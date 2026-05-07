Leclerc inquiet après la chute de performance de Ferrari à Miami

Charles Leclerc a demandé à Ferrari d’analyser en profondeur la chute de performance observée durant le Grand Prix de Miami, après un week-end largement en dessous des attentes malgré l’arrivée d’un important package d’évolutions sur la SF-26.

L’écurie italienne abordait pourtant ce rendez-vous avec ambition après les cinq semaines de pause forcée du calendrier de la Formule 1. Mais malgré les nombreuses nouveautés introduites en Floride, Ferrari n’a pas réussi à transformer ses promesses en résultats convaincants.

Lewis Hamilton n’a pu faire mieux qu’une sixième place (après la pénalité de 20 secondes de Leclerc) avec une monoplace fortement endommagée, tandis que Charles Leclerc, leader en début de course, avait donc franchi la ligne en sixième position avant d’écoper de cette pénalité le reléguant finalement au huitième rang.

À l’issue de la course, le Monégasque n’a pas caché son incompréhension face au manque de compétitivité de la Ferrari en conditions de course.

"Avec les médiums, nous n’étions pas performants. Nous avions énormément de dégradation," a-t-il confié.

Leclerc explique également que les pneus durs n’ont offert qu’une amélioration limitée.

"Avec les durs, ce n’était pas génial au début, puis le rythme s’est amélioré et c’était un peu mieux, mais nous n’avons jamais retrouvé le niveau du samedi."

Le pilote Ferrari réclame désormais des explications techniques précises.

"Nous devons analyser cela. Nous avons perdu beaucoup de performance depuis ce moment-là, et j’aimerais comprendre exactement ce qu’il s’est passé."

Malgré cette déception, Leclerc ne remet pas en cause l’efficacité intrinsèque des évolutions apportées à Miami. Selon lui, le problème vient surtout du fait que les concurrents ont eux aussi progressé, parfois davantage.

"Le package d’évolutions fonctionne, mais le problème, c’est que les autres poussent aussi, et probablement que leur package était un peu meilleur," a-t-il reconnu.

McLaren a notamment impressionné tout au long du week-end avec sa MCL40 revue, remportant le Sprint avant de décrocher les deuxième et troisième places lors du Grand Prix.

Leclerc reste toutefois convaincu que Ferrari peut réagir rapidement grâce aux futures nouveautés déjà prévues.

"Nous avons d’autres évolutions qui arriveront bientôt, et j’espère que cela nous aidera à reprendre un peu l’avantage," a-t-il expliqué.

"Ce sont des détails, mais avec cette génération de voitures, surtout lors de cette première année, tout se jouera sur le développement."

"Nous devons donc nous assurer d’être parfaits dans notre manière de développer la voiture."