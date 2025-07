La F1 est prête à accueillir une 12e équipe chinoise

Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, a ouvert la voie à l’arrivée d’une équipe chinoise en F1.

Pour la première fois depuis 2015, la F1 accueillera une 11e équipe sur la grille la saison prochaine, avec l’arrivée de Cadillac. Cette écurie américaine aura ainsi mis fin à trois ans d’attente après avoir déposé sa candidature suite à l’appel à manifestation d’intérêt de la FIA.

Une 12e équipe est envisageable, et Ben Sulayem est disposé à lancer un nouvel appel à manifestation d’intérêt, précisant qu’une candidature chinoise serait la bienvenue.

"Je continue de penser que nous avons besoin de plus d’équipes que de courses," a déclaré Ben Sulayem devant les médias.

"Les pilotes viennent me voir et me disent : ’S’il vous plaît, pas plus de courses’."

"Lorsque nous avons lancé la manifestation d’intérêt en 2023, sur quoi s’est basé le résultat ? Une procédure régulière, un cadre de compétences, et sans tenir compte de l’entreprise, à condition qu’elle remplisse les exigences de la FIA."

"Nous avons une 11e équipe. Je pense que nous devrions examiner ses performances, et ensuite, si une candidature chinoise est présentée – et je m’exprime au nom de la FOM devant vous –, elle l’acceptera, car il s’agit de pérenniser l’activité."

Ben Sulayem a clairement indiqué qu’il n’y avait pas de besoin urgent d’une 12e équipe. Cependant, compte tenu de l’essor fulgurant de la F1 ces dernières années, l’ajout d’une nouvelle équipe au plateau, notamment chinoise, renforcerait encore son attractivité sur le plus grand marché commercial de la planète.

"Si une équipe chinoise, par exemple, est approuvée par la FOM, et je suis sûr qu’elle l’approuvera, ne serait-ce pas plus rentable avec l’arrivée de ce pays ? Je crois que oui."

"Devons-nous compléter la grille avec une douzième équipe juste pour compléter la grille avec une douzième équipe ? Non. Cela doit être la bonne équipe, qui représente un marché."

Ben Sulayem a confirmé que depuis la première manifestation d’intérêt il y a deux ans et demi, les conditions d’inscription ont été encore durcies, affirmant que des leçons avaient été tirées.

"Le moment viendra où nous jugerons opportun d’ouvrir une manifestation d’intérêt."

"Nous ne sommes pas là pour contrarier les autres équipes, mais ce ne sera pas juste pour le plaisir. Il faut que cela en vaille la peine."

"Pour nous, la douzième équipe doit apporter une valeur ajoutée à la pérennité de la Formule 1, et l’intérêt de la Formule 1 n’est pas une question de revenus, mais de longévité du championnat lui-même."