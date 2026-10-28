Haas F1 veut retrouver les points au Mexique, Hirakawa remplacera Ocon en EL1

Après un Grand Prix des États-Unis difficile, Haas F1 espère profiter du rendez-vous mexicain pour retrouver le chemin des points sur un circuit qui lui avait particulièrement réussi la saison dernière. En 2025, Oliver Bearman et Esteban Ocon avaient offert à l’écurie américaine son meilleur résultat de l’année, avec une quatrième et une neuvième places. Mais les défis techniques de l’Autódromo Hermanos Rodríguez, situé à plus de 2200 mètres d’altitude, compliqueront la préparation de cette dix-neuvième manche du championnat 2026. Ocon devra également composer avec un programme réduit vendredi, puisqu’il cédera sa VF-26 au réserviste Ryō Hirakawa lors des premiers essais libres.

Haas poursuit sa tournée nord-américaine avec le Grand Prix de Mexico, deuxième étape d’une série de trois courses consécutives. Après un week-end compliqué à Austin, l’écurie américaine espère retrouver une dynamique plus favorable sur un tracé où elle avait signé l’une de ses performances les plus marquantes en 2025.

Le circuit mexicain occupe une place particulière dans l’histoire de la Formule 1. Situé dans le parc public de Magdalena Mixhuca, à l’est de Mexico, il a accueilli pour la première fois une manche du championnat du monde en 1963, devenant rapidement un rendez-vous régulier de fin de saison.

Après une première interruption, le Grand Prix est revenu au calendrier en 1986 sur un circuit rebaptisé Autódromo Hermanos Rodríguez, en hommage aux frères Pedro et Ricardo Rodríguez, deux pilotes mexicains disparus.

L’épreuve a de nouveau quitté le championnat après 1992, avant de faire son retour en 2015 sur un tracé modernisé. Depuis, Mexico s’est réinstallé parmi les rendez-vous incontournables du calendrier, notamment grâce à l’enthousiasme de ses spectateurs.

Long de 4,2 kilomètres, le circuit combine l’une des plus longues lignes droites devant les stands de la saison, des enchaînements rapides de virages en S et plusieurs portions plus lentes, comprenant des chicanes et des virages techniques. Il traverse également l’Estadio GNP, une enceinte semi-circulaire pouvant accueillir 30 000 spectateurs, dont l’atmosphère constitue l’une des signatures du Grand Prix.

L’altitude impose un défi technique particulier

Au-delà de son histoire et de son ambiance, le circuit mexicain se distingue surtout par son altitude. Situé à plus de 2200 mètres au-dessus du niveau de la mer, il est de loin le circuit le plus élevé du calendrier de Formule 1.

La faible densité de l’air entraîne une diminution de l’appui aérodynamique généré par les monoplaces, ce qui influence directement leur comportement dans les virages. Cette particularité peut également modifier la dégradation des pneumatiques, les voitures ayant davantage de difficultés à générer et à conserver les niveaux d’adhérence habituels.

En parallèle, la réduction de la traînée permet d’atteindre des vitesses de pointe particulièrement élevées, même lorsque les équipes utilisent des configurations aérodynamiques à fort appui. Les ingénieurs doivent aussi tenir compte des difficultés de refroidissement, puisque l’air moins dense limite l’efficacité des systèmes chargés de maintenir les groupes propulseurs et les freins dans leurs plages de température optimales.

Pour Haas, la recherche des bons réglages constituera donc une priorité dès le vendredi, d’autant que l’équipe devra partager son programme d’essais entre ses pilotes titulaires et son réserviste.

Ocon cédera sa VF-26 à Hirakawa vendredi matin

Esteban Ocon ne participera pas à la première séance d’essais libres du Grand Prix de Mexico. Le Français laissera sa monoplace à Ryō Hirakawa, pilote de réserve de Haas, qui effectuera sa troisième apparition de la saison en EL1. Le Japonais n’avait plus participé à une séance de ce type depuis le Grand Prix de Hongrie, disputé en juillet.

Ocon retrouvera sa VF-26 lors des EL2, avec la nécessité de rapidement prendre ses repères sur un circuit dont les caractéristiques imposent un travail de réglages spécifique. Le Français ne cache toutefois pas son plaisir de retrouver le Mexique, un pays où il apprécie particulièrement l’accueil du public.

"Je suis très heureux de revenir au Mexique, c’est un très beau pays, avec des gens formidables et des fans passionnés. Je me sens très bien accueilli ici et j’attends toujours avec impatience l’ambiance tout au long du week-end."

"Je manquerai les EL1 cette semaine pour la prochaine séance programmée de Ryō, donc mon vendredi matin sera un peu différent de d’habitude, mais c’est toujours intéressant de suivre une séance de l’autre côté et de voir comment les retours du pilote correspondent aux données."

"Je reprendrai le volant à partir des EL2, et il sera essentiel de trouver les bons réglages pour le reste du week-end. Comme toujours, l’altitude sera un facteur avec lequel il faudra composer, mais nous avons hâte de commencer et de rebondir après une course difficile à Austin."

Bearman s’attend à un défi physique et spectaculaire

Oliver Bearman abordera le Grand Prix de Mexico avec l’avantage de disposer de l’intégralité du programme d’essais libres. Le Britannique souligne que les contraintes rencontrées sur le circuit mexicain sont très différentes de celles du Circuit des Amériques, où se disputait la précédente manche.

"Nous descendons de trois heures de vol vers le sud depuis le Circuit des Amériques pour arriver à Mexico, une course qui présente des difficultés pour des raisons très différentes !"

"Le circuit se trouve, comme chacun le sait, à plus de 2200 mètres au-dessus du niveau de la mer, et l’altitude représente un défi aussi bien pour les voitures que pour les pilotes. On a vraiment l’impression de faire une séance d’entraînement physique lorsqu’on est en piste, mais les vitesses de pointe atteintes sur ce circuit en raison de la faible densité de l’air le rendent exaltant à piloter."

"Nous abordons la deuxième course de cette triplette et je me sens en forme et motivé, alors voyons ce que nous pouvons faire."

Haas veut répéter son meilleur résultat de 2025

L’optimisme de Haas repose également sur les souvenirs particulièrement positifs laissés par le Grand Prix de Mexico 2025. L’an dernier, Oliver Bearman avait décroché une remarquable quatrième place, tandis qu’Esteban Ocon avait terminé neuvième. Avec 14 points inscrits au total, cette course avait constitué le meilleur résultat de la saison pour l’écurie américaine.

Hoagy Nidd, responsable de l’ingénierie des monoplaces chez Haas, espère que l’équipe pourra de nouveau se montrer compétitive sur ce circuit.

"Nous retournons au Mexique, une course qui nous a historiquement bien réussi. L’année dernière, c’était le théâtre de notre meilleur résultat de la saison, avec Ollie quatrième et Esteban neuvième, ce qui avait rapporté 14 points à l’équipe."

"Sur le plan de l’ingénierie, cela représente l’un des défis les plus intéressants de l’année. Le circuit se trouve à environ 2200 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui rend les choses très difficiles pour la voiture et pour son refroidissement."

"Cela signifie que nous atteignons des vitesses assez élevées en ligne droite, malgré des réglages à appui aérodynamique maximal."

"Au-delà de la piste, c’est aussi un circuit incroyable, dans une ville incroyable, avec des fans formidables. C’est un endroit où il est agréable de se rendre."