elle fonctionne aussi bien sur un asphalte offrant aussi peu d’adhérence. Habituellement, cela ne convient pas vraiment à notre voiture, mais apparemment, cette fois, ça fonctionne. Donc, le fait que cela fonctionne à Bakou et à Sepang, deux circuits complètement différents, je pense que c’est une bonne nouvelle."

Une pole difficile à classer pour Verstappen

Reste à savoir où cette première pole de la saison se situe parmi toutes celles décrochées par Verstappen au cours de sa carrière. Une question à laquelle le Néerlandais a eu quelques difficultés à répondre, plaisantant d’abord avec Lewis Hamilton puis Hadjar avant de rappeler à quel point les conditions propres à chaque circuit rendent les comparaisons difficiles.

"Sincèrement, je ne me souviens pas de toutes mes poles. Je veux dire, vous imaginez ? Je ne m’en souviens pas. Et toi, Lewis ? Tu te souviens de toutes ? Non, certainement pas. Il y en a quelques-unes, vous savez. Et toi, Isack, tu ne te souviens pas de tes poles ? Tu n’en as pas. Mais elles vont arriver, elles vont arriver."

"Non, c’était bien, mais cela dépend aussi parfois un peu du circuit. Parfois, il est simplement plus facile de réaliser un tour propre lorsque la piste est probablement un peu plus fraîche. Ici, lorsqu’il fait chaud, il est également très facile d’en faire un peu trop ou d’avoir un petit moment, et ensuite vous n’êtes plus vraiment satisfait de votre tour. Donc je trouve parfois très difficile de les classer, également à cause des conditions de piste. Mais au bout du compte, cela n’a pas d’importance. Seule la première place compte, c’est tout ce qui m’intéresse. Et parfois, oui, c’est un peu plus facile, parfois un peu mieux que d’autres, mais celle-ci était suffisamment bonne."

La pole de Sepang n’est pas non plus, à ses yeux, la plus surprenante de sa carrière, malgré les importantes évolutions avec lesquelles Mercedes arrivait en Malaisie.

"Non, certainement pas. J’ai déjà obtenu des poles vraiment hallucinantes. Mais je pense qu’après les séances, je pouvais me dire : ’D’accord, nous pouvons peut-être être dans le coup’, même si vous ne savez jamais comment les autres équipes font fonctionner leur voiture. Donc il faut simplement attendre et voir lorsque vous arrivez en qualifications. Je pense que j’étais probablement premier en Q1, en Q2 et en Q3, donc à ce moment-là, je me suis dit : oui, il y a une grosse opportunité d’aller la chercher."