La FIA découvre une nouvelle astuce controversée utilisée sur plusieurs F1

La FIA examine actuellement des informations selon lesquelles plusieurs écuries de Formule 1 utiliseraient des plaques de protection en titane thermo-expansibles pour protéger les planches contre l’usure, une technique qui pourrait expliquer les fortes variations de performances observées entre le sprint et les qualifications à Interlagos.

Plusieurs chefs d’écurie et directeurs techniques pensent que certains concurrents ont appris à faire en sorte que les plaques de protection en titane obligatoires absorbent "de grandes quantités de chaleur". Selon le règlement, les trois éléments de protection doivent être fabriqués à partir d’un alliage de titane répondant à des normes spécifiques et être parfaitement alignés avec la planche en bois.

Les écuries calculent généralement l’usure de la surface après chaque séance, afin de s’assurer que la planche conserve l’épaisseur minimale requise pour éviter toute disqualification. Mais au Brésil, certaines voitures semblaient rouler à une hauteur inhabituellement basse pour une piste aussi bosselée, sans provoquer d’usure excessive.

Le processus de chauffage provoque une expansion du titane vers le bas. Plus la température de la plaque de titane est élevée, plus elle se dilate, ce qui la rend plus basse que la planche elle-même. Lorsque la F1 projette des étincelles, seuls les patins sont en contact avec la piste, tandis que la planche est légèrement plus haute, ce qui permet de respecter la légalité.

Comme les pilotes rentrent lentement aux stands après les séances, le métal refroidit et se rétracte, retrouvant une surface plane pour l’inspection de la FIA.

Après que plusieurs voitures aient montré beaucoup de frottements au sol pendant le sprint, visibles par de nombreuses gerbes d’étincelles, le délégué technique de la FIA, Jo Bauer, aurait inspecté tous les blocs de titane avant les qualifications. Et il aurait découvert des dispositifs installés sur plusieurs voitures dans le seul but de chauffer les patins et aurait ordonné leur retrait avant la Q1.

Les équipes concernées ont alors été contraintes de relever la hauteur de caisse arrière, perdant ainsi en appui aérodynamique et en vitesse.

Le rapport suggère que presque toutes les équipes utilisent ce concept dans une certaine mesure, certaines l’ayant développé pour en faire un avantage majeur sur les circuits lisses où les voitures peuvent rouler extrêmement bas.

La FIA poursuit son enquête et serait actuellement en train de préparer une directive technique visant à interdire certains matériaux ou méthodes (de chauffe) sur le dessous des voitures. Cependant, le rapport indique que cette mesure ne devrait pas être introduite avant 2026, date à laquelle la révision du règlement réduira considérablement le recours à l’effet de sol.