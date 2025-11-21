Williams plus forte que prévu à Vegas ? Albon y croit, Sainz attend la confirmation
Un vendredi contrasté pour Albon et Sainz dans le Nevada
La journée de vendredi à Las Vegas a offert des fortunes diverses pour Alex Albon et Carlos Sainz lors de la deuxième séance d’essais libres.
Le pilote thaïlandais a signé un encourageant huitième temps, tandis que le pilote espagnol, seulement treizième, estime avoir été pénalisé par un roulage perturbé. Les deux hommes restent toutefois confiants pour la suite du week-end.
Alex Albon ressort globalement satisfait de son vendredi au volant d’une Williams compétitive sur le Strip.
"Globalement, je suis content d’aujourd’hui. Sur le papier, ce circuit nous convient et cela semble se vérifier, mais le plateau reste très resserré, avec des écarts infimes."
"En EL1, nous avons réussi à bien faire fonctionner les pneus, alors que l’EL2 a été un peu perturbée et nous n’avons pas réussi à en tirer tout le potentiel."
Malgré une EL2 tronquée par plusieurs interruptions, Albon estime l’équipe bien placée pour poursuivre son travail.
"Il y a quelques points à améliorer et à cibler pour demain, et encore un peu de travail de données avant les qualifications, mais nous sommes dans une bonne position après aujourd’hui."
Pour Carlos Sainz, la journée avait pourtant bien démarré avant que la seconde séance ne soit perturbée, affectant particulièrement ceux sortis tardivement de leurs garages.
"Malheureusement, les problèmes en EL2 ont fait perdre du temps précieux à tout le monde, surtout à ceux qui sont sortis tard, comme moi," regrette le pilote Williams.
Malgré ce manque de roulage, le Madrilène estime que la base de travail est solide.
"À part ça, la journée semblait prometteuse. L’équilibre de la voiture est bon et les pneus se comportent correctement, peut-être un peu trop proches de la limite, mais je pense que nous sommes sur la bonne voie."
"La météo annonce de la pluie pour la nuit mais un ciel dégagé lorsque nous serons de retour en piste, donc nous allons continuer à affiner les réglages pour être prêts quand cela comptera."
