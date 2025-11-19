Racing Bulls vise des points mais juge Las Vegas ’différent’ des autres Grands Prix

Racing Bulls veut renforcer sa sixième place ce week-end à Las Vegas, sur un circuit propice à une course à rebondissements. Isack Hadjar se félicite de la forme globale de l’équipe et notamment de la dernière course au Brésil.

Le pilote français espère réussir à s’acclimater rapidement aux conditions nocturnes et fraiches du Nevada tout en trouvant les limites sur un tracé qui nécessite une très haute vitesse de pointe et du grip, alors que l’équipe aura une livrée spéciale pour mettre en avant un de ses partenaires.

"La semaine dernière, l’équipe a passé un bon week-end au Brésil, où nous avons recommencé à marquer des points. Nous avons un excellent rythme, j’ai donc très hâte de prendre le volant et de courir pour la première fois à Las Vegas. Il sera important pour moi de tirer le meilleur parti des séances d’essais afin de pouvoir me mettre dans le rythme" note Hadjar.

"Il semble que ce soit l’un de ces circuits difficiles à piloter, avec des conditions particulières. Il fait généralement très froid, il y a beaucoup de virages à basse vitesse et nous devons utiliser un aileron arrière à faible appui aérodynamique. Nous avons le package et l’équipe qu’il faut pour faire le travail, donc nous allons certainement donner le maximum."

Liam Lawson est heureux de retrouver le circuit de Las Vegas et explique que les conditions sont très particulières par rapport aux autres circuits : "Je suis vraiment impatient d’être à Vegas. C’est une course unique car il fait très froid, ce qui rend difficile l’utilisation des pneus dans la plage de fonctionnement."

"Les conditions sont différentes de celles auxquelles nous sommes habitués, ce qui rend la course très intéressante. Le tracé comporte de longues lignes droites, ce qui nous oblige à rouler avec un appui aérodynamique faible, mais rend les virages difficiles."

"Comme il s’agit d’un circuit urbain, le départ est souvent très glissant, ce qui est très différent des circuits récents sur lesquels nous avons couru et qui offrent une adhérence élevée. Ce sera une course difficile, mais j’ai vraiment hâte de commencer cette dernière série de trois courses consécutives."

Tim Goss, le directeur technique de l’équipe, explique les défis qui se posent pour l’équipe sur le tracé du Strip : "Las Vegas : initialement construit dans un parking du Caesar’s Palace en 1980, avant que nous y retournions avec un tracé entièrement nouveau en 2023."

"Il présente une vitesse moyenne élevée en raison de plusieurs longues lignes droites, ce qui nécessite des réglages d’appui aérodynamique et de traînée dans la partie inférieure de notre sélection. Les niveaux d’adhérence sont encore compromis par les basses températures ambiantes, ce qui rend difficile l’obtention d’une plage de fonctionnement correcte pour les pneus."

"De plus, le caractère accidenté du circuit urbain obligera nos ingénieurs à trouver le juste équilibre entre l’optimisation de notre plateforme aérodynamique et la capacité de la voiture à gérer le terrain. Il s’agit de la première des trois courses consécutives qui marquent le début de la phase décisive de la saison."

"Nous sommes très confiants après avoir marqué des points au Brésil, mais nous ne sous-estimons pas le défi que représentent ces trois circuits très différents. Nous nous sommes bien préparés et nous donnerons le meilleur de nous-mêmes."