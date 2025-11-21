Stroll a vécu une journée ’positive’, Alonso prédit ’un week-end piégeux’

Aston Martin F1 manque de rythme à Las Vegas mais malgré tout, l’équipe comprend de mieux en mieux ce qu’elle doit réussir à faire pour donner de la performance à son AMR25 sur le délicat tracé de la capitale du jeu.

Lance Stroll explique qu’il a des progrès à faire mais que son feeling n’était pas mauvais, après une journée terminée au 11e rang. Le Canadien pense pouvoir progresser avant la qualification et la course.

"On a des choses sur lesquelles travailler mais le feeling n’est pas mauvais, on verra demain" a déclaré Stroll, qui explique le plus gros défi du week-end. "Ici, il s’agit surtout de confiance au freinage, donc j’ai développé cette confiance pour trouver les derniers mètres."

"Ici, avec la piste glissante et les conditions froides, c’est le plus gros défi à Vegas. J’étais de plus en plus confiant dans la voiture au fil de la journée, j’ai fait de petits ajustements et ça me donnait de plus en plus confiance dans la journée. C’était positif, on verra ce qu’on peut faire demain."

Fernando Alonso était un peu plus sceptique après une journée terminée en fond de classement. Une 18e place qui ne reflète pas son rythme mais qui ne manque pas d’inquiéter l’Espagnol.

"Je ne sais pas, on s’attendait à un week-end piégeux et ça devrait être un week-end piégeux. Le rythme n’est pas très rapide et on verra ce qu’on peut faire demain. On n’a pas pu faire de tour rapide à cause des drapeaux rouges, mais on va devoir trouver plus de performance" a déclaré Alonso.