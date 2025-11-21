Gasly vise la Q3 à Las Vegas, Colapinto est encore en difficulté

Pierre Gasly continue d’impressionner à Las Vegas, avec des chronos qui lui ont permis régulièrement de se hisser dans le top 3 lors des deux séances libres de ce vendredi. Mais le pilote Alpine F1 n’a pas pu rouler en tendres avant les drapeaux jaunes et son classement n’est pas flatteur par rapport à ses performances.

Celui qui s’était qualifié dans le top 4 lors des deux premières éditions du Grand Prix a retrouvé son aisance, et malgré une monoplace moins performante, il espère pouvoir atteindre le top 10 en qualifications.

"Je pense qu’on était mieux, je fais mon tour en mediums et je ne fais pas de tour en soft. En mediums on a montré qu’on était aux avant-postes. C’est une bonne nouvelle, je me sens à l’aise dans la voiture, j’ai réussi à attaquer d’entrée de jeu, on est dans le rythme. Il y a des choses à améliorer mais je suis content de ce qu’on a montré" a déclaré Gasly.

"Je pars quatrième il y a deux ans, troisième l’an dernier, on va essayer de garder la statistique ! Non, pour le moment je prends les séances les unes après les autres. Ca a été compliqué avec les drapeaux rouges mais quand on était en piste on était devant. On va travailler ce soir mais j’espère une Q3 demain."

Franco Colapinto a terminé dernier de la séance et ne cache pas qu’il est en difficulté en ce début de week-end à Las Vegas : "La deuxième séance n’était pas très utile avec la pluie au début et les drapeaux rouges."

"C’était piégeux, mais la première séance était plutôt cool en termes d’équilibre. J’ai quand même les mêmes problèmes qu’au Brésil, je suis en difficulté et nous avons du travail à faire pour comprendre les problèmes et revenir plus forts demain."

"Les vendredis sont normalement là où nous sommes en difficulté, c’est encore plus le cas ce week-end, on a du travail mais je suis sûr qu’on peut trouver la bonne direction et revenir plus forts demain."