La F1 prête à tenter le pari de maintenir le Qatar et Abu Dhabi au calendrier !

L’incertitude entourant la fin de la saison 2026 de Formule 1 pourrait bientôt prendre fin. Selon Sky Deutschland, les Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi devraient finalement se dérouler aux dates initialement prévues, ce qui écarterait la nécessité de recourir à Imola comme solution de remplacement. Pourtant, à Sepang, les pilotes affirment toujours attendre une décision définitive, alors que les questions de sécurité liées au conflit au Moyen-Orient continuent de peser sur l’organisation des deux dernières manches du championnat.

D’après les informations de la chaîne allemande, la F1 ferait un gros pari : le Grand Prix du Qatar serait maintenu du 27 au 29 novembre, tandis qu’Abu Dhabi accueillerait bien la finale de la saison du 4 au 6 décembre.

Si ces informations se confirment, la Formule 1 n’aurait donc pas besoin d’activer son plan de secours, qui prévoit la possibilité d’organiser une course à Imola en remplacement d’une épreuve qui ne pourrait pas se tenir au Moyen-Orient.

Toutefois, les déclarations des pilotes présents en Malaisie laissent penser qu’aucune décision définitive ne leur a encore été communiquée. Plusieurs d’entre eux continuent ainsi d’évoquer les différentes possibilités pour la fin de la saison.

Charles Leclerc a notamment expliqué que les pilotes s’attendaient à obtenir des réponses prochainement, sans confirmer les informations concernant le maintien des deux dernières manches.

"Nous savons qu’une décision sera prise dans les deux prochaines semaines," a déclaré le Monégasque.

Le pilote Ferrari ne ferme cependant pas la porte à une éventuelle course à Imola, à condition qu’un tel changement permette de garantir de meilleures conditions de sécurité que celles offertes par les destinations initialement prévues.

"Si courir là-bas était plus sûr que sur le circuit initialement prévu, je serais très heureux d’aller à Imola."

George Russell affiche pour sa part une confiance totale envers la Formule 1 et la FIA concernant la gestion de la situation. Le pilote Mercedes préférerait néanmoins que les deux épreuves du Moyen-Orient puissent se dérouler comme prévu.

"J’aimerais disputer autant de courses que possible, donc je suis favorable à l’organisation de ces deux courses supplémentaires," a expliqué le Britannique.

"Abu Dhabi a toujours offert un grand spectacle et, à toutes fins utiles, c’est la finale de la saison."

Max Verstappen avait précédemment estimé que la Formule 1 ne devait pas se rendre au Moyen-Orient si le conflit n’était pas résolu.

Interrogé à Sepang, le pilote Red Bull a toutefois préféré plaisanter au sujet des réserves exprimées par Valtteri Bottas concernant l’organisation d’une éventuelle course à Imola au mois de décembre.

Le Finlandais avait notamment évoqué les conditions hivernales et les questions fiscales que pourrait soulever un retour en Italie à cette période de l’année. Verstappen ne semble pas particulièrement préoccupé par ces deux aspects.

"Il y a des endroits où il est bien pire de se trouver en hiver qu’à Imola," a déclaré le Néerlandais.

"Et il n’y a pas de problème fiscal. Il faut simplement payer ses impôts."

Pierre Gasly a également été interrogé sur la possibilité de voir Imola accueillir une course de remplacement si les deux dernières manches ne pouvaient pas avoir lieu comme prévu.

Le pilote Alpine n’a pas apporté de précision supplémentaire, mais s’attend lui aussi à ce que la situation soit rapidement clarifiée.

"Je suis certain que nous le saurons dans les deux prochaines semaines."

Lewis Hamilton a de son côté livré une analyse plus détaillée de la situation, en évoquant à la fois les caractéristiques du circuit d’Imola et les interrogations concernant la sécurité au Moyen-Orient.

Le septuple champion du monde apprécie le tracé italien, mais estime qu’il ne constituerait pas nécessairement une destination idéale pour conclure la saison.

Il a également souligné certaines difficultés rencontrées au volant des monoplaces actuelles lors de son dernier passage sur le circuit, notamment en raison des bosses dans les portions parcourues avec le mode ligne droite.

"C’est un excellent circuit à piloter, mais malheureusement, y disputer la dernière course de la saison ne serait pas très intéressant. J’y ai roulé récemment et les portions de ligne droite, avec le mode ligne droite activé, étaient très bosselées."

Hamilton a ensuite abordé la question de la sécurité, en reconnaissant ne pas disposer de toutes les informations concernant la situation au Qatar et à Abu Dhabi.

Il a néanmoins relevé que la Formule 1 venait tout juste de disputer le Grand Prix d’Azerbaïdjan à Bakou, dans un pays qui partage une frontière avec l’Iran, pourtant directement concerné par le conflit à l’origine des incertitudes actuelles.

"Je ne connais pas tous les détails de ce qui se passe au Qatar et à Abu Dhabi, ni la manière dont les choses pourraient évoluer. Pour une raison que j’ignore, personne ne mentionne le fait que nous avons récemment couru en Azerbaïdjan, qui se trouve juste à côté de l’Iran."

Malgré ces interrogations, le pilote Ferrari espère que la situation permettra à la Formule 1 de respecter son calendrier initial et de terminer le championnat au Moyen-Orient.

"J’espère que nous pourrons courir au Moyen-Orient. J’espère que la paix y reviendra et que nous pourrons organiser les deux dernières courses," a conclu Hamilton.