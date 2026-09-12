’Nous ne voyons pas les mêmes chiffres’ : Verstappen contredit toujours la FIA sur l’ADUO

Max Verstappen estime que le Grand Prix d’Italie a montré qu’il existe une grande différence de performance moteur entre Red Bull Powertrains et Mercedes. Après avoir terminé troisième à Monza derrière le duo Mercedes F1, le quadruple champion du monde a déclaré qu’il s’était senti comme une tortue en se battant contre Andrea Kimi Antonelli et George Russell, sans possibilité de lutter pour sa place.

Le Néerlandais a admis que Red Bull ne pouvait tout simplement pas rivaliser avec l’efficacité du groupe motopropulseur Mercedes en termes de déploiement d’énergie par rapport à celui de Red Bull Ford Powertrains.

Les commentaires de Verstappen interviennent après que la FIA a officiellement confirmé que Red Bull avait été désignée comme ayant le meilleur moteur de la F1 dans le cadre de l’ADUO, qui classe les moteurs uniquement par puissance de la partie thermique, et pas dans l’ensemble du bloc propulseur.

"Nous sommes surpris en tant qu’équipe et nous ne voyons pas les mêmes chiffres, alors oui, nous sommes toujours en discussions avec la FIA à ce sujet. Nous verrons ce qu’il en sortira" a expliqué Verstappen, qui déplore une mesure injuste ne tenant pas compte des performances globales.

"Le problème, c’est que vous avez bien sûr la mesure du moteur à combustion, mais pas celle de la batterie. Ce sont donc deux choses différentes et au bout du compte, ils déploient presque la même quantité de puissance."

"Si vous ne mesurez qu’une seule chose, nous sommes peut-être très bons du côté du moteur à combustion et peut-être pas aussi forts du côté de la batterie par rapport à Mercedes. C’est très difficile à savoir, mais c’est à cela que ça ressemble pour le moment."

"Nous n’avions tout simplement pas le même type de déploiement que Mercedes et c’était très clair quand j’ai pris la tête [à Monza]. C’était très difficile de lutter contre eux. J’étais comme une tortue. Je pouvais à peine rester avec eux quand j’avais le mode dépassement."

"Alors, oui, nous devons juste faire du meilleur travail et continuer à travailler, continuer d’essayer d’être meilleurs sous tous les aspects : voiture, moteur, batterie, tout cela. C’est sans fin, c’est un processus de développement continu. Nous savons sur quoi nous devons travailler, mais cela prend du temps."