Pour Verstappen, ’l’expérience incroyable’ du Nürburgring reste son meilleur souvenir de 2026

Max Verstappen a été interrogé sur la course qui l’a le plus marqué cette année, et le pilote Red Bull a révélé que son meilleur souvenir en 2026 est sa pige aux 24 Heures du Nürburgring, qu’il a disputées sur une Mercedes de sa propre équipe. Malgré un abandon, il a apprécié l’ambiance de la Nordschleife et le fait de rouler dans un équipage de quatre pilotes.

Le champion du monde de Formule 1 se rappelle d’une course que lui et ses équipiers ont dominée, aux côtés de l’autre voiture de la même équipe, jusqu’à un problème mécanique qui les a mis hors course pour la victoire.

"Probablement les 24 Heures du Nürburgring sur la Nordschleife. C’était super cool de pouvoir faire un événement d’endurance avec mes coéquipiers, les gars qui ont gagné avec la voiture tout au long de la saison principale" a déclaré Verstappen.

"Nous savions que nous allions être très forts. Nous avons atteint notre pic au bon moment, mais malheureusement la voiture a abandonné. C’était une expérience incroyable. Et pure. Du sport automobile pur."

Verstappen avait notamment impressionné avec un premier relais très solide durant lequel il avait porté la voiture en première position dans des conditions difficiles, et il explique que sa préparation était suffisante pour y parvenir, mais qu’il a surtout pris beaucoup de plaisir.

"Je m’amusais. Des conditions pas faciles. Il a commencé à bruiner. La piste était glissante. Des accidents, des Code 60 (l’équivalent des slow zones du Mans, ndr), certaines personnes se disaient ’voyons comment il va s’en sortir en course sous pression avec tous ce genre de scénarios qu’il n’a jamais faits auparavant’."

"Mais je les ai faits un million de fois sur le simulateur. J’ai fait tellement de tours et de courses de 24 heures sur le simulateur. Je ne me suis jamais senti dépassé ou quoi que ce soit. J’étais totalement concentré. J’ai juste passé un excellent moment. Une fois que j’étais dans la course, tu passes à un autre niveau. J’étais juste dans ma zone. C’est vraiment agréable."

Il reconnait qu’il est intéressé par toutes les catégories d’endurance : "Toutes les courses d’endurance. À terme, bien sûr aussi l’Hypercar avec le championnat du monde d’endurance. Je ne veux pas me précipiter. Je veux le faire dans le bon environnement. Selon mes conditions. Et compétitif."

Il confirme avoir parlé de faire les 24 Heures du Mans à l’avenir, et notamment avec Fernando Alonso, qui aimerait lui aussi retourner dans la Sarthe à l’avenir. Les deux champions du monde pourraient décider de le faire ensemble si leurs plannings finissent par correspondre.

"Nous en avons parlé. Je veux dire, regarde Fernando. Il a 45 ans et il vole toujours. Surtout pour Le Mans, avec son expérience, cela pourrait être une bonne option. Il faut que cela s’adapte à nos emplois du temps. Il faut que cela ait du sens. Il faut que ce soit selon mes conditions. Et il faut qu’il y ait une vraie chance d’y aller et de la gagner."

Verstappen est souvent vu comme un pilote impitoyable, pour lui comme pour les autres, et notamment dans son équipe. Mais interrogé sur le fait d’être "une machine à gagner", il assure que cette volonté peut aussi disparaître derrière un Max plus calme et tranquille.

"Je suis une machine à gagner quand j’ai besoin de l’être. Mais je peux aussi déconnecter, et profiter de ma vie en dehors de la course. Mais pour tout ce qui touche à la course, bien sûr que je suis une machine à gagner."

"J’exige beaucoup des gens de l’équipe. Ils s’attendent aussi à ce que je performe et que je fasse le meilleur travail possible. C’est pour cela que tu es payé au bout du compte. Nous avons le même objectif. Le même but."

"Bien sûr, je peux être très franc. Mais c’est ce que j’aime. C’est aussi lié à notre culture. Et c’est ainsi que j’aborde ma vie également en dehors de la F1, avec mon équipe de GT3. Nous ne nous retenons pas. Du moins pour moi, tu dois être comme ça pour vraiment tirer le meilleur de chacun."