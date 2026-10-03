’Jamais connu un chaos pareil’ : les fans de F1 bloqués à Sepang

Le retour de la Formule 1 à Sepang a connu un sérieux accroc dès la première journée en piste, avec d’importants problèmes de transport à la sortie du circuit après les essais libres du vendredi. Des milliers de spectateurs se sont retrouvés bloqués dans l’attente des navettes prévues par les organisateurs, certains évoquant plus de trois heures avant de pouvoir quitter les lieux.

D’autres spectateurs ont renoncé aux bus et entrepris de rejoindre leur destination à pied, parfois sur plusieurs kilomètres, alors que plus de 200 000 fans sont attendus sur l’ensemble du week-end.

La Formule 1 a retrouvé le circuit de Sepang dans une ambiance particulièrement animée, mais la première journée du Grand Prix a également mis en évidence les difficultés logistiques liées à l’afflux massif de spectateurs.

Selon plusieurs médias locaux, des milliers de personnes se sont regroupées vendredi soir dans les zones réservées aux navettes après la fin des EL2. Certains spectateurs ont affirmé avoir dû patienter pendant trois heures, voire davantage, avant de pouvoir espérer monter dans un bus.

Face à l’attente et à la confusion, d’autres ont tout simplement abandonné l’idée d’utiliser les transports mis à leur disposition et ont choisi de quitter le circuit à pied.

Des spectateurs ont ainsi été aperçus marchant le long des routes ainsi que sur les accotements des voies rapides entourant Sepang. Un témoignage rapporté localement évoque même un parcours atteignant presque 18 kilomètres pour parvenir à s’éloigner du circuit.

Malay Mail et Free Malaysia Today ont également rapporté de nombreuses plaintes concernant le manque de signalisation permettant d’identifier clairement les files et les différentes navettes.

La situation aurait provoqué des mouvements de foule, avec des spectateurs se bousculant ou courant pour tenter de rejoindre les bus disponibles.

Un fan habitué à assister à des courses de Formule 1 à travers le monde s’est montré particulièrement critique sur l’organisation observée à Sepang.

"J’ai assisté à des Grands Prix partout dans le monde et je n’ai jamais connu un chaos pareil."

Une situation d’autant plus préoccupante à ses yeux que les événements se déroulaient lors de la première journée d’activité du week-end, avant l’affluence attendue pour les qualifications et surtout la course.

"Et nous ne sommes que vendredi."

Un autre spectateur a résumé encore plus directement l’impression de désorganisation laissée par la sortie du circuit.

"Aucun panneau. Aucune file. C’était simplement chacun pour soi, dans un chaos total."

L’organisation avait pourtant prévu environ 95 navettes gratuites afin d’acheminer les spectateurs depuis et vers trois pôles de transport différents.

Mais le dispositif a dû absorber une très grande partie du public présent à Sepang en raison des importantes restrictions imposées à la circulation autour du circuit.

L’accès des voitures particulières et des véhicules utilisés par les services de transport avec chauffeur a en effet été fortement limité aux alentours du tracé. Cette organisation a eu pour conséquence de concentrer une part particulièrement importante des déplacements des spectateurs sur le réseau de navettes.

Le système s’est ainsi retrouvé soumis à une forte pression au moment où des milliers de personnes ont simultanément cherché à quitter Sepang après les EL2.

Les difficultés rencontrées vendredi seront d’autant plus surveillées durant le reste du week-end que l’affluence doit encore augmenter.

Plus de 200 000 spectateurs sont en effet attendus sur l’ensemble des trois journées du Grand Prix. Après les longues attentes et les problèmes d’orientation rencontrés vendredi, la gestion des flux à la sortie du circuit constituera donc l’un des principaux défis organisationnels de la suite du week-end à Sepang.