Hadjar est ’ouvert d’esprit’ pour s’adapter au circuit de Las Vegas

Isack Hadjar admet qu’il sera à l’écoute de son équipe pour avoir les clés lui permettant de bien se préparer au Grand Prix de Las Vegas ce week-end. Le pilote Racing Bulls ne sait pas à quoi s’attendre mais sait que les conditions seront délicates dans le Nevada lors des roulages nocturnes.

Il préfère ne pas se fixer d’objectifs précis et s’attend à devoir apprendre comment bien préparer les pneus et bien mettre la voiture en condition dans chaque phase du week-end.

"Honnêtement, cette piste est l’inconnue car elle est très bizarre. Une surface avec peu de grip, et des ailerons type Monza. Il y a aussi de grosses zones de freinage, donc ça devrait être très différent du Brésil mais je suis curieux" a déclaré Hadjar.

"Ce sera difficile, je n’ai pas vraiment d’attentes, je suis ouvert et j’ai l’esprit ouvert avant les EL1 et avant chaque séance. Je vais beaucoup apprendre, ce sera très différent de tous les autres week-ends. C’est le seul circuit où il faut plusieurs tours pour mettre les pneus à température, même en qualifications, donc le plan de roulage sera bizarre, et je suis tout ouï !"

Le Français admet toutefois qu’il préfère avoir froid que chaud dans sa monoplace lorsqu’il est en piste : "Dans la voiture, c’est probablement le meilleur ressenti. On ne transpire pas, car il fait froid et c’est bien."

Liam Lawson espère faire mieux que l’an dernier, car il avait vécu un week-end difficile dans la capitale du jeu en 2024 : "Je pense que c’est un circuit très différent, le plus spécial de la saison. La course était très difficile pour nous l’année dernière."

"J’ai passé du temps à regarder les données pour voir ce qui s’était passé car c’était le moment le plus difficile que j’avais passé dans la voiture. Ca devrait être difficile, mais on se débrouille bien récemment sur tous les types de circuits, et j’espère que ça sera encore le cas ce week-end."

Alors qu’il n’est pas fixé sur son sort pour l’année prochaine, le Néo-Zélandais essaie de faire abstraction de cela quand il pilote, mais il pense que sa très belle course à un seul arrêt au Brésil, récompensée par une septième place, aura aidé sa cause.

"C’est très important, c’était une course difficile et ce n’était pas le plan en débutant la course. Mais c’est toujours bien de faire quelque chose comme ça et que ça fonctionne, c’était bien pour tout le monde et j’espère qu’on pourra continuer sur cette dynamique."

Celui qui n’est pas encore monté sur un podium, contrairement à son équipier, reconnait que ce ne sera pas simple d’y arriver, et que ce n’est pas l’objectif premier : "Il faut que beaucoup de choses se passent sur un week-end pour arriver à monter sur le podium."

"Ce serait un super résultat pour nous mais on essaie surtout de sécuriser la sixième place et de marquer un maximum de points. Si ça arrivait d’une manière qui nous permettait de monter sur le podium, ce serait génial, mais ce n’est pas l’objectif et on veut surtout marquer un maximum de points."