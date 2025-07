Toto Wolff révèle avoir mis ’un coup de poing’ à Kimi Raikkonen !

Toto Wolff a ouvertement admis avoir frappé un ancien pilote de Formule 1 populaire.

L’ancien champion du monde Kimi Räikkönen a provoqué l’hilarité générale lors du gala de remise des prix de fin de saison 2018 de la FIA en apparaissant visiblement ivre.

Le patron de Mercedes F1, Wolff, ne riait cependant pas en coulisses lorsque le Finlandais s’est moqué ouvertement du nouveau champion en titre de la Formule 2, un certain... George Russell.

"Dois-je leur raconter l’histoire de Räikkönen ?" a dit Wolff à son pilote lors d’une interview à Silverstone, invitant Wolff et Russell à revenir sur leur parcours ensemble.

Russell a souri à l’idée de voir cette anecdote sortir : "C’est à toi de voir. Cela ne me concerne pas !"

Wolff a ensuite repris son discours pour détailler cette "histoire légèrement embarrassante".

Il a commencé par admettre avoir grandi dans des "conditions plutôt difficiles" et avoir donc appris dès son plus jeune âge à se défendre, parfois physiquement.

"Et nous étions donc à la cérémonie de remise des prix de la FIA en 2018."

"Kimi a insulté George à propos de la manière dont il a gagné le championnat de F2. J’ai donc dû lui mettre un coup de poing. C’était la fin de l’histoire."

Wolff affirme qu’il traiterait de la même manière quiconque ferait preuve du même manque de respect envers ceux à qui il est fidèle.

"Absolument. Je donne tout ce que j’ai à mon équipe et à ma famille, et si nécessaire, je les défendrai et assurerai leur sécurité."