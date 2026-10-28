La FIA transmet aux motoristes son projet de réglementation F1 pour 2030

La Formule 1 pourrait connaître une nouvelle révolution technique dès 2030 ou 2031. Alors que la réglementation moteur introduite en 2026 n’en est qu’à sa première saison, la FIA a transmis aux six constructeurs concernés une nouvelle proposition dessinant les contours de la prochaine génération de groupes propulseurs. Au programme : le retour d’un moteur V8 turbo hybride, une électrification réduite, des coûts considérablement abaissés et des monoplaces jusqu’à 80 kg plus légères. Mais un point particulièrement sensible pourrait compliquer les discussions : la volonté des motoristes de conserver leur liberté de développement.

L’avenir des moteurs de Formule 1 commence à se préciser. La Fédération internationale de l’automobile a fait circuler un nouveau document auprès des six constructeurs impliqués dans la discipline, présentant les grandes orientations envisagées pour la prochaine réglementation moteur.

Cette nouvelle génération pourrait entrer en vigueur dès 2030, ou éventuellement en 2031, avec l’objectif de simplifier les groupes propulseurs, de réduire leurs coûts et de rendre les monoplaces plus légères.

La proposition marque également une évolution importante par rapport aux premières orientations défendues par Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA.

Alors que ce dernier avait initialement plaidé pour un retour aux moteurs atmosphériques, le nouveau projet conserve finalement la suralimentation par turbocompresseur, ainsi qu’une composante hybride moins importante qu’aujourd’hui.

Un V8 de 2,0 à 2,3 litres avec moins d’électrique

Le cœur de la proposition repose sur l’introduction d’un moteur V8 turbo hybride, dont la cylindrée à discuter serait comprise entre 2,0 et 2,3 litres.

Il remplacerait les actuels V6 turbo hybrides de 1,6 litre, tout en conservant une architecture associant combustion interne et énergie électrique. La différence majeure concernerait la place accordée à l’hybridation, qui serait réduite par rapport à la réglementation entrée en vigueur en 2026.

Le nouveau V8 fonctionnerait également avec une pression de suralimentation moins élevée et un système électrique plus compact, dans le but de simplifier l’ensemble du groupe propulseur.

Les carburants durables resteraient en revanche au cœur de cette future réglementation, la FIA souhaitant préserver cet élément de la stratégie environnementale de la Formule 1.

Cette orientation constituerait donc un compromis entre un retour à des moteurs thermiques plus traditionnels et le maintien d’une technologie hybride, sans reprendre intégralement la complexité des groupes propulseurs actuels.

Elle marquerait aussi un changement de cap par rapport à l’idée d’un moteur entièrement atmosphérique, qui ne figure plus au centre du nouveau projet.

Des F1 allégées de 80 kg et des coûts moteurs divisés par deux

La FIA ne souhaite pas seulement modifier l’architecture des moteurs. Elle envisage également une réduction importante du poids des futures monoplaces.

L’objectif serait d’obtenir des voitures environ 80 kg plus légères que celles de la génération actuelle. Une diminution particulièrement ambitieuse, qui accompagnerait la simplification du groupe propulseur et la réduction de la taille du système électrique.

L’autre priorité concerne les dépenses engagées par les constructeurs. La Fédération étudie la possibilité de réduire jusqu’à 50 % le plafond budgétaire applicable aux moteurs, actuellement fixé à 190 millions de dollars.

Une telle baisse ramènerait théoriquement ce plafond aux alentours de 95 millions de dollars, si la réduction maximale envisagée était retenue. L’objectif serait de rendre le développement et l’exploitation des groupes propulseurs moins coûteux, tout en conservant un intérêt technologique suffisant pour les constructeurs présents en Formule 1.

Ces chiffres restent toutefois des pistes de travail et non des dispositions réglementaires définitivement approuvées.

Les constructeurs opposés à un moteur trop standardisé

Le point le plus controversé du document concernerait une éventuelle standardisation importante des groupes propulseurs.

Parmi les options étudiées figure la possibilité de disposer d’un moteur de base fortement standardisé, fourni par un prestataire extérieur. Cette solution permettrait potentiellement de réduire les dépenses et de limiter les différences de conception entre les constructeurs.

Mais elle se heurte à une opposition commune des motoristes actuellement engagés dans les discussions. Les constructeurs souhaitent unanimement continuer à concevoir leurs propres moteurs et préserver les performances du groupe propulseur comme un facteur de différenciation entre les équipes.

Pour eux, la possibilité de développer des solutions techniques spécifiques reste donc un élément essentiel de leur engagement en Formule 1.

Les discussions concernent actuellement Mercedes, Ferrari, Audi, Honda et Red Bull-Ford, auxquels s’ajoute Cadillac, qui veut développer son propre moteur d’usine.

Ces six acteurs devront donc trouver un terrain d’entente avec la FIA sur le niveau de liberté technique à conserver dans la future réglementation.

L’enjeu sera notamment de concilier la réduction des coûts avec la volonté des constructeurs de maintenir une véritable compétition technologique.

Une décision réglementaire attendue en décembre

Le document transmis par la FIA ne constitue pour l’instant qu’une base de discussion.

Les échanges avec les six constructeurs devraient se poursuivre au cours des prochaines semaines afin d’affiner les caractéristiques techniques, les objectifs financiers et les modalités de développement des futurs moteurs.

Une proposition devrait ensuite être soumise au Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA au mois de décembre.

Cette étape pourrait permettre de préciser le calendrier d’introduction de la nouvelle réglementation, entre 2030 et 2031, ainsi que les principales caractéristiques du futur V8 turbo hybride.

La Formule 1 pourrait donc se diriger vers une nouvelle philosophie technique seulement quelques années après l’entrée en vigueur de sa réglementation 2026.

Avec des moteurs moins complexes, une hybridation réduite, des monoplaces sensiblement plus légères et des budgets potentiellement divisés par deux, la FIA cherche à redéfinir les priorités de la discipline.

Reste à déterminer jusqu’où les constructeurs accepteront d’aller dans cette simplification, notamment sur la question sensible de la standardisation, qui pourrait devenir l’un des principaux points de négociation avant la présentation du projet au Conseil Mondial.