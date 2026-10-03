Verstappen se moque de Russell : ’je devrais emmener George au sauna !’

Max Verstappen a répondu avec une bonne dose d’ironie aux inquiétudes exprimées par George Russell concernant les conditions extrêmes attendues à Sepang, où la FIA a officiellement déclenché son protocole relatif aux fortes chaleurs. Alors que Mercedes a choisi de ne pas fournir de gilet réfrigérant à ses pilotes en raison des ressources nécessaires à son développement dans le cadre du plafond budgétaire, le Néerlandais estime qu’il ne faut pas "exagérer" la difficulté et considère la chaleur comme une contrainte physique à laquelle les pilotes doivent se préparer. Au point de proposer à Russell de l’accompagner au sauna !

La FIA avait annoncé jeudi que le Grand Prix de Bahreïn, organisé cette année en Malaisie sur le circuit de Sepang, était officiellement classé comme une épreuve présentant un risque lié à la chaleur.

C’est la deuxième fois en quatre Grands Prix que la procédure est déclenchée, après le Grand Prix d’Italie disputé à Monza le mois dernier.

Le protocole mis en place par la FIA prévoit notamment l’installation de systèmes supplémentaires destinés au refroidissement des pilotes, avec une augmentation correspondante du poids minimum des monoplaces afin de tenir compte de cet équipement. Les pilotes ont également la possibilité d’utiliser un gilet réfrigérant pour mieux supporter les températures élevées dans le cockpit.

George Russell a toutefois révélé que les deux pilotes Mercedes disputeraient le week-end de Sepang sans cet équipement. L’écurie a préféré consacrer ses ressources à d’autres domaines de développement, dans un contexte où toutes les dépenses doivent être arbitrées en fonction du plafond budgétaire.

Le Britannique de 28 ans, qui occupe également un poste de directeur au sein du GPDA, l’association des pilotes de Grand Prix, a appelé la FIA à "intervenir". Il a suggéré soit d’accorder aux équipes des ressources financières supplémentaires permettant de développer ces systèmes, soit de faire appel à une entreprise extérieure chargée de fournir un équipement commun.

Interrogé sur les plaintes formulées par certains pilotes, notamment Russell mais aussi Esteban Ocon chez Haas, Verstappen a accueilli le sujet avec amusement.

Le pilote Red Bull estime personnellement ne pas avoir besoin du gilet réfrigérant et considère être naturellement moins sensible que certains de ses adversaires aux températures élevées.

"Je n’en ai pas besoin. Je pense que j’ai moins de difficultés avec la chaleur."

Russell a notamment comparé les conditions attendues à Sepang au fait de piloter dans un sauna. Une comparaison dont Verstappen s’est servi pour plaisanter, tout en développant une position sensiblement différente de celle du pilote Mercedes sur les exigences physiques imposées par la chaleur.

"Un sauna à 100 degrés ou à 80-85 degrés, ça reste quand même plutôt chaud, oui. Mais il ne faut pas exagérer. Il fait chaud, mais cela fait partie du jeu. Il faut s’entraîner pour ça. Si c’est inconfortable, eh bien oui, évidemment, mais dans tous les sports, il faut finir par repousser ses limites. On ne peut pas simplement se promener tranquillement."

Et le quadruple champion du monde ne se contente pas de le dire : avant le Grand Prix de Bahreïn en Malaisie, il a lui-même utilisé le sauna afin d’habituer son organisme aux conditions qu’il devrait retrouver dans le cockpit à Sepang.

Cette méthode n’est d’ailleurs pas nouvelle pour lui. Verstappen explique qu’à 18 ans, alors qu’il supportait moins bien la chaleur qu’aujourd’hui, il s’entraînait déjà dans des pièces chauffées afin d’améliorer progressivement sa résistance.

"Je faisais déjà ce genre d’entraînement dans des pièces chauffées lorsque j’avais 18 ans. À cette époque, j’avais un peu plus de difficultés avec la chaleur. Mais avec le temps, vous vous entraînez simplement davantage dans la chaleur, par exemple dans un sauna, pour devenir plus à l’aise en y restant plus longtemps, pour vous habituer à cette sensation de transpiration et au fait d’avoir la tête qui chauffe. Je suis allé plusieurs fois au sauna. Alors peut-être que je devrais emmener George au sauna un de ces jours, qu’il voit vraiment à quoi ça ressemble quand !"

Une fois installé dans la monoplace, Verstappen assure en revanche ne suivre aucune procédure particulière.

"Mais je ne fais rien de spécial pendant la course. Une fois que vous êtes dans la voiture, oui, il fait chaud, mais cela fait partie du métier. Vous vous entraînez pour ça, vous vous assurez d’être suffisamment en forme et, bien sûr, lorsque vous sortez de la voiture après la course, vous avez soif et vous devez rapidement boire et manger."

Interrogé sur une éventuelle utilisation des bains glacés pour faciliter sa préparation ou sa récupération, Verstappen a indiqué qu’il n’y avait plus réellement recours ces derniers temps.

"Dernièrement, je ne fais plus vraiment ça. Il suffit de s’assurer de bien se préparer et de rester calme dans un environnement frais. Pour moi, cela suffit."

Le Néerlandais possède par ailleurs un souvenir particulièrement favorable du circuit malaisien puisqu’il reste le dernier pilote à s’être imposé à Sepang.

En 2017, lors du dernier Grand Prix de Malaisie organisé avant le retour de la Formule 1 cette saison, Verstappen y avait décroché la deuxième victoire de sa carrière.

Il avait pourtant dû composer avec des problèmes de santé durant ce week-end, ce qui n’avait pas empêché le pilote Red Bull de s’imposer. Neuf ans plus tard, Verstappen estime que son expérience et sa condition physique devraient lui permettre d’être encore mieux armé face aux exigences de Sepang.

À la question de savoir s’il s’attendait à vivre une course plus facile physiquement qu’en 2017, sa réponse a été sans ambiguïté.

"Oui, je pense que je suis clairement plus fort et en meilleure condition physique que je ne l’étais à cette époque, donc oui."