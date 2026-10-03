Hamilton : une saison ’éprouvante’, une première ligne bienvenue à Sepang

Lewis Hamilton n’avait plus connu la première ligne depuis sa victoire au Grand Prix de Barcelone-Catalogne et ne s’attendait certainement pas à la retrouver à Sepang. Dans une saison 2026 qu’il qualifie lui-même d’éprouvante, le pilote Ferrari a décroché le deuxième temps derrière Max Verstappen, alors que les simulations et les premières séances du week-end semblaient plutôt destiner la Scuderia à une place autour des cinquième et sixième positions. Un résultat qui procure au Britannique un véritable soulagement après plusieurs mois durant lesquels les difficultés l’ont parfois conduit à remettre certaines choses en question.

Hamilton n’avait obtenu qu’une seule autre place sur la première ligne cette saison, à Barcelone-Catalogne. Il avait ensuite transformé cette position de départ en victoire.

À Sepang, le Britannique ne pensait pas pouvoir reproduire une telle performance en qualifications. Red Bull avait affiché un rythme particulièrement convaincant depuis le début du week-end et Ferrari semblait plutôt évoluer légèrement en retrait.

À cela s’ajoutait l’importante évolution introduite par Mercedes, dont Hamilton pensait qu’elle permettrait à l’équipe qui a accumulé les victoires cette saison de franchir une nouvelle étape.

Interrogé sur sa surprise de se retrouver en première ligne, le septuple champion du monde n’a donc pas hésité.

"Oui, clairement. Tout d’abord, félicitations à Max. Il a été tellement rapide pendant tout le week-end. De notre côté, en matière de performance pure par rapport aux autres, nous pensions plutôt nous situer autour de la cinquième ou sixième place pendant tout le week-end. Et nous avons vu Mercedes arriver avec une grosse évolution et, étant donné qu’ils gagnent toutes les courses, nous pensions que cette évolution allait vraiment les propulser encore plus loin devant. Mais c’est simplement intéressant de nous retrouver ici."

Hamilton s’est montré particulièrement satisfait du comportement de sa monoplace après les nombreux changements effectués avec son équipe. Face à Red Bull, il identifie toutefois un déficit très précis : la vitesse en ligne droite, où il estime avoir abandonné entre trois et quatre dixièmes.

"La voiture procurait d’excellentes sensations. Comme je l’ai dit juste après la qualification, nous avons effectué beaucoup de changements. Je pense qu’ils disposent d’un excellent package. Red Bull a évidemment réalisé de très bons progrès. Je veux dire, le seul endroit où nous perdons du temps face à eux, ce sont les lignes droites. Je pense que nous leur abandonnons trois ou quatre dixièmes dans les lignes droites, ce dont nous sommes conscients, alors nous travaillons aussi dur que possible pour essayer de maximiser ce que nous pouvons faire dans les virages."

À défaut de pouvoir rivaliser avec la RB22 dans les portions à pleine charge, Ferrari a donc cherché à exploiter au maximum les qualités de sa monoplace dans les virages. Une exécution que Hamilton considère presque parfaite samedi.

"Nous avons réussi à le faire aujourd’hui. Donc ce résultat revient vraiment aux mécaniciens et aux ingénieurs. Nous avons tous fait un excellent travail ensemble et l’exécution était également vraiment parfaite. Donc, si nous pouvons continuer comme ça, j’espère que nous pourrons obtenir de meilleurs résultats à l’avenir."

Une première ligne inattendue après une saison éprouvante

Cette deuxième place possède une saveur particulière pour Hamilton au regard de l’évolution de son championnat.

Encore deuxième du classement quatre manches auparavant, le Britannique a depuis vu son retard sur Andrea Kimi Antonelli, leader du championnat, plus que doubler pour dépasser désormais les 100 points.

Dans une saison marquée par de nombreuses frustrations, Hamilton s’est ainsi déclaré "vraiment, vraiment heureux" du résultat obtenu à Sepang. Il reconnaît que les bons moments n’ont pas manqué en 2026, mais considère que les week-ends difficiles ont jusqu’ici été plus nombreux.

"Cette année a clairement été éprouvante. Il y a eu beaucoup, beaucoup de points positifs, beaucoup de bonnes journées, mais il y a certainement eu davantage de mauvaises journées pendant les week-ends de course."

La densité de la concurrence a également rendu le moindre détail particulièrement important. Hamilton souligne les écarts parfois extrêmement faibles entre les équipes et la difficulté à extraire constamment le maximum des monoplaces et des groupes propulseurs de cette génération.

"Cela a simplement représenté un immense défi. La compétition est tellement serrée ici chaque week-end. Tout le monde fait vraiment un excellent travail dans toutes les équipes. Il y a eu des courses où nous étions tous séparés par quelques dixièmes et réussir à tirer le maximum de ces voitures et de ces groupes propulseurs a été, sincèrement, probablement le fléau de nos vies à tous."

"Donc nous ne nous attendions pas à être en première ligne et c’est pour cela que je suis aussi heureux, parce que je pensais que nous serions quatrième ou cinquième, quelque part dans cette zone comme nous le sommes habituellement. Alors terminer deuxième, c’est vraiment génial."

Au-delà de la position sur la grille, Hamilton voit dans cette qualification une forme de validation du travail effectué en coulisses. Le Britannique a décrit la quantité de détails étudiés avec Ferrari pour tenter d’optimiser ses performances.

"Nous sommes au bureau, nous donnons absolument tout, nous examinons toutes ces données. Vous passez en revue tellement de choses différentes, vous vous concentrez sur votre respiration, votre alimentation, votre timing et toutes ces différentes choses, votre rythme cardiaque."

"Ensuite, vous sortez en piste et des erreurs se produisent ou quelque chose vous prend au dépourvu, et c’est terriblement frustrant. Le sport automobile et le golf sont probablement les deux sports les plus frustrants qui puissent exister."

"Mais lorsque vous finissez par vous calmer, que vous parvenez à tout aligner, que les choses se déroulent sans problème et que vous obtenez un résultat comme celui d’aujourd’hui, c’est vraiment formidable. Cela renforce en quelque sorte la confiance que vous avez en vous-même."

Le pilote Ferrari reconnaît ouvertement que l’accumulation des difficultés peut finir par provoquer des interrogations.

"Toutes les fois où vous échouez vous poussent parfois à remettre certaines choses en question. Mais vous continuez simplement à conserver cette confiance, quoi qu’il se passe autour de vous. Et puis, quand cela finit enfin par arriver, vous vous dites : ’Vous voyez, je savais que je l’avais encore’. Et c’est une sensation formidable."