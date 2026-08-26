Lawson : Je me suis senti à l’aise dans la RB22 en un week-end

Liam Lawson a vécu un retour pour le moins particulier au sein de Red Bull Racing à Zandvoort. Rappelé dans l’équipe première pour remplacer Isack Hadjar, blessé au poignet pendant la trêve estivale, le Néo-Zélandais a immédiatement affiché un niveau de performance convaincant dans un contexte pourtant particulièrement exigeant. Qualifié huitième, il a terminé septième, tout en reconnaissant que son retour au volant de la RB22 avait été "difficile" à appréhender mais "maitrisé" en seulement quelques jours.

Le Grand Prix des Pays-Bas a rapidement basculé dans le chaos. Alors que la première moitié du circuit était sèche, les deux derniers virages étaient encore détrempés après les averses précédant le départ. Avec des pneus slicks et la puissance des monoplaces de 2026, la moindre erreur pouvait avoir des conséquences immédiates.

Lawson a eu une vue directe sur l’accident de son équipier Max Verstappen, qui a perdu le contrôle de sa RB22 dans le dernier virage du premier tour avant de terminer sa course contre les barrières.

Interrogé sur la difficulté de cette première boucle, Lawson a été catégorique : "Juste impossible. Je veux dire, toute la première moitié du circuit était sèche, puis les deux derniers virages étaient complètement détrempés. Donc oui, il était évidemment très facile de faire ce genre d’accident avec autant de puissance et des pneus slicks."

Le Néo-Zélandais explique avoir volontairement levé le pied dans cette portion particulièrement piégeuse, faute de pouvoir évaluer précisément l’adhérence disponible.

"J’ai vraiment levé le pied parce qu’honnêtement je n’avais aucune confiance dans le niveau d’adhérence que nous allions avoir à cet endroit, et je pense que Max, qui connait mieux la voiture que moi, essayait probablement de se rapprocher des F1 devant et de dépasser, mais il a simplement perdu le contrôle," a-t-il poursuivi.

L’accident de Verstappen lui a permis de gagner une position, mais Lawson n’a pas bénéficié d’une RB22 suffisamment performante pour véritablement se mêler à la lutte aux avant-postes.

Une Red Bull encore trop lente en course

Après avoir décroché la huitième place sur la grille, Lawson a finalement franchi l’arrivée en septième position. Une performance solide, mais qui ne masquait pas certaines limites de la monoplace autrichienne en configuration course.

"Je suis sûr qu’il y a des choses que je pouvais mieux faire en course. Je vais essayer d’y réfléchir," a-t-il reconnu.

"Mais en termes de positions, je ne pense pas que nous avions la vitesse pour rivaliser avec les pilotes devant nous. Nous le savions déjà après les qualifications. En qualifications, nous étions tous les deux derrière eux."

Ce résultat n’en demeure pas moins intéressant pour Lawson, qui disposait de très peu de temps pour reprendre ses marques. En raison du format avec course sprint, il n’a eu droit qu’à une seule séance d’essais libres vendredi avant d’entrer immédiatement dans le vif du sujet.

"J’ai réussi à me sentir à l’aise"

Malgré cette préparation express, Lawson a affiché un rythme proche de celui de Verstappen et a surtout réussi à exploiter correctement le potentiel de la RB22 dès son retour.

"Mais ça a été un bon week-end. C’était bien d’extraire tout ce que je pouvais des qualifications. C’est difficile d’essayer de comprendre cette voiture en si peu de temps, mais j’ai pu la maitriseret j’ai pris du plaisir," a-t-il déclaré.

Ce retour constitue également une expérience très différente de sa première apparition chez Red Bull Racing. Promu dans l’équipe en début de saison 2025, Lawson n’avait alors disputé que deux Grands Prix avant d’être rétrogradé chez Racing Bulls.

Il refuse d’ailleurs de comparer directement la RB22 avec la RB21 qu’il avait pilotée à cette époque, estimant que son expérience de cette dernière avait été trop limitée.

"Honnêtement, compte tenu de ce qui s’est passé l’année dernière, avec ces deux week-ends et la manière dont ils se sont déroulés, sur deux circuits que je ne connaissais pas, je ne pense honnêtement même pas avoir encore un véritable avis sur la façon dont la RB21 était à piloter," a-t-il expliqué.

"J’ai l’impression de m’être senti à l’aise dans la RB22 en un week-end, donc oui, il est très difficile de comparer."

Le changement de sensation ne tient pas uniquement aux caractéristiques propres à la nouvelle génération de Formule 1. Lawson souligne également les différences importantes entre la Red Bull et la monoplace de Racing Bulls qu’il pilotait avant son retour.

"La voiture est évidemment complètement différente sur le plan aérodynamique. Et puis, il y a toujours des choses que, personnellement, en tant que pilotes, nous essayons de modifier pour rendre nos voitures confortables pour nous," a-t-il détaillé.

"Et certaines choses, lorsque vous changez de voiture pour un week-end, ne peuvent pas être automatiquement modifiées. Il y a donc des éléments dans cette voiture qui ne sont pas les mêmes que dans la mienne, simplement en matière de confort pour le pilote, et auxquels j’ai dû m’habituer," a-t-il poursuivi.

"Sans entrer dans les détails, c’est probablement ce qui a été le plus difficile."

Lawson s’en sort donc avec les honneurs pour cette pige qui devrait être unique puisque le Français Isack Hadjar devrait normalement retrouver son baquet à Monza.