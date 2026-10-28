Et si Antonelli était déjà champion du monde sans le savoir ?

Kimi Antonelli pourrait devenir champion du monde de Formule 1 2026 d’une manière particulièrement inattendue. Alors que le pilote Mercedes dispose de 123 points d’avance sur son équipier George Russell avant le Grand Prix du Mexique, l’incertitude entourant les deux dernières courses de la saison au Moyen-Orient pourrait précipiter son sacre. Une décision attendue autour du 9 novembre sur le maintien du Qatar et d’Abu Dhabi pourrait en effet rendre son avance mathématiquement définitive, sans qu’il ait besoin d’inscrire le moindre point supplémentaire. Mais l’Italien possède également une occasion de conclure lui-même le championnat dès ce week-end.

La Formule 1 pourrait connaître l’identité de son champion du monde 2026 avant même que la lutte pour le titre ne soit officiellement terminée en piste. Selon les dernières informations qui circulent entre les équipes, la date du 9 novembre pourrait être décisive pour le déroulement de la fin du championnat, en raison des incertitudes qui entourent toujours les deux dernières manches prévues au Moyen-Orient.

Cette échéance, fixée au lendemain du Grand Prix du Brésil, devrait permettre de déterminer si les courses du Qatar et d’Abu Dhabi peuvent être maintenues ou si la Formule 1 doit activer son plan de secours, qui prévoit l’organisation d’une finale de remplacement à Imola.

Une décision aux conséquences potentiellement considérables pour le championnat pilotes, puisque Kimi Antonelli pourrait être déclaré champion du monde sans même avoir besoin d’ajouter un point à son total actuel.

Si les Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi étaient tous deux annulés et qu’une seule course de remplacement était organisée à Imola, le nombre de points encore disponibles diminuerait suffisamment pour rendre l’avance actuelle d’Antonelli insurmontable.

Dans ce scénario, le pilote Mercedes serait donc déjà mathématiquement champion du monde avec son total actuel, indépendamment de ses résultats lors des prochaines courses.

"Kimi Antonelli est-il déjà champion sans le savoir ? C’est possible, et même probable," écrit le Corriere dello Sport.

Bien entendu ce scénario supposerait qu’Antonelli ne marque aucun point au Mexique et au Brésil, pendant que George Russell ou Lewis Hamilton enchainent deux victoires consécutives. Très, très improbable...

Une neuvième place au Mexique suffit

Le moyen le plus simple pour Antonelli reste néanmoins de régler lui-même la question dès ce week-end à Mexico. Le pilote Mercedes, âgé de seulement 20 ans, n’a besoin que d’une neuvième place au Grand Prix du Mexique pour être assuré du titre mondial, quels que soient les résultats de George Russell ou Lewis Hamilton.

Un tel résultat lui permettrait de devenir le plus jeune champion du monde de l’histoire de la Formule 1, effaçant le record établi par Sebastian Vettel en 2010.

Après sa victoire au Grand Prix des États-Unis, à Austin, Antonelli avait cependant refusé de considérer le championnat comme déjà remporté.

Superstitieux, le jeune Italien préfère attendre la confirmation mathématique avant de célébrer ce qui constituerait le premier titre mondial de sa carrière.

"Ce n’est pas terminé tant que ce n’est pas terminé," avait-il déclaré après son succès au Texas.

"Ce serait merveilleux de terminer sur une bonne note avec une nouvelle victoire, puis de profiter du reste de la saison."

Le Qatar et Abu Dhabi toujours dans l’incertitude

Le calendrier officiel prévoit toujours la tenue du Grand Prix du Qatar le 29 novembre, puis de celui d’Abu Dhabi le 6 décembre, qui doit normalement conclure la saison 2026.

La Formule 1 et la FIA ont répété à plusieurs reprises que ces deux événements pouvaient encore avoir lieu, malgré l’évolution rapide de la situation sécuritaire au Moyen-Orient. Pour l’instant, leur maintien demeure donc le scénario officiel, mais les organisateurs doivent également anticiper une éventuelle impossibilité de courir dans la région.

C’est dans ce contexte qu’Imola poursuit ses préparatifs en vue d’accueillir un Grand Prix le 6 décembre, à la place de la finale initialement programmée à Abu Dhabi. Le circuit italien pourrait ainsi devenir le théâtre du dernier rendez-vous de la saison si les deux épreuves du Golfe venaient à être annulées.

La date du 9 novembre apparaît désormais comme une échéance déterminante pour trancher entre ces différentes possibilités.