Mercedes F1 lance une enquête sur la mystérieuse perte de rythme d’Antonelli

Kimi Antonelli a vécu un Grand Prix des Pays-Bas particulièrement frustrant, malgré une première partie de course qui semblait lui ouvrir la voie vers un nouveau succès. Le pilote Mercedes a progressivement perdu la maîtrise de l’équilibre de sa monoplace au fil des relais, jusqu’à se retrouver impuissant face au retour de Lando Norris. Incapable d’identifier immédiatement l’origine du problème, Mercedes a lancé une enquête approfondie afin de comprendre ce qui a affecté le rythme de son leader du championnat.

Antonelli avait pourtant parfaitement débuté son dimanche à Zandvoort. L’Italien menait le Grand Prix à l’issue du premier relais et conservait la tête après le deuxième passage par les stands, avec Norris dans son sillage. Mais une fois chaussé de pneus durs, le comportement de sa W17 s’est progressivement dégradé.

Norris a d’abord saisi l’occasion de dépasser Antonelli par l’extérieur alors que les deux hommes revenaient sur Lewis Hamilton. Le pilote McLaren s’est ensuite débarrassé du septuple champion du monde avant de prendre définitivement les commandes de la course. Mercedes a finalement profité d’une nouvelle intervention de la voiture de sécurité virtuelle pour faire repasser Antonelli par les stands, mais même avec des pneus plus frais, l’Italien n’a jamais été en mesure de répondre au rythme de Norris, vainqueur avec 11,5 secondes d’avance.

Andrew Shovlin, directeur de l’ingénierie piste de Mercedes, a confirmé que le problème avait été signalé par Antonelli lui-même. Le pilote avait constaté une évolution négative de l’équilibre à chaque nouveau train de pneus utilisé.

"Kimi a déclaré après la course que l’équilibre devenait de plus en plus difficile à gérer au fur et à mesure que la course avançait," a expliqué Shovlin dans le débrief de Mercedes F1. "Chaque pneu avait un peu plus de survirage que le précédent et nous essayons de comprendre pourquoi."

Cette dégradation intrigue particulièrement l’écurie, car aucun changement évident de réglage ne permet d’expliquer le phénomène. Mercedes n’a notamment pas modifié l’équilibre aérodynamique de la monoplace entre les relais.

"Nous n’avons pas changé la voiture, nous n’avons pas ajouté de charge aérodynamique, ce qui est le genre de chose qui aurait pu l’expliquer," a précisé Shovlin.

"Nous sommes donc en train d’analyser les données en profondeur pour essayer d’en comprendre l’origine, car il est important de résoudre ce genre de problème avant la prochaine course."

L’équipe a donc lancé une enquête spécifique sur la perte de performance d’Antonelli dans son dernier relais.

"Les fans nous demandent ce qui est arrivé au rythme de Kimi lors de ce troisième relais," a ajouté Shovlin. "C’est justement l’une des choses que nous examinons actuellement."

Norris revient, Antonelli perd du terrain

Cette mésaventure intervient alors que Norris vient d’enchaîner deux victoires et a réduit son retard sur Antonelli au championnat. Le Britannique pointe désormais à 83 points de l’Italien, qui conserve largement la tête du classement mais voit la menace McLaren se rapprocher.

Le prochain rendez-vous ne sera d’ailleurs pas simple pour Antonelli. Mercedes a déjà confirmé qu’il devra prendre le départ du Grand Prix d’Italie depuis le fond de la grille en raison du remplacement complet de son unité de puissance. Son épreuve à domicile, à Monza, s’annonce donc particulièrement délicate pour le leader du championnat.

Malgré les difficultés rencontrées par Antonelli, Mercedes peut toutefois retenir un bilan très positif de son passage à Zandvoort. George Russell a remporté la course sprint avant de décrocher la troisième place du Grand Prix, juste derrière son équipier, permettant à l’équipe de signer un double podium.

Surtout, Mercedes a marqué davantage de points que n’importe quelle autre écurie durant le week-end, alors même que sa monoplace n’était pas la plus rapide.

"C’est évidemment de plus en plus serré en matière de performances," a reconnu Shovlin. "Nous attendons toujours l’arrivée de notre évolution majeure, et celle-ci va nous aider. Mais en attendant, cela va être un combat."

Le directeur de l’ingénierie piste veut néanmoins retenir la capacité de Mercedes à tirer son épingle du jeu dans un contexte particulièrement concurrentiel.

"C’était vraiment très agréable de courir ce week-end," a-t-il poursuivi. "C’était formidable de voir que, sans avoir la voiture la plus rapide, nous avons tout de même pu inscrire le plus grand nombre de points de toutes les équipes."

Mercedes doit désormais se tourner vers Monza, avec la pénalité d’Antonelli et les interrogations liées à son comportement en piste comme principaux dossiers à résoudre.

"Nous avons hâte d’être à Monza. Nous avons des défis à relever. Kimi va devoir prendre une pénalité moteur, mais nous espérons pouvoir tirer le maximum de la voiture, rester dans la lutte et faire tout notre possible pour préserver notre avance dans les deux championnats," a conclu Shovlin.