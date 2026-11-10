Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, prévoit de supprimer la limite d’âge pour les dirigeants de l’organe directeur du sport automobile. Cette initiative, soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale de la FIA le mois prochain, intervient six mois après que Ben Sulayem a mis fin aux limites de mandat pour les personnes occupant des postes de direction au sein de l’organisation.

Les statuts de la FIA interdisent actuellement à toute personne de plus de 75 ans de se présenter au sein d’une équipe présidentielle. Difficile de ne pas y voir une nouvelle étape franchie par Ben Sulayem pour devenir président à vie de la FIA.

La proposition qui doit être présentée à l’Assemblée Générale, et que BBC Sport a pu consulter et rapporte, soutient que "les limites d’âge pourraient restreindre le nombre de candidats qualifiés éligibles à l’élection par les organes compétents, en particulier des personnes dont l’expérience et l’expertise pourraient bénéficier à la FIA".

Une limite d’âge de 70 ans avait été imposée en 2023, durant le premier mandat présidentiel de Ben Sulayem. Il s’agissait d’une tactique visant à empêcher le patron de MotorsportUK, David Richards, de pouvoir s’opposer à Ben Sulayem lors de l’élection présidentielle de 2025.

À l’époque, Ben Sulayem, âgé de 64 ans, soutenait que cela permettrait de "renforcer la gouvernance et la responsabilité au sein de l’organisation". Le voir faire un volte-face trois ans plus tard pour servir ses propres intérêts ne fait que montrer les tentatives d’un autocrate en soif de pouvoir.

La limite d’âge de la FIA avait été portée à 75 ans en 2024 au motif qu’elle "modernisait la gouvernance de la FIA et s’assurait que les candidats à la présidence soient davantage en phase avec les pratiques actuelles de leadership".

Ben Sulayem a été élu président de la FIA pour la première fois en 2021 et a été réélu sans opposition en décembre dernier en raison d’une particularité des statuts de la FIA empêchant tout autre candidat de se présenter.

Trois personnes qui souhaitaient s’opposer à lui en ont été empêchées, et une de ces personnes, Laura Villars, est actuellement engagée dans une action en justice contre Ben Sulayem et la FIA en France pour contester son processus électoral.

Après avoir supprimé les limites de nombre de mandats, il a introduit des statuts réduisant la responsabilité et concentrant le pouvoir entre ses mains. En parallèle, des révélations ont eu lieu sur le fait qu’il a licencié une série de hauts responsables qui remettaient en question certains aspects de sa gestion.

En plus des départs médiatisés de Natalie Robyn, qui avait soulevé des questions sur la gouvernance générale de la FIA, et du président du comité d’audit Bertrand Badré, responsable de la conformité de la FIA, on avait vu le vice-président Robert Reid démissionner en avril 2025 en invoquant "une rupture fondamentale des normes de gouvernance".