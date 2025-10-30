Drame évité de peu au Mexique, la fédération rejette la faute sur Lawson !

Un drame a été évité de peu ce dimanche au Mexique, quand Liam Lawson est arrivé au premier virage alors que des commissaires traversaient entre les deux premières courbes après avoir été envoyés en piste ramasser des débris de l’accrochage du départ.

Le pilote Racing Bulls est tombé face à ces deux personnes, ce qui a provoqué sa colère à la radio et après la course, le Néo-Zélandais expliquant qu’il aurait pu les percuter et les tuer s’il avait été plus rapide que cela.

La fédération mexicaine de l’automobile, pour qui travaillent les commissaires de piste du Grand Prix du Mexique, a fourni un commentaire des plus étonnants sur le sujet, rejetant la faute sur... Lawson lui-même ! Selon la fédération, c’est l’imprudence du pilote qui a mis les commissaires en danger.

"En analysant la séquence filmée par la caméra embarquée dans la voiture, on peut voir que le pilote Liam Lawson, à l’approche du virage n° 1, commence à tourner pour prendre la trajectoire, moment auquel la présence des commissaires de piste est clairement visible alors qu’ils effectuent leurs procédures d’intervention pour ramasser les débris laissés sur la piste à la suite du contact précédent" indique le communiqué.

"La proximité de la voiture avec la zone de travail montre que les commissaires de piste étaient toujours actifs dans la zone à risque, effectuant des tâches de nettoyage et de sécurité sur le circuit."

"Les images montrent clairement que le pilote Liam Lawson maintient l’angle du volant de sa voiture dans le virage n° 1, sans modifier sa trajectoire, même si les commissaires de piste traversaient la piste pour retourner à leur poste."

"Cette action s’est produite alors que le personnel travaillait encore dans la zone, ce qui montre que le pilote n’a pas interrompu sa trajectoire malgré la présence évidente des commissaires sur la piste."

Une déclaration des plus absurdes et d’une mauvaise foi impressionnante, compte tenu du fait que ces deux commissaires n’auraient jamais dû se trouver sur la piste au passage d’une voiture.

Heureusement, Lawson sortait des stands à faible allure car il avait des doutes sur la tenue de route de sa voiture, et il a eu le temps de voir arriver les deux personnes et de presque s’arrêter pour les laisser passer. S’il était arrivé à pleine vitesse, nul doute que l’issue aurait pu être bien plus dramatique.

L’absence de remise en cause de la fédération mexicaine sur ses propres commissaires, qu’ils aient été ou non mal guidés par les responsables de piste, est vraiment inquiétante pour la sécurité, et on espère que la FIA contactera ses responsables dans le cadre de l’enquête ouverte à ce sujet.