La F1 peut enfin annuler le Qatar et Abu Dhabi sans pénalités financières

Si elle le souhaite, la Formule 1 pourrait avoir trouvé l’élément décisif qui lui manquait pour annuler les Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi, toujours menacés par la situation géopolitique au Moyen-Orient. Alors que le championnat approche de son dénouement, le gouvernement britannique vient de renforcer ses avertissements concernant les déplacements dans les deux pays, évoquant un risque élevé d’escalade soudaine du conflit. Une évolution susceptible de permettre à Liberty Media d’invoquer la force majeure pour éviter les pénalités contractuelles liées à une annulation.

L’incertitude entourant la fin de la saison 2026 de Formule 1 pourrait bientôt trouver son dénouement. Depuis plusieurs semaines, la tenue des deux dernières manches du championnat, prévues au Qatar et à Abu Dhabi, reste suspendue à l’évolution de la situation sécuritaire au Moyen-Orient.

Jusqu’à présent, l’un des principaux obstacles à une annulation semblait être d’ordre financier. La Formule 1 devait notamment disposer d’arguments suffisamment solides pour justifier l’abandon de ces événements sans s’exposer aux conséquences contractuelles d’une telle décision.

Or, une récente mise à jour des recommandations officielles du gouvernement britannique pourrait modifier la situation.

Le Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO), le ministère britannique des Affaires étrangères, a actualisé ses conseils aux voyageurs concernant le Qatar et les Émirats arabes unis.

Les autorités britanniques préviennent désormais que la situation au Moyen-Orient demeure "profondément imprévisible" et que "le risque d’une escalade soudaine est élevé".

Les ressortissants britanniques sont également invités à se préparer à d’éventuelles annulations de vols, fermetures d’espaces aériens et autres perturbations des déplacements.

Ces avertissements officiels pourraient constituer un élément déterminant dans les discussions concernant l’avenir des deux Grands Prix.

Un argument juridique pour éviter les pénalités ?

La nouvelle position des autorités britanniques représente un tournant potentiel. La Formule 1 attendait précisément un signal officiel de cette nature pour pouvoir envisager l’annulation des deux événements sans subir de lourdes conséquences financières.

Cet avertissement gouvernemental peut permettre à la F1 d’invoquer la force majeure, une disposition contractuelle destinée à couvrir certaines circonstances exceptionnelles échappant au contrôle des parties concernées.

Une telle justification pourrait, si elle était reconnue comme applicable aux contrats concernés, permettre d’annuler les Grands Prix sans devoir verser les pénalités financières normalement associées à une rupture des engagements.

Il ne s’agit toutefois pas encore d’une décision officielle de la Formule 1, ni d’une confirmation que les conditions juridiques de la force majeure sont effectivement réunies.

L’évolution des recommandations britanniques pourrait néanmoins peser dans les discussions, particulièrement compte tenu des difficultés logistiques que provoqueraient de nouvelles restrictions aériennes.

La Formule 1 doit en effet être en mesure d’acheminer ses équipes, son personnel, ses équipements et l’ensemble du matériel nécessaire à l’organisation des deux dernières manches du championnat.

Imola toujours prêt à remplacer Abu Dhabi

Le calendrier prévoit actuellement le Grand Prix du Qatar le 29 novembre, avant la finale de la saison à Abu Dhabi le 6 décembre.

Ces deux rendez-vous restent officiellement programmés, mais leur maintien dépend de l’évolution de la situation régionale et des décisions que prendront les responsables du championnat.

En parallèle, Imola poursuit ses préparatifs dans l’éventualité où le circuit italien serait appelé à remplacer la dernière manche de la saison.

Cette solution permettrait à la Formule 1 de conserver une course supplémentaire au calendrier si Abu Dhabi devait être annulé.

Elle ne compenserait toutefois pas nécessairement la disparition des deux épreuves du Golfe, notamment en matière de points encore disponibles au championnat.

C’est précisément cette possibilité qui pourrait provoquer un dénouement totalement inattendu dans la lutte pour le titre mondial.

Antonelli pourrait déjà être champion du monde !

Au-delà des conséquences financières et logistiques, l’annulation des deux Grands Prix pourrait avoir un effet immédiat sur le championnat des pilotes.

Kimi Antonelli dispose actuellement d’une avance de 123 points sur son plus proche poursuivant, George Russell.

Alors que le pilote Mercedes se rapproche de son premier sacre mondial, la disparition des deux dernières manches pourrait rendre son avance définitivement insurmontable, même s’il ne marquait plus aucun point. Scénario peu probable bien entendu !

Antonelli serait alors mathématiquement assuré du titre mondial, indépendamment de son résultat au Grand Prix du Mexique.

Il s’agirait d’un dénouement particulièrement inhabituel, puisque le championnat pourrait être décidé non pas par un résultat en piste, mais par une modification majeure du calendrier provoquée par des circonstances extérieures à la compétition.

C’est pourquoi la F1 ne devrait pas se prononcer avant que le titre soit officiellement attribué à Antonelli même s’il est totalement mérité.