Présentation et horaires du Grand Prix de Las Vegas 2026 de F1

La 21e des 23 courses de la saison 2026 de Formule 1 se dispute ce week-end, et il s’agit du Grand Prix de Las Vegas, pour la quatrième édition de la course sous sa forme moderne. S’il n’y a plus d’enjeu majeur après les titres mondiaux de Kimi Antonelli et Mercedes F1, les bons résultats et la lutte pour la place de vice-champion du monde seront les grands objectifs du week-end disputé sur le Strip.

Les conditions météo seront difficiles et fraiches. Et avec 1,9 kilomètre de ligne droite, la gestion des moteurs et de leur énergie posera certainement son lot de défis aux motoristes, tandis que les pneus seront particulièrement compliqués à mettre en température, et donc à faire fonctionner sur ce tracé.

Les températures très fraîches la nuit dans le désert du Nevada rendent en effet extrêmement difficile la mise en température et le maintien des pneus (les trois composés les plus tendres sont utilisés) dans la bonne fenêtre d’adhérence, notamment lors des qualifications.

Et comme il s’agit d’un circuit urbain emprunté uniquement une fois par an par les F1, la piste est souvent glissante, poussiéreuse et toujours bosselée.

Le tracé

Virages 1/2 – Après un dernier virage rapide et une ligne droite de départ/arrivée plutôt courte, les virages 1 et 2 se prennent à faible allure, avec toutefois un virage 2 qui est en fait en sortie directe du virage 1.

Virages 3/4 – Dans l’enchaînement des deux premiers virages, ces courbes considérées comme 2 n’en forment en réalité qu’une assez longue, qui mène ensuite vers un virage 5 en angle droit.

Virages 7-9 – Après le passage autour de la fameuse Sphere de Las Vegas, les pilotes vivront une chicane plutôt lente avant une épingle à gauche, celle-ci menant sur deux virages rapides.

Virage 12 – Cet angle droit débouche sur le fameux Strip, qui verra ensuite les pilotes remonter la mythique avenue devant tous ses lieux les plus célèbres. Le virage 13 sera à fond car il s’agit en réalité d’une ligne droite.

Virages 14-16 – Au bout du Strip, le circuit fait de nouveau un angle droit avant deux virages assez rapides. Après une très longue ligne droite qui fera se refroidir les gommes, ce virage 14 s’annonce parmi les plus piégeux du circuit, car les pilotes y arriveront à pleine vitesse.

Les forces en présence

Après la victoire de Lando Norris au Brésil, on pourrait imaginer que McLaren soit favorite pour la course, mais il ne faudra pas écarter Mercedes, qui exploite le même moteur mais avec souvent plus d’efficacité, ni Red Bull, qui a un excellent moteur et une voiture qui pourrait être à l’aise.

Chez Ferrari en revanche, le manque de puissance pourrait causer du tort à l’équipe, qui sort de deux week-ends décevants. Pas sûr que la Scuderia puisse mettre un terme à cette série frustrante dans le Nevada.

Focus sur le championnat

A Las Vegas, la lutte pour la 2e place derrière Kimi Antonelli pourrait se préciser. Max Verstappen, George Russell, Lewis Hamilton, Charles Leclerc et Lando Norris ont encore leurs chances. Aucun de ces pilotes ne peut assurer sa place de vice-champion ce week-end. Par contre deux pilotes peuvent quitter la course à cette place : Leclerc et Norris. A 30 et 33 points de Verstappen respectivement, si le Néerlandais les distance de 50 points ou plus, il en sera terminé de leurs chances !

Pour la 2e place du championnat constructeurs, Ferrari est par contre en très bonne position ! Si elle termine avec au moins 87 points d’avance au championnat sur Red Bull Racing et McLaren F1, elle sera vice-championne. Ferrari a 95 points d’avance sur Red Bull Racing et 112 sur McLaren, elle peut donc même se permettre de perdre quelques points sur ses deux rivales.

Les pronos de la rédac’

Voici nos pronostics pour le Grands Prix de Las Vegas :

— Franck : 1. Antonelli, 2. Verstappen, 3. Norris

— Emmanuel : 1. Verstappen, 2. Norris, 3. Piastri

— Alexandre : 1. Russell, 2. Antonelli, 3. Norris

Les horaires du Grand Prix de Las Vegas

Les horaires du Grand Prix de Las Vegas sont les plus matinaux de la saison, car cela se déroule en soirée sur le fuseau ouest des Etats-Unis en termes de temps. Aussi, c’est durant la nuit chez nous que le week-end se tiendra.

- Vendredi 20 novembre

1h30-2h30 : Essais Libres 1

5h00-6h00 : Essais Libres 2

- Samedi 21 novembre

1h30-2h30 : Essais Libres 3

5h00-6h00 : Qualifications

- Dimanche 22 novembre

5h00 : Course

Les vainqueurs du Grand Prix de Las Vegas