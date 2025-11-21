5e, Hadjar a connu une journée ’moins difficile que prévu’ à Las Vegas

Racing Bulls a signé une très bonne journée à Las Vegas, Isack Hadjar et Liam Lawson terminant cinquième et sixième des EL2. Racing Bulls semble donc en forme, mais il faut relativiser légèrement cette performance.

En effet, plusieurs pilotes n’ont pas eu l’occasion de faire un tour rapide en pneus tendres, et parmi eux, des pensionnaires d’équipes se trouvant plus haut dans la hiérarchie que l’équipe de Faenza.

"C’était un peu moins difficile que prévu, la piste est dans de meilleures conditions que l’an dernier, donc je veux y aller doucement. Mais le grip était meilleur que je le pensais, je me suis vite mis dans le rythme. On n’a pas fait beaucoup de kilomètres sur les longs relais, comme tout le monde, et le graining est un problème" a déclaré Hadjar.

"Comme d’habitude, ce sera difficile d’atteindre la Q3 mais ce sera notre objectif. La plupart du temps, nous avons de meilleurs samedis que les vendredis" a-t-il poursuivi en faisan le geste des guillemets, puisqu’à Las Vegas, ce sont respectivement un vendredi et un jeudi.

Le graining et la gestion des pneus seront des sujets cruciaux pour la suite du week-end : "La piste était vraiment verte en EL1, les conditions devraient être meilleures d’ici dimanche mais ça devrait être quand même un sujet, et on devra voir si la stratégie est à un ou deux arrêts."

Liam Lawson s’est plaint à la radio d’un manque de grip, et le Néo-Zélandais a confirmé après les deux séances que c’était le point le plus difficile de ce début de week-end, surtout avec la pluie qui a touché Las Vegas en début d’EL2.

"Ca allait, on a eu quelques difficultés en EL1 et en EL2, tout le monde n’a pas pu faire de tour rapide en softs. On n’est surement pas aussi bons qu’on en a l’air mais on devrait avoir de bonnes positions. On va continuer à travailler sur la voiture, c’est serré comme toujours et on va essayer de progresser" a noté Lawson.

"Il y a très peu de grip. On a eu un peu de pluie, de bruine, on ne pouvait pas voir la pluie mais on pouvait la sentir, c’était très bizarre à piloter. On ne devrait pas avoir de pluie demain mais si on en a, ce sera très compliqué. C’est très glissant, on s’attend à un début d’EL3 difficile mais d’ici aux qualifications, la voiture devrait être similaire à ce qu’elle est maintenant."