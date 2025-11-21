Bearman explique ce qui l’a ’surpris’ pour ses débuts à Las Vegas

Oliver Bearman n’est pas inquiet pour la suite du Grand Prix de Las Vegas, mais il reconnait qu’il ne s’attendait pas à un niveau si faible d’adhérence. Le pilote Haas F1 a terminé dans la deuxième partie du tableau car il n’a pas fait de tours en pneus tendres.

Il a lui aussi subi le manque de roulage de la fin d’EL2, lors desquels deux drapeaux rouges sont venu perturber les plans des équipes.

"Nous savons que ce type de circuit évolue beaucoup, mais honnêtement, lors des premiers tours que j’ai effectués en EL1, sur un nouveau circuit, j’ai été surpris par le faible niveau d’adhérence" a déclaré Bearman.

"Il est difficile de décrire ce faible niveau d’adhérence, mais cela signifie que l’évolution du circuit est incroyablement importante. Lors des EL2, nous avons été parmi les premiers à passer aux pneus tendres."

"Je n’ai malheureusement pas réussi à faire un tour avec, mais cela signifiait que lorsque je suis rentré aux stands, j’étais en bonne position, et quand je suis reparti, j’étais soudainement à cinq ou six dixièmes de la tête. Ce fut une séance difficile avec la pluie, le trafic et d’autres interruptions, mais je pense que nous avons beaucoup appris."

Esteban Ocon était plus loin dans le classement, mais comme il l’expliquait à Canal+ après la séance, il n’a pas pu améliorer son meilleur chrono et a donc terminé avant-dernier. Mais malgré quelques difficultés, il pense pouvoir faire mieux.

"C’est une séance malheureusement sans run en tendres. Je n’ai pas pu améliorer mon chrono donc je suis loin sur la feuille des temps, j’espère que ce sera différent demain. Il nous manque un peu de vitesse en ligne droite, un peu de grip au freinage, ce qui est important ici" note Ocon.

"On a eu pas mal de blocages de roues et pas mal de moments assez chauds dans la journée. Mais on a fait assez de tours pour voir ce qu’on doit améliorer. On a ça à faire ce soir pour progresser demain."

"C’est serré, on a vu qu’on n’était pas loin du top 10 en EL1, on est un peu plus loin maintenant, mais si on arrive à gagner un ou deux dixièmes on peut être propulsés rapidement devant. Il faudra faire le bon tour quand il faut et avoir les bons pneus au bon moment."