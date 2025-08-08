La F1 a généré plus d’un milliard de dollars en 3 mois, le film accroit les recettes des équipes

La Formule 1 a publié ses résultats financiers pour le deuxième trimestre 2025, affichant un chiffre d’affaires record sur trois mois de plus d’un milliard de dollars.

Liberty Media a révélé que le groupe Formula One a enregistré un chiffre d’affaires de 1,34 milliard de dollars entre le 1er avril et le 30 juin, soit une hausse de 35 % par rapport aux 988 millions de dollars enregistrés à la même période l’an dernier.

Sur ce total, 1,03 milliard de dollars proviennent des « revenus primaires de la F1 », qui comprennent les frais de promotion des courses, les droits médias et le sponsoring. Ce chiffre a fortement augmenté par rapport aux 739 millions de dollars du deuxième trimestre 2024, grâce notamment à un calendrier élargi. La F1 a accueilli neuf courses entre avril et juin cette année, contre huit à la même période la saison dernière.

Liberty a surtout annoncé des gains commerciaux exceptionnels grâce à la sortie du film F1, diffusé depuis la fin juin dans les cinémas du monde entier. C’est d’ailleurs un record personnel pour un film avec Brad Pitt à l’affiche (à lire ici).

La F1 a donc annoncé avoir distribué presque 80 millions de dollars aux équipes en contrepartie de ce succès, ce qui porte à 513 millions de dollars les primes versées aux 10 équipes de la grille au cours du trimestre (contre 435 millions de dollars il y a un an). Cela porte le total des primes versées aux équipes à ce jour en 2025 à 625 millions de dollars.

Le résultat d’exploitation avant amortissements de la F1, indicateur clé du bénéfice, a plus que doublé, passant de 165 millions de dollars à 369 millions de dollars sur un an.

"Cette saison a été marquée par des courses phénoménales, avec de nombreuses équipes et pilotes s’affrontant au plus haut niveau," a déclaré Stefano Domenicali, président-directeur général de la FOM.

"Le film F1 produit par Apple a connu des débuts fructueux, marquant la plus forte sortie en salles de tous les acteurs du streaming et captivant le public, qu’il soit passionné ou novice."

"Des moments culturels comme le film F1, associés à des actions palpitantes en piste, génèrent de fortes tendances d’audience et un engagement particulièrement fort sur les réseaux sociaux et numériques, avec notamment un nombre record d’impressions sociales générées par le contenu publié sur les chaînes officielles de la F1."

"Grâce aux efforts de nos équipes, de nos partenaires et de la communauté F1, nous générons une excellente dynamique en Formule 1, sur et en dehors des circuits."

Du côté négatif, les coûts opérationnels de la F1 ont également augmenté en raison de plusieurs facteurs, notamment la hausse des coûts de transport liée au changement d’ordre des épreuves, la hausse des commissions et des coûts de service aux partenaires liée à la croissance du chiffre d’affaires sous-jacent, la hausse des coûts du Paddock Club due à l’augmentation de la fréquentation, la hausse des coûts liés aux nouveaux sponsors, la hausse des coûts de diffusion de la F1 TV auprès d’une base d’abonnés croissante, et les dépenses liées au Grand Prix de Las Vegas, qui a lancé de nouvelles activations et d’autres événements au deuxième trimestre.

Liberty Media a également confirmé avoir finalisé l’acquisition de MotoGP le 3 juillet, après une longue bataille pour obtenir l’approbation réglementaire.

Le MotoGP fera désormais partie du portefeuille de Liberty, mais son chiffre d’affaires ne sera reflété dans les comptes de l’entreprise qu’à partir du troisième trimestre.