’Ça n’a aucun sens’ : comment Lawson a revu sa façon de se battre en piste

Liam Lawson affirme que la pénalité reçue à la suite de son accrochage avec Fernando Alonso lors du Sprint du Grand Prix de Miami a été un tournant dans sa compréhension des directives de course et de la manière dont la FIA applique désormais les sanctions.

En fin d’épreuve en Floride, le Néo-Zélandais se trouvait au cœur d’un peloton compact mené par Alonso, tous en lutte pour la dernière unité disponible. À l’approche du virage 11, Lawson se retrouve repoussé vers l’extérieur avant de toucher légèrement la monoplace de l’Espagnol, envoyant cette dernière dans le mur. Alonso est contraint à l’abandon, tandis que Lawson franchit la ligne en huitième position… avant d’écoper d’une pénalité de cinq secondes.

Cette sanction rétrograde le pilote Racing Bulls à la 13e place, annihilant ainsi son premier potentiel top 10 de la saison. L’incident est survenu dans un contexte où les règles encadrant les manœuvres de dépassement sont régulièrement discutées par les pilotes, au point que la FIA a publié peu après un document détaillant les lignes directrices appliquées en 2025.

"À Miami, j’ai vraiment compris comment les règles sont écrites, même si ça n’a aucun sens" sourit Lawson aujourd’hui.

En revenant sur l’incident, Lawson admet que cet épisode lui a permis de clarifier plusieurs zones d’ombre concernant ces fameuses directives.

"Je pense que j’avais encore quelques doutes en début d’année, après deux ou trois incidents. Mais celui qui ressort le plus, c’est Miami avec Fernando, quand j’ai essayé de passer à l’extérieur et que j’ai eu l’impression de ne pas avoir eu d’espace."

Le Néo-Zélandais reconnaît qu’il n’était alors pas convaincu du bien-fondé de la sanction.

"À ce moment-là, je me souviens avoir pensé que je ne devais pas recevoir de pénalité. Mais quand vous lisez les directives et que vous les comprenez, vous réalisez que c’est comme ça qu’elles sont écrites cette année."

Selon lui, ce passage par la case pénalité a été formateur.

"Pour nous, il faut comprendre comment ces règles sont rédigées. Et à partir de là, j’ai tiré beaucoup d’enseignements."

Lawson détaille désormais la manière dont il envisage un duel en piste : "Depuis cet incident, je sais que si je dépasse, je dois placer mon axe à un certain point. Et si quelqu’un me dépasse, que les directives précisent que je n’ai pas à lui laisser de l’espace… pourquoi je lui en laisserais et le laisserais me passer ?"

"Ça n’a aucun sens donc mais c’est comme ça."