Pourquoi le Grand Prix du Mexique attire autant de jeunes pilotes en EL1

Le Grand Prix du Mexique s’apprête une nouvelle fois à offrir une place importante aux jeunes pilotes lors de la première séance d’essais libres. Au moins dix écuries de Formule 1 prévoient de confier une monoplace à un pilote débutant vendredi, profitant des conditions très particulières de l’Autódromo Hermanos Rodríguez. Sur une piste traditionnellement poussiéreuse et offrant peu d’adhérence en début de week-end, les équipes estiment perdre relativement peu de temps de préparation en remplaçant temporairement leurs titulaires. Une situation idéale pour remplir leurs obligations réglementaires à quelques courses de la fin de saison.

Le Grand Prix du Mexique est devenu l’un des rendez-vous privilégiés des écuries pour faire rouler leurs jeunes pilotes. Comme lors des éditions précédentes, la première séance d’essais libres devrait accueillir un nombre particulièrement élevé de remplaçants, avec au moins huit équipes concernées.

Cette concentration n’a rien d’un hasard. Les caractéristiques de l’Autódromo Hermanos Rodríguez, et notamment son manque d’adhérence lors des premiers roulages du vendredi, permettent aux écuries de satisfaire leurs obligations réglementaires sans trop compromettre la préparation du reste du week-end.

Plusieurs jeunes pilotes profiteront ainsi de cette dix-neuvième manche du championnat 2026 pour accumuler de l’expérience au volant d’une Formule 1 actuelle.

Chez McLaren, Leonardo Fornaroli prendra le volant, tandis que Mercedes fera rouler Frederik Vesti. Aston Martin a choisi Jak Crawford, Alpine alignera Gabriele Minì, Haas F1 alignera Ryō Hirakawa

et Audi confiera une monoplace à Freddie Slater.

Williams fera de son côté appel à Luke Browning, tandis que Cadillac permettra à Colton Herta de participer à une nouvelle séance officielle.

Red Bull a également rejoint cette liste en confiant la RB22 de Max Verstappen à Ayumu Iwasa et Racing Bulls fera enfin débuter Nikola Tsolov en EL1, à la place de Liam Lawson.

Au total, dix écuries sont donc annoncées ou attendues avec un jeune pilote pour les EL1, confirmant la popularité particulière du rendez-vous mexicain pour ce type de programme. Mais il pourrait bien y avoir des jeunes pilotes dans les 11 équipes puisque certains médias pensent que Ferrari alignera bien le Suédois Dino Beganovic. A cette heure, aucune confirmation formelle de la part de la Scuderia.

Une piste poussiéreuse qui limite l’intérêt des EL1

La principale explication tient à l’état de la piste lors des premiers essais du week-end.

Situé à plus de 2200 mètres d’altitude, l’Autódromo Hermanos Rodríguez présente des conditions d’adhérence particulièrement délicates, notamment lorsque les monoplaces commencent à rouler le vendredi.

La poussière accumulée sur l’asphalte et le faible niveau de grip rendent alors les informations recueillies moins représentatives des conditions rencontrées lors des qualifications et de la course.

Pour les équipes, cela signifie que l’absence d’un pilote titulaire pendant les EL1 représente un désavantage relativement limité.

Andrew Shovlin, directeur de l’ingénierie chez Mercedes, avait déjà expliqué cette logique lors de l’édition précédente.

"La piste offre toujours très peu d’adhérence au début des essais du vendredi ici, ce qui explique pourquoi neuf des dix équipes ont choisi de faire rouler un jeune pilote lors de la première séance."

Le constat était partagé par Bradley Lord, directeur adjoint de Mercedes F1, qui insistait lui aussi sur les caractéristiques très particulières du circuit mexicain.

"Traditionnellement, le circuit est vraiment très, très poussiéreux au Mexique, donc les EL1 ne sont pas particulièrement utiles pour recueillir des informations en vue du reste du week-end."

Les équipes peuvent ainsi utiliser cette première heure de roulage pour leurs jeunes pilotes, avant de retrouver leurs titulaires lors des EL2, lorsque la piste commence à offrir de meilleures conditions.

Une occasion idéale de remplir les obligations réglementaires

Le Grand Prix du Mexique présente également un intérêt stratégique en raison de sa place dans le calendrier.

À ce stade avancé de la saison, les écuries doivent s’assurer d’avoir effectué toutes les séances réservées aux jeunes pilotes imposées par le règlement. Or, les possibilités se réduisent progressivement à mesure que les dernières courses approchent. Surtout si les deux derniers Grands Prix au Qatar et à Abu Dhabi sont annulés et remplacés par une seule course finale à Imola.

Dans le même temps, les équipes disposent généralement de moins d’évolutions techniques majeures à évaluer, leurs efforts de développement étant déjà largement orientés vers la saison suivante. L’absence temporaire d’un titulaire devient donc plus facile à gérer que lors d’un week-end où un nouveau package aérodynamique doit être validé.

Une séance particulièrement importante pour Colton Herta

Parmi les pilotes annoncés, Colton Herta sera l’un de ceux pour lesquels cette séance pourrait avoir les conséquences les plus importantes.

L’Américain participera à sa cinquième séance d’EL1 avec Cadillac, en prenant le volant de la monoplace de Valtteri Bottas.

Au-delà de l’expérience supplémentaire acquise au sein de l’écurie américaine, cette apparition devrait lui permettre de remplir les conditions nécessaires à l’obtention de sa Super Licence.

Herta dispose actuellement de 39 points sur les 40 requis. S’il parcourt au moins 100 kilomètres pendant les EL1, soit 24 tours du circuit mexicain, il pourra obtenir le dernier point qui lui manque, sous réserve de satisfaire aux autres conditions réglementaires.

Cette séance pourrait donc représenter une étape décisive dans ses ambitions de poursuivre sa carrière en Formule 1.

Pour les autres jeunes pilotes, l’objectif sera avant tout de découvrir ou d’approfondir leur expérience d’un week-end officiel, tout en contribuant au programme de travail de leur équipe.

Si les conditions de piste limitent l’intérêt technique des EL1 pour les titulaires, elles n’enlèvent rien à la valeur de ces kilomètres pour les débutants.

Le Grand Prix du Mexique devrait ainsi une nouvelle fois se transformer, le temps d’une séance, en véritable vitrine pour la nouvelle génération de pilotes de Formule 1.