Racing Bulls présente une livrée irisée spectaculaire pour Las Vegas

Racing Bulls a dévoilé sa cinquième livrée de la saison pour le Grand Prix de Las Vegas ce week-end. Il s’agira de la quatrième livrée spéciale pour l’équipe de Faenza après Miami, Silverstone et Austin. Soit une décoration spéciale lors des trois manches américaines de la saison.

Après la plutôt disgracieuse livrée "tortue" à Austin, on retrouve une décoration bien plus jolie, avec cette fois une livrée "holographique", comme la présente l’équipe. Un effet irisé qui rend très bien sur la voiture dans sa version de présentation, mais que l’on attend de voir en action sur le tracé de Las Vegas.

C’est pour la sortie de la "holo card", une nouvelle carte de paiement conçue par ses partenaires Cash App et Visa, que Racing Bulls va arborer cette décoration très réussie, et l’équipe va la montrer en exposition sur une maquette dès ce mercredi dans un hôtel de la capitale du Nevada, avant que les fans la voient sur le circuit.

Peter Bayer, PDG de l’équipe, reconnait l’importance des livrées uniques dans la promotion du team, qui avait aussi mis en avant un produit bancaire à Austin, et une boisson Red Bull à Miami avec une livrée rose.

"Cette saison a vraiment montré à quel point les livrées spéciales sont importantes pour notre équipe et nos fans. Chaque design est devenu une déclaration de créativité et d’expression, du look magenta audacieux à Miami à nos collaborations avec Slawn et Shaboozey à Silverstone et Austin" a déclaré Bayer.

"Nous avons fait preuve d’une créativité féroce pour intégrer l’univers de nos partenaires au nôtre, et nous leur sommes reconnaissants d’avoir adhéré à cet esprit, transformant chaque livrée en une véritable célébration à travers de multiples points de contact afin que chacun se sente connecté."

"Terminer l’année avec ce design saisissant à Las Vegas semble être la meilleure façon de clôturer une saison incroyable placée sous le signe de l’innovation et de la collaboration."

Zack Ashley, directeur des partenaires mondiaux de Cash App, s’est félicité de cette mise en avant : "Avec Visa Cash App Racing Bulls, nous apportons l’esprit d’innovation qui caractérise Cash App sur l’une des plus grandes scènes mondiales. Nous pensons qu’un design haut de gamme ne doit pas nécessairement être synonyme de prix élevé."

"La Holo Card et notre partenariat avec VCARB concrétisent cette philosophie, en montrant comment l’innovation et la créativité peuvent rendre des expériences exceptionnelles accessibles à tous. Nous sommes fiers d’allier culture, technologie et design d’une manière novatrice, inclusive et typiquement Cash App."