Wheatley : Hülkenberg signe ’le podium le plus attendu de tous les temps’

Le directeur de Sauber F1, Jonathan Wheatley, se félicite du résultat signé ce week-end à Silverstone, avec un premier podium pour l’équipe en 13 ans, et un premier pour Nico Hülkenberg, au terme d’une superbe remontée et d’une bonne stratégie dans des conditions difficiles.

"Le podium le plus attendu de l’histoire de la F1 et le premier podium pour l’équipe depuis le Japon en 2012. C’était un week-end avec des hauts et des bas, mais en fin de compte, nous avons tout mis en place et quand l’opportunité était là, nous l’avons saisie à deux mains" a déclaré Wheatley.

"Nico a donné une leçon de pilotage. De la 19e place à la 3e, il s’agit de la position de départ la plus basse jamais atteinte par un pilote sur le podium en 32 ans d’histoire de Sauber et, après 239 départs en Grand Prix, Nico a réussi. Aucun pilote ne mérite plus un podium que Nico."

"Une fois de plus, l’équipe s’est soudée. Nous avons fait preuve de confiance et de foi en nous-mêmes, et nous avons obtenu un résultat dont tout le monde, à l’usine et sur le circuit, peut être fier. Quelle journée !"

Wheatley était étonné de voir l’émotion de Hülkenberg après sa course particulièrement réussie : "Je pense qu’il était presque en état de choc lorsque nous l’avons vu sous le podium et que nous avons discuté avec lui."

"Comment résumer la situation ? J’essaie juste de rester dans le moment présent et d’en profiter plutôt que de faire ce manège incessant qui nous amène à la prochaine course et à la prochaine course."

"Nico a fait une course exceptionnelle, l’une des meilleures que j’ai vues à Silverstone et l’une des meilleures que j’ai vues de la part de n’importe quel pilote, et il me semble incroyable que nous célébrions tous un podium. Il me semble qu’il aurait dû les obtenir tout au long de sa carrière. Il semble que ce soit le podium le plus attendu de tous les temps."

"Il a montré sa classe, n’a pas mis une roue de travers et l’équipe a pris toutes les bonnes décisions en termes de stratégie. Nous sommes restés en piste quand il le fallait et nous sommes passés aux mediums au bon moment - je suis vraiment très, très fier de tout le monde."

Ce podium ne change pas la vision positive qu’avait Wheatley de son pilote : "Je ne peux pas parler pour quelqu’un d’autre que moi. Je le considère comme un talent extraordinaire depuis très longtemps et je pense que j’ai été cohérent en le disant à tout le monde ici."

"Il me semble incroyable qu’il ne soit jamais monté sur le podium au cours de sa carrière. Je pense qu’il a montré aujourd’hui ce dont il est capable et je pense aussi que c’est une étape importante pour lui - il n’a plus à se soucier de cela."

Interrogé sur la stratégie qui a permis à Hülkenberg de remonter dans le top 5 d’abord, puis sur le podium ensuite, le team principal se félicite de bonnes décisions : "Nous avions un œil sur la météo à venir et je pense que Nico a senti que ses intermédiaires venaient d’en avoir assez et qu’il a pensé la même chose."

"Je pense que l’autre décision importante, étant donné le rythme de Lewis, a été le temps que nous avons passé sur le pneu médium après cela. Nous avons attendu, nous avons gardé la poudre sèche, nous n’étions pas les premiers à partir, nous regardions très attentivement ce que les autres pilotes faisaient et je pense que nous avons eu le bon timing sur ce point."

Revenant sur la performance de l’Allemand, Wheatley a salué son sang-froid et son habileté : "L’heure vient, l’homme vient et Nico a fait une course incroyable aujourd’hui. Je pense qu’il avait une voiture de course sous lui."